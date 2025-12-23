2025年度人物專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一：肯堅持嘅話 你都會見到將來︱Yahoo．睇片

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【Yahoo新聞報道】金牌運動員從小獲裁培的典型故事，不能套用在港產「女忍者」黃敏婷（Summer）身上。今年 31 歲，她在 7 年前才開始接觸障礙競技。遲在起跑線卻又最快衝線，今年 9 月首次參加瑞典舉行的世界障礙競技錦標賽 100 米障礙賽，以 48.21 秒佳績完成 11 個障礙物，歷史性為港奪金。由健力運動員轉陣障礙競技，她一直最受牽絆的，是一種挑戰的「癮」。
「呢個運動有一個特色，可能真係失敗咗一百次，你先成功一次；又或者你永遠未成功過，但突然間比賽做到，呢個運動係好難預測，所以呢個不確定性，我更加覺得佢吸引」。
童年公園攀爬的快樂
Summer 自小就是好動女生，乒乓球、籃球、壘球、舉重統統都玩過，加上大學修讀體育科目，運動離不開她的生命。Summer 原本是健力運動員，25 歲那年，因看到網上有不少外國障礙競技的比賽片段，躍躍欲試，「見到啲人會喺水上面玩障礙賽，要飛嚟飛去捉住啲障礙物，覺得好有趣，但香港又搵唔到地方玩」。
認真玩 認真試
要玩就認真地玩，Summer 與朋友在健身房自製障礙物：手指板、用以跑動的滾筒、攀爬架等。香港場地所限，障礙物雖不如外國般偌大，但已足夠讓她「入坑」，「好似有啲返返去細個，喺公園玩捉迷藏、爬嚟爬去嘅感覺，而家就係一個大人版」。
「有時經常重複性去試一樣嘢，或者你本身已經做到，你會好想再挑戰，一係將個難度再提高啲，以前健力可能就係個重量，而家就係飛接嘅距離、難度，呢個提升對我嚟講，好特別、好有刺激感」。
挑戰帶來的刺激，促使 Summer 嘗試挑戰海外障礙競技公開賽，發現世界各地高手雲集，如要突圍必須全情投入訓練，「唔係有時鍾意玩先去試，慢慢開始要多啲時間擺落去，真係練習」。
忍者運動障礙物即場開箱 一失手即跌落水
障礙競技要求運動員在最快時間完成連串障礙物，大多均考驗上肢攀爬、下肢跑跳平衡等能力。Summer 指，障礙競技比賽主要分為兩大類型：忍者運動（Ninja Sport）和 OCR（障礙跑）。前者的障礙物種類非常多變，甚至會「保持神秘」，比賽時才知道障礙物的種類，考驗運動員的臨場應變能力。
她曾參與加勒比海舉行的忍者類型比賽，大會於賽前約一周發佈障礙物外形的圖片，「距離、真正嘅樣你都係唔知，你要大約估到嗰嚿嘢係咩」。到達現場後， 9 個障礙物中，運動員只可測試當中 3 個，其餘要在比賽時才揭盅，「好似開箱儀式咁，如果障礙物係好光、好令嘅質地，我哋就知道嗰嚿一定好跣，要用多啲力，或者飛高啲去接」。部份忍者類型比賽設有水池，一失手跌落池後即淘汰。
至於 OCR 障礙跑則設有不同距離，由 100 米至超過 12 公里不等，運動員可預先知道障礙物的種類、高度、距離等。Summer 指，OCR 多設有觸及面較大的障礙物，如馬騮架、吊環、繩子等，「相對嚟講比較易捉，但佢係考驗速度，你點樣可以喺最快時間完成呢堆障礙物，呢個就係難度」。
世錦賽一小時連鬥四場：跑到褲穿
Summer 勝出的障礙競技世錦賽，正是 OCR 障礙跑的 100 米比賽，她出戰 20 至 39 歲女子組別。該比賽需透過每個地區認可的組織報名參與，Summer 所屬的香港障礙競技總會為其中之一。「去到嗰個地方，每一次出場就好似奧運咁」，當 Summer 在開幕禮看到一眾國家旗幟於人海中飄揚，緊張感應運而生，「你感覺上係代表住香港出賽，跑嘅時候會更加出力，因為大家都代表自己嘅地區，希望攞到一個榮譽」。
與英國選手鬥到最後一刻：大家出盡全力
決賽當日，Summer 需於一小時內完成 16 強、8 強、4 強至決賽賽事。四強賽中，她與英國選手惡鬥至最後一刻，「英國選手同我去到最後拍鐘都係一齊拍，嗰一刻係好緊張，我記得跑到褲都穿埋，緊張到我哋兩個係一直貼住一齊跑」。她最後以 0.02 秒險勝，但與對手仍惺惺相惜，相擁、互相鼓勵，「因為去到第三場，你成個人體能上都好辛苦，喘氣喘得好勁，但你都無放棄。去到世界賽，大家都係出盡全力，大家都好欣賞大家嘅付出」。
肩膊曾患滑囊炎「刷牙都好辛苦」
障礙物由吊環到手指板，均要求運動員懸吊在空中完成，肩膊固然成受傷「重災區」。Summer 去年在台灣比賽前一個月，感到肩膊有點不適，「本來諗住膊頭攰，但其實同平時練習嘅攰有啲唔同，慢慢開始無去理、繼續去練」。豈料再過一周，雙手完全不能舉起，「因為呢個運動好多時候要雙手吊起個人，基本上都係 overhead（高於頭頂）、即係手高於肩膊嘅動作，但嗰時連刷牙都好辛苦，一拎起膊頭就好痛、會『著火』」。
「除咗痛之外，我好開心」
Summer 求醫後發現患上滑囊炎，肩膊已屬嚴重發炎，醫生要求她馬上停止訓練，當時距離出賽只餘三星期，「嗰三個星期好煎熬，感覺係你好想郁但郁唔到」。當時她只好加強下肢平衡或跑跳的訓練，直至比賽前夕才能伸直雙手。挑戰的心癮成功蓋過身體痛楚，她依舊堅持上場，「我記得比賽中間好痛，都有諗過『算喇，我下一個關卡都係放棄』，但又唔想後悔，所以就算下一個障礙物，你都會想盡力做完佢，未必做到 100%、好順暢，但起碼都完成到」。全賴她突破心理的博弈，負傷奪冠。
「除咗痛之外，我好開心，原來你嘅堅持、之前練咗咁多年嘅努力，唔會因為呢幾個星期抹殺咗，意志夠堅定嘅話，你受傷、唔舒服都可以克服到」。
練跑斜路應付高牆障礙物
20 多歲才踏進這個全新領域，難免要與時間鬥快。Summer 指，歐美障礙競技運動員大多是從小就開始訓練，「佢哋可能係 4 歲開始練，14 歲出嚟已經係精英組，加上爆發力、耐力又會比我哋 30 歲嘅好，呢個都會係好大差距」。她現時有感體能有所變化，亦比以往更易受傷，因此要調整練習時間，同時會多留意外國選手的技巧，努力爭勝。
Summer 目前每周一天參與障礙競技總會的訓練，其餘三天會練習不同障礙物。另外，她要到健身房做重量和彈跳的訓練，亦需練習跑步，尤以跑斜路為主，「因為我哋運動大部分時間都係不斷上上落落，要適應心肺即時轉變」，部分障礙物亦要爬四米高牆，「有時真係會唔夠力、腳軟，所以要跑好多斜路，嚟彌補最後唔夠氣嘅情況」。
自費租外國場地練習 花 10 萬元參賽
除了以上密集式訓練，她還要兼顧工作。Summer 所有的比賽均需自費，包括機票、住宿，還有在外地租場地練習的費用。連同世錦賽在內，她於同月有 3 場比賽，花費達 10 萬元，目前需同時兼顧任健身或障礙競技教練，才能承擔比賽費用，「有時都好難（兼顧），因為其實好攰，可能晏晝得幾個鐘休息，都要用嚟練習，但有時無辦法，我都要平衡到兩件事」。
「因為我好鍾意呢件事」
自費到外地練習正因香港「土地問題」所限。香港樓底矮、場地細，無法容納部份障礙物，如現時只能用兩米高牆代替四米高牆，「喺香港係無機會練到 100 米直線，我哋最多都係模擬，我哋只有 10 米、20 米咁樣來回跑，但同你實際係有分別，因為我哋跑完要即刻上一啲高台接障礙物」。相比日本、歐美等地，卻有與賽場一模一樣的場地供運動員練習，因此，每次出外比賽，她都會預早一段時間，每天早上 6 時多就到場地練習，「有好多人覺得唔值得，但因為我哋唔練，就無機會練到某啲位置」。
「雖然佢係一個運動項目，但其實對於我嚟講，佢係一個喜好，我覺得我願意浪費時間、金錢喺呢件事，係因為我好鍾意呢件事，就係你要好鍾意，你先會更加花時間去練」。
Summer說起障礙競技時眼中閃爍的光芒，映照金牌的璀璨；對她而言，挑戰的癮遠未止息。她希望來年可打入世界賽的精英組別，對戰世界各地年輕選手，「同佢哋（比賽）未必會即刻贏到，但未來呢一年努力練習，目標係香港有人去參與一個 elite（精英）水平嘅比賽」。為自己奮鬥，也為香港年輕運動員鋪路，爭取資助、場地，讓他們在障礙物上爬得更高更遠。
「其實都想話畀香港人知，香港人喺一個世界賽，如果佢肯努力、肯練習，都會攞到一個好好嘅成績。雖然呢個運動唔係好普遍，但如果你肯堅持嘅話，你都會見到將來」。跨過年齡、傷患、刻苦訓練的障礙，正是衝線者的底氣。
