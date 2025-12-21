2025年度人物專訪｜葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕 直認心慌：容乜易亡黨｜Yahoo

新民黨主席葉劉淑儀於黨總部辦公室接受《Yahoo 新聞》專訪。

【Yahoo 新聞報道】「唔好阻住我開會，行開！」今屆立法會會期屆尾聲，葉劉淑儀面對鏡頭難掩焦躁，成為2025年政壇經典一幕。12日後，她宣布 17 年議員生涯落幕。新一屆立法會選舉結果塵埃落定，葉太在《Yahoo新聞》專訪解釋當日何以失態，「我唯一擔心係新民黨嘅發展，我都心慌慌，驚到⋯唔好煩我啦，我都未諗掂點算，嘩，容乜易亡黨」。從保安局局長到民選議員，她說參選初心是贏回民意，洗走問責下台的失意，「當然都成日有人用 23 條鬧我，但都冇乜意思，對市民嚟講已經係洗咗底，接受咗新嘅我」。今日總結，她亦滿意民選議員的成績表，「我覺得我演進咗，有外國人評價我 a true politician （真正的政治家），已經唔止係一位議員」。

葉太連任四屆立法會，今年10月宣佈不再競逐議席，交棒予一手培育的陳家珮。

選特首多次被落閘「瞓一覺就無嘢，即係面皮夠厚」

今年書展，葉太出新書《葉劉淑儀服務香港50年》附送精美相集，一度賣斷市，為沉寂的書展帶來一時佳話。書展講座觀眾問及會否再選特首，葉太當時嘆謂「遠遠超齡」，不會考慮了。葉太上周接受《Yahoo 新聞》專訪時，談及兩度選特首未能入閘的心情。由保安局局長高位下台到選特首，她不掩飾野心，也不怕被拒諸門外。「我瞓一覺就無嘢㗎喇，即係面皮夠厚，都係咁樣做嘢，面懵懵又返返去。」她分享從政路上屢遇挫折的應對心態，「有人同我講得一個位喎，我未必攞到提名。我話我係立法會議員，我唔使辭職去選，選唔到咪返去做議員囉。」贏過四屆直選，做過17年議員，直至今年，葉太終須在立會「退選潮」當中，宣佈告別議會。

葉太擁有管治、民選、倡議多方位從政經驗，惟兩度參選特首都未能獲得足夠提名入閘。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

否認遭勸退 「有啲人做得太耐......做落去唔係好健康，我都同意」

葉太在專訪中再次否認遭勸喻棄選，「我見到同事退嘅時候，我都覺得退都無所謂，我當時唯一擔心新民黨發展。黎生（黎棟國）唔選，容海恩唔選，陳家珮調去直選，嘩好驚喎，直選難度好高。我出 7 個直選，其實心知有機會選到係得兩個。」最終新民黨在上月選舉「6 變 3」，葉太仍滿意成績，亦認為自己離開議會並非大事。「人總有退嘅一日，我自己計劃最多都係做多 4 年，4 年後我 79 歲，係咪仲企喺街 (拉票) ？唔應該啦，應該讓畀啲年輕人。」不過，她又同時提到「我哋有啲人做得太耐，如果無人同佢傾吓偈、勸喻，的而且確做落去唔係好健康，我都同意」。

作為創黨主席，葉太每次選舉都要走遍香港為黨員拉票，專訪時表示「4 年後我 79 歲，係咪仲企喺街 ？」。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

葉太分享遇挫敗只需睡一覺便可調節心情，重新開始。

畢業做AO 「其實我嘅技能好有限，我成世人鍾意做公共服務」

大學畢業後即成為政務主任，葉劉淑儀半世紀離不開公共服務，是香港史上首位執掌紀律部隊的女性，也是首位出任行政會議召集人的女性。「其實我嘅技能好有限，我成世人鍾意做公共服務，做生意我唔係好掂，因為我唔太計較錢。做公共服務最重要就係有肯服務嘅心，我係有嘅，無論做公務員抑或做議員，我覺得我係好有誠意服務。」葉太加入政府後平步青雲，1996 出任入境處處長，兩年後改任保安局局長，卻在 2003 年因為強硬推動23條立法引發 50 萬人上街遊行，最終葉太需問責下台，成其政治生涯重要轉捩點。

葉太卸下保安局局長一職赴美攻讀東亞研究碩士課程。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

2008年，葉太與醫生史泰祖、黃健興、陳岳鵬組成四人團隊出戰立法會港島區直選，首度當選。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

下台後參選取回民意授權 「我要喺邊度跌低，喺邊度起返身」

脫下最低民望的官帽後，葉太偕女兒赴美留學，短短三年就回歸，「始終香港係我嘅家，我要返嚟。（女兒）準備入大學喇，我覺得依家唔返嚟就無機會返喇」。她回港後成立匯賢智庫，隨即傳出她有意競逐立法會議席，「我覺得我要喺邊度跌低，喺邊度起返身，我要攞返我嘅民意授權，最好就係選舉。甚至我第一次參選輸了，但有資深記者同我講『恭喜你，雖然輸咗但你洗咗底』」。她 2007 年首次參與立法會補選被陳方安生擊敗，但翌年以61,073奪下港島議席，繼而成立新民黨，最高峰時全黨有 31 名區議會議員，雖然反修例風波爆發後，新民黨在區議會全軍覆沒，但《國安法》生效後又重奪區議會 15 席、贏得立法會 6 席，保住第三大黨的位置，「我最開心就係睇到我母校嗰區，真係我勢力範圍喇。英皇書院到英華女校，成個羅便臣道、般咸道，我哋贏嘅。即係我哋出返啲中產票，呢樣嘢我好開心」。

選舉洗禮增強同理心 「對市民嚟講已經係洗咗底，接受咗新嘅我」

新民黨受建制中產歡迎，葉太在立法會連任四屆，是港島區直選票后，在一眾議員中民望長期名列前茅。「當然都成日有人用 23 條鬧我，但都無乜意思，對市民嚟講已經係洗咗底，接受咗新嘅我。」她續指，多年選舉洗禮也令她跳出廿多年公務員同溫層，「同理心高咗好多」，意指更了解市民對她的看法，「選舉之後嘅政治觸覺係好好多，知道咩說話一講就得罪人。我依家喺街上面看到人嘅表情，都知道佢哋係咪接受我，好緊要」。她受訪時再引用首次參選時的口號「新的一葉更出色」，指做人最重要是自省，「等於我哋話苟日新、日日新、作新民，每日更新」。

當年請大家「放長雙眼」的局長，21 年後終以議員身份通過《維護國家安全條例》。

廿年後投票通過23條 「終於完成咗，我都好欣慰」

當年葉太就23條爭議着市民「放長雙眼」，21年後前「葉局長」以立法會議員身份投下贊成票，《維護國家安全條例》獲立會全票通過，亦是葉太在今屆任期最滿意的政績，「終於完成咗，我都好欣慰」。對比兩個時空，葉太形容董建華政府當年「太過老實」，「好似我當年咁，拎三、四個月出嚟諮詢，所有大學學生會叫你都去，我去咗成五、六間大學，太多紛亂意見，太多機會被人扭曲、抹黑」。她認為今屆政府汲取教訓，將諮詢期限為一個月，「好嚴格管理，於是就可以按政府時間表完成」。她續以「勾結外國勢力」罪為例，指英國、美國、澳洲、新加坡等多國都在當地國安法增設類似罪行或監管法例，「所以呢啲唔需要太多討論，政府都收咗好多建議書」。

同性伴侶框架遭否決 「唔明啲同事點解反應咁大，仲有啲話要釋法添」

《同性伴侶關係登記條例草案》今年9月遭立法會否決，是回歸後罕有政府立法建議與立法會決議不一致的結果。表態支持草案的葉太表示遺憾，「佢只係一個登記之嘛，同埋權利好有限......我唔明啲同事點解反應咁大，仲有啲話要釋法添」。她相信本屆政府將不會重推該草案，「佢（政府）都輸咗咯，新選返嚟嘅議員都唔係特別自由開放。」

75 歲的葉太仍很留意社交平台，形容網絡就是市民可以大量表達意見的渠道。

葉太卸下議員身份後，仍會帶領黨員在選舉中爭議席，沒有退休時間表。

遊行絕跡仍可網絡表達民意 「我諗對中央政府都好重要......有民意承載，長遠先成功」

葉太強調民意仍然對政府非常重要，「我諗對中央政府都好重要，因為中央政府係重視全過程民選㗎嘛，每日都向市民問責，每日都交功課，有民意承載，長遠先成功」。她又指現時網絡發達，即使遊行絕跡，市民仍有很多渠道「大量表達」民意，「過去一味靠遊行示威，唔係咁有建設性」。退下選舉火線後，葉太仍要繼續領導新民黨出戰未來區議會和立法會選舉，繼續吸納人才，還有匯賢智庫的倡議工作，包括她有份向特首提出爭取、明年 10 月在港舉行的亞太經合組織財政部長會議，「另一個係希望國家可以向奧委會申辦2036年奧運會在大灣區包括香港舉行，第三個有關太空經濟，我會繼續跟進，我唔會隨便放棄」。