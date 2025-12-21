宏福苑五級火｜情緒支援熱線
2025年度人物專訪｜葉劉淑儀愛時裝：我成日話我可以選零售界 「港大美女」聖誕不推新寫真｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在討論區看到任何「港大美女圖」的標題，不用懷疑，多數是港大畢業、 75 歲新民黨主席葉劉淑儀的美照。近年每逢節慶，葉太身穿旗袍的影樓寫真也是年輕親友間的賀圖。由民望最低的局長變成網絡紅人，甚至在現實世界出現應援團，葉太擁抱這種或諷刺或真心的人氣，接受《Yahoo 專訪》時也主動提起，「你都知道我叫『姐姐』，我喺街問過青年點解你鍾意睇我 IG，佢話你啲相有趣，佢叫我做時代先鋒」。
由「掃把頭」到「港大美女」
無論廿年前或是廿年後，葉劉淑儀的外表都是社會話題。在昔日局長時代，她以強硬作風推廣23條立法，公開與學生和市民舌劍，民望插水，其髮型因此被譏為「掃把頭」，也成為當年諷刺時政的漫畫、節目的常見丑角。到今日，葉太作為新民黨主席、行政會議召集人，她的旗袍照和生活照卻成為年輕人熱烈轉載的賀圖，今年甚至有人發起「應援團」，集合葉太寫真自製月曆，又在銅鑼灣派發印有葉太肖像的眼鏡布，笑言要將「姜濤灣」變成「葉劉灣」。
新書送寫真 甫出版火速售罄
葉太接受《Yahoo 專訪》說到幽默感對官員的重要性時，也主動提起曾經問年輕人何以喜歡自己，「佢話我啲相有趣，佢叫我做時代先鋒，走得前和肯創新，做人哋未做過嘅事」。身為資深政客，葉太亦深明公關之道，不時落區安排活動，例如在茶樓賣點心、客串兩餸飯樓面姐姐等等，心得是「最緊要有surprise（驚喜）」。自言已在民選議員路上洗底的她，今年在書展推出新書《葉劉淑儀服務香港50年》，附送一本影樓相片集，旋即成為網民話題，初版過千本書幾日內沽清，加印第二版也將近售罄。
愛買衫買袋「我成日講我可以選零售界」
聖誕臨近，本應是葉太新照片推出之時，不過她指上月宏福苑發生五級火慘劇，社會創傷未癒，不會在聖誕推出賀圖，「啱啱選舉完都太忙，新年會做，籌備緊」。被問到保養心得時，葉太透露愛行山，定期跟健身教練訓練肌肉和拉筋，卸任議員會將有更多時間運動。「至於衣服，我舊陣時都唔係好識着衫，依家我覺得最重要係配合場合，其實我有啲衫喺 Zara 買，唔一定名牌」。被問到喜歡買手袋抑或時裝時，葉太亦不忘賜記者金句，「兩樣都鍾意，我成日同邵家輝講我可以選零售界」。
其他人也在看
2025年度人物專訪｜葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕 直認心慌：容乜易亡黨｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「唔好阻住我開會，行開！」今屆立法會會期屆尾聲，葉劉淑儀面對鏡頭難掩焦躁，成為2025年政壇經典一幕。12日後，她宣布 17 年議員生涯落幕。新一屆立法會選舉結果塵埃落定，葉太在《Yahoo新聞》專訪解釋當日何以失態，「我唯一擔心係新民黨嘅發展，我都心慌慌，驚到⋯唔好煩我啦，我都未諗掂點算，嘩，容乜易亡黨」。從保安局局長到民選議員，她說參選初心是贏回民意，洗走問責下台的失意，「當然都成日有人用 23 條鬧我，但都冇乜意思，對市民嚟講已經係洗咗底，接受咗新嘅我」。今日總結，她亦滿意民選議員的成績表，「我覺得我演進咗，有外國人評價我 a true politician （真正的政治家），已經唔止係一位議員」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
游嘉欣爭做「新聞之花」 坐上主播位打卡
【on.cc東網專訊】現年25歲的游嘉欣，近來狀態回勇，瘦身成功的她，成功搣走包包臉，上鏡狀態Level Up。日前她網晒穿背心露腰裝對鏡自照，騷出迷人纖腰，手臂亦纖幼，身材比例十分好，獲網民大讚靚女，其中一張她抱着貓貓的照片，有網民覺得她撞樣女神李佳芯添！近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
荃灣中心二期大維修︱法團未開大會先「推薦」顧問 業主質疑小圈子決定 主席：已申押後︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑慘劇激起全港小業主關注大維修，近日荃灣中心二期爆出大維修爭議。屋苑未召開業主大會，法團委員就推薦「亞迪雅工程顧問有限公司」擔任工程顧問，再發問卷詢問業主同意與否，引起業主不滿。法團主席、前民主黨區議員李洪波回覆《Yahoo新聞》時，承認問卷「有啲未係好清楚」，承諾未來盡量高透明度，亦已去信屋宇署希望能押後大維修。市建局回覆《Yahoo新聞》表示，法團12月初揀選顧問時，沒有收到會議通告，故未派員列席會議。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
MUJI無印啫喱筆要停產？Threads瘋傳新按壓版上線，要告別舊款揭蓋啫喱筆
MUJI無印良品揭蓋啫喱筆突然面臨停產危機！Threads圈瘋傳新按壓版上線，舊款即將慢慢停產。這枝從校園筆記到office會議的透明小夥伴，陪伴無數人度過青春。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
吳婉君策騎英姿颯爽 拋胸震撼眼球
【on.cc東網專訊】台灣女星吳婉君自去年主演的劇集《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有再入劇組，不過她仍然活躍於社交網力保人氣，她近日大晒一系列玩策騎的照片，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在寒冷的氛圍中展現出不同的時尚張力。而低胸上陣的她更大晒事業線和白滑長腿，相當養東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
陳豪唔做咖啡店老闆 竟然想轉撈洗碗
【on.cc東網專訊】無綫多位藝人接受訪問大談若不做演員會做甚麼工作，近年開始做寵物美容的馬貫東一如所料表示會做寵物美容師，因為鍾意小動物，羅子溢就謂想開健身中心，他解釋：「我想試做老闆，同埋希望大家都畀我訓練到好大隻。」至於陳豪就最出乎意料，不少網民估他會做咖東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
上水粉嶺冬至停水 凌晨約1時半完成維修恢復食水供應（更新）
【12月22日07:20更新】水務署於今日(22日)凌晨約2時15分於社交平台Facebook「滴惜仔 Water Save Dave」專頁發文表示，經本署工程團隊的搶修，上水掃管埔路的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於22日凌晨約1時30分恢復正常。 發生滲漏的是一條直徑400毫米的食水供水管，事件一度影am730 ・ 48 分鐘前
冬至酒樓晚市一周前訂滿 梁進：因應大埔火災部分公司取消年底訂枱
【Now新聞台】不少市民一家人外出吃「冬至飯」。有業界指旺丁不旺財，部分公司亦因應大埔火災取消了年底的聚餐，生意亦受影響。辛苦一整年到年尾，今個冬至適逢周日，不少得與家人坐下吃餐飯，就算飛過半個地球都要回港，和家人「做冬」。黃太：「今天我孫女從澳洲回來，回來就振興一下本土經濟，所以出來吃飯。起碼都叫冬至，中國人社會『冬大過年』。」出得來食，當然要食好些。鍾女士：「年輕人請的他們點菜，蛇宴、補下身。」譚先生：「團圓、希望可以家庭幸福些，大家開心一些。今天我想都是(花費)2千元左右，點一些星斑、乳豬、雞、髮菜瑤柱脯之類的，希望大家吃得開心一些。」旺角這間酒樓傍晚六時許起已陸續滿座，負責人指上周已訂滿，但多數都沒有兩輪入座，即使有客都不夠夥計幫手。酒樓負責人蘇萬誠：「酒樓160張枱，已經有120張坐滿了，還有十多張由於人手不足就沒有開。但是今年很特別，往年已經都去旅行了，今年冬至後一兩天仍有生意，少了人去短程旅行。」候任飲食界議員梁進指，今年食肆的冬至生意，無論是枱數或消費都較以往少。候任立法會議員(飲食界)梁進：「你會見到有些以前可能要去到六、七千元，現在是可能二至三千元，不過當然是食的食now.com 新聞 ・ 11 小時前
台灣隨機斬人案 網上片段女人以廣東話大喊「過嚟啊！快啊！」促途人躲避
台灣昨日發生隨機斬人事件，行兇的是涉逃避兵役而被通緝的27歲男子張文，他昨日在台北車站投擲煙霧彈及於中山站附近隨機斬人，造成至少4死9傷。其中一段網上片段看到幾名店員在店內躲避，店外傳來廣東話，有女人大叫「過嚟啊！快啊！」，提醒途人躲避。 有網民在社交平台Threads發文，指「第一次上個班離死亡這麼近，吃飯吃到am730 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒甜蜜婚照曝光！飄雪下的「神仙夫妻」，美麗得像韓劇劇照一樣
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了，並釋出在飄雪下拍攝的甜蜜婚照，美麗得像韓劇劇照一樣，很多粉絲看到都留言為他們開心並送上堅定與溫暖的祝福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
上水食水管爆裂 至凌晨一時半恢復供水(謝欣桐報道)
【Now新聞台】上水新運路周日有水管破裂，附近天平邨等多個屋苑食水供應一度受阻，到凌晨一時半恢復供水，停水期間部分居民無法備餐，要外出吃冬至飯。 入夜後，天平邨排隊取水的人流都無間斷，小至水煲，大至要用推車運送鐵桶，每種容器都裝滿，有居民無水煮冬至飯，唯有出街食。附近居民李女士：「煮不到、上街食，本身買好了菜，沒有水，很麻煩。」不過商場都無水，有食肆拉閘暫停營業，就算開足一天，都指生意難做。茶餐廳員工張先生：「那些水很麻煩，要我們自己去拿，洗東西都麻煩了。(現在還有擺些水備用嗎？)有少少，留了一些，可能明天(周一)備用。」酒樓負責人謝女士：「現在沒了水，我們洗碗部就無法處理，因為始終都要用水洗碗，其他都會影響的，譬如開茶都是一個很大的困難，他自己的屋苑、屋邨沒水，會去另外一區吃飯。(生意額會否都有影響？)都會呀，起碼大概少了三成。」水務署在附近一帶設置了至少12個水缸及3架水車提供臨時食水，水務署署長黃恩諾亦有到場視察，並協助居民搬水。水務署亦在現場設置了支援站，安排職員解答居民問題，直至恢復供水為止。事發於周日早上約七時，上水新運路近掃管埔路單車徑，一條直徑400毫米食水供水管出現滲now.com 新聞 ・ 59 分鐘前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 9 小時前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
鍾柔美19歲生日 素顏自駕低調慶生
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)今日（21日）19歲生日，生日前夕，她在社交平台留言「Last year as a teen。」，又在限時動態設計踏入19歲前倒數，甚有儀式感。她Po出當日衣着，穿着白色長袖衫、灰長褲和外套，戴着冷帽子，打扮輕東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
《尋秦記》「滕翼大哥」黃文標為追演員夢狂打工兼職賣魚 遺憾家母沒法見證置業成家
電影版《尋秦記》上映在即，令TVB劇集《尋秦記》再度成為討論熱話，當中飾演項少龍（古天樂飾）結拜兄弟的滕翼（黃文標飾）近日獲網民大讚外表冷酷的他被野生捕獲時非常友善親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《阿凡達3》中國票房3天破3億！刷新賀歲檔科幻片紀錄、裸眼3D成亮點
《阿凡達 3》在中國上映僅 3 天票房突破 3 億元，單日票房逾 1.4 億元，刷新多項賀歲檔紀錄。詹姆斯・卡麥隆以裸眼 3D 再造潘朵拉世界，但高票價也引發觀眾熱議。鉅亨網 ・ 12 小時前
曉積文新片與「Ｘ教授」再合作搵羊咩協助查兇案
【on.cc東網專訊】澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）憑超級英雄電影《變種特攻》（X-Men）系列中「狼人」一角而奠定其鐵漢形象，而最近他於新片《綿羊偵探團》（The Sheep Detectives）中改變形象飾演一名牧羊人，要靠綿羊為自己尋兇。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 1 天前
黎智英：這位挑戰中國底線的億萬富翁，付上了自由的代價
BBC 2022年一個冬日的早晨，黃浩銘與陳皓桓前往香港赤柱監獄探望黎智英，這位傳媒大亨在兩年前（2020年）被捕，當時他因涉嫌違反《香港國安法》，正等待受審。 他們都曾參與2019年席捲香港的抗議活動，當時數十萬人走上街頭，要求在中國領土上實現民主和更多的自由。他們過去常會在飯局中聚會，有時是豐盛的晚宴，一邊吃著點心、披薩或煲仔飯，一邊閒聊八掛和開玩笑。 陳皓桓說，黎智英在獄中很愛吃「紅薑撈飯」，「（怎會想到）黎智英會用紅薑撈飯？」 ...BBC News 中文 ・ 15 小時前