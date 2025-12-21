2025年度人物專訪｜葉劉淑儀愛時裝：我成日話我可以選零售界 「港大美女」聖誕不推新寫真｜Yahoo

葉太新書附送多張影樓寫真。

【Yahoo 新聞報道】在討論區看到任何「港大美女圖」的標題，不用懷疑，多數是港大畢業、 75 歲新民黨主席葉劉淑儀的美照。近年每逢節慶，葉太身穿旗袍的影樓寫真也是年輕親友間的賀圖。由民望最低的局長變成網絡紅人，甚至在現實世界出現應援團，葉太擁抱這種或諷刺或真心的人氣，接受《Yahoo 專訪》時也主動提起，「你都知道我叫『姐姐』，我喺街問過青年點解你鍾意睇我 IG，佢話你啲相有趣，佢叫我做時代先鋒」。

每年葉太旗袍照都是網民收藏目標。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

今年書展出新書獲應援團撐場。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

由「掃把頭」到「港大美女」

無論廿年前或是廿年後，葉劉淑儀的外表都是社會話題。在昔日局長時代，她以強硬作風推廣23條立法，公開與學生和市民舌劍，民望插水，其髮型因此被譏為「掃把頭」，也成為當年諷刺時政的漫畫、節目的常見丑角。到今日，葉太作為新民黨主席、行政會議召集人，她的旗袍照和生活照卻成為年輕人熱烈轉載的賀圖，今年甚至有人發起「應援團」，集合葉太寫真自製月曆，又在銅鑼灣派發印有葉太肖像的眼鏡布，笑言要將「姜濤灣」變成「葉劉灣」。

早幾年曾體驗茶樓樓面工作。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

客串擔任兩餸飯阿姐。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

新書送寫真 甫出版火速售罄

葉太接受《Yahoo 專訪》說到幽默感對官員的重要性時，也主動提起曾經問年輕人何以喜歡自己，「佢話我啲相有趣，佢叫我做時代先鋒，走得前和肯創新，做人哋未做過嘅事」。身為資深政客，葉太亦深明公關之道，不時落區安排活動，例如在茶樓賣點心、客串兩餸飯樓面姐姐等等，心得是「最緊要有surprise（驚喜）」。自言已在民選議員路上洗底的她，今年在書展推出新書《葉劉淑儀服務香港50年》，附送一本影樓相片集，旋即成為網民話題，初版過千本書幾日內沽清，加印第二版也將近售罄。

葉太愛遠足，也分享要勤力拉筋伸展。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

葉太多年來都有自己一套穿衣風格，將名牌手袋放在地上的率性隨意也曾受網民討論。（葉劉淑儀 Facebook 圖片）

愛買衫買袋「我成日講我可以選零售界」

聖誕臨近，本應是葉太新照片推出之時，不過她指上月宏福苑發生五級火慘劇，社會創傷未癒，不會在聖誕推出賀圖，「啱啱選舉完都太忙，新年會做，籌備緊」。被問到保養心得時，葉太透露愛行山，定期跟健身教練訓練肌肉和拉筋，卸任議員會將有更多時間運動。「至於衣服，我舊陣時都唔係好識着衫，依家我覺得最重要係配合場合，其實我有啲衫喺 Zara 買，唔一定名牌」。被問到喜歡買手袋抑或時裝時，葉太亦不忘賜記者金句，「兩樣都鍾意，我成日同邵家輝講我可以選零售界」。