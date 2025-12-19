2025年度工傷及交通意外索償數據報告：打破資訊不對稱，1,900 宗個案揭示索償現狀

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月19日 - 香港意外律師網 與 香港民事索償中心 今日聯合發布《2025年度工傷及交通意外索償數據報告》。報告基於兩大平台全年收到的 1,900 宗有效查詢，旨在透過數據透明化，填補公眾在意外索償上的資訊鴻溝。



背景：法律科技賦能傷者



在香港，意外傷者往往在面對保險公司時處於資訊弱勢。兩大平台透過聯合研發的「AI 賠償金計算器」，為市民提供初步評估工具，讓傷者在決定法律行動前，能對潛在補償有科學預判，從而保障自身合法權利。



一、 工傷索償數據詳情 (全年度共 1,032 宗)



1. 病假天數統計 (Sick Leave Days)：





0 - 30 天： 279 宗



31 - 100 天： 323 宗



101 - 300 天： 261 宗



301 - 700 天： 145 宗



701 - 1,000 天： 18 宗



1,001 - 2,000 天： 3 宗



超過 2,000 天： 3 宗



數據總結： 超過 58% 的工傷個案病假在 100 天以下，反映本港工傷個案仍以中短期康復的輕傷為主。然而，錄得數宗超過 2,000 天（約 5.5 年）的極端病假個案，這類傷者往往面臨極大的生活困難及長期的康復壓力，亦是法律支援最迫切的群體。



2. 永久喪失賺取收入能力判傷 (Assessment %)：





0% - 4% ： 745 宗



5% - 14% ： 188 宗



15% - 34% ： 52 宗



35% - 64% ： 11 宗



65% - 94% ： 10 宗



95% - 100%： 26 宗



數據總結： 數據顯示判傷比例呈現「金字塔型」分佈，近 72% 的查詢屬於輕微判傷（0%-4%）。值得關注的是，仍有 26 宗個案判傷高達 95%-100%，這通常涉及徹底失去工作能力的嚴重事故，對基層家庭的經濟支柱造成了毀滅性打擊。



3. 預估補償金額結果 (Estimated Result)：





HK$0 - $50,000 ： 381 宗



HK$50,001 - $100,000 ： 226 宗



HK$100,001 - $200,000 ： 147 宗



HK$200,001 - $500,000 ： 109 宗



HK$500,001 - $1,000,000 ： 125 宗



HK$1,000,001 - $2,000,000 ： 31 宗



HK$2,000,001 - $5,000,000： 13 宗



數據總結： 約有 16% 的個案預估補償金超過 50 萬港元。由於計算機結果僅為預估，這類高金額個案通常涉及複雜的法律計算（如未來收入損失），反映出市民對處理高額索償的法律服務有顯著需求。



二、 交通意外索償數據詳情 (全年度共 868 宗)



1. 受傷部位統計 (Injured Body Part)：





背部 / 脊椎 (Back/Spine) ： 176 宗



腰部 / 臀部 (Lower Back/Hips) ： 118 宗



頭部 (Head) ： 112 宗



肩膀 (Shoulder) ： 111 宗



頸部 (Neck) ： 105 宗



腿部 (Leg) ： 104 宗



膝蓋 (Knee) ： 74 宗



手臂 (Arm)： 68 宗



數據總結： 背部及脊椎受傷是交通意外中的「頭號傷勢」，多由追尾碰撞造成的揮鞭樣損傷（Whiplash）引起。由於脊椎受傷往往伴隨長期後遺症，這類傷勢在法律賠償中對「痛苦與生活便利損失 (PSLA)」的評估至關重要。



2. 傷勢性質統計 (Nature of Injuries)：





扭傷 (Sprain) ： 241 宗



骨折 (Fracture) ： 180 宗



挫傷 (Contusion) ： 169 宗



神經 / 大腦損傷 (Nerve/Brain) ： 139 宗



內傷 (Internal) ： 74 宗



脫臼 (Dislocation)： 65 宗



數據總結： 扭傷佔據首位，但骨折與神經損傷的比例亦相當驚人。神經及大腦損傷（139 宗）屬於高危傷勢，可能導致長期的功能障礙。數據提醒公眾，即使是看似輕微的碰撞，也應及時進行影像檢查以排除內部損傷。



3. 預估賠償金額結果 (Estimated Result)：





HK$0 - $100,000 ： 422 宗



HK$100,001 - $200,000 ： 162 宗



HK$200,001 - $500,000 ： 179 宗



HK$500,001 - $1,000,000 ： 98 宗



HK$1,000,001 - $2,000,000 ： 5 宗



HK$2,000,001 - $10,000,000 ： 0 宗



超過 HK$10,000,000： 2 宗



數據總結： 交通意外的預估金額呈現極端化。雖然多數個案低於 10 萬港元，但錄得 2 宗預估超過 1,000 萬港元的超級索償個案。這通常涉及極嚴重的傷殘或死亡，反映了道路安全事故對社會成本造成的巨大影響。



4. 法律進度與背景：





已成功起訴對方個案：477 宗



主要涉及車輛類型：私家車/的士/貨車 (687 宗)、巴士/小巴 (94 宗)



數據總結： 超過 55% 的查詢者已進入或完成刑事起訴程序。在法律層面，成功起訴是民事索償獲勝的強大依據。這反映出 2025 年市民對「先刑事、後民事」的索償邏輯已有更清晰的認識。



專家提醒與特別免責聲明



重要提醒： 以上所有賠償金額數據均由平台「賠償金計算器」根據用戶輸入資料自動生成。這些數字僅屬初步預估結果，並非最終真實賠償金額。實際賠償額受法庭判決、保險公司協商、責任佔比分攤及醫療證據等多重因素影響。傷者必須諮詢執業律師獲取正式法律意見。

