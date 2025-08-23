一號戒備信號至少維持至周日上午 9 時
2025年必玩手遊推薦！10款大熱門新作一次看
2025年有不少強作封測和公佈消息，讓大家相當期待，不過隨著已經到8月，有部份公佈手遊的台版、國際服可能無在法今年如期上市或是暫無更多消息。像RO3、無限大、明日方舟：終末地、藍色星原、Star Savior、Breakers、最終幻想 14：水晶世界、寶可夢和魔物獵手遊新作等，可能今年推出較無望，不過今年也有不少大作登場，本篇就簡單整理一下這些評價不錯已上市和準備上市的作品。
《SD鋼彈G世代永恆》
遊戲在四月份時已上線，是目前萬代風評最好的手遊，為SD鋼彈G世代延伸的手遊，主打SD造型的機動戰士的戰棋玩法。而且同樣也有強化、機體零件和駕駛員等設計，玩家可以用喜歡或更合適駕駛員駕駛上場機體，遊戲不只有玩家熟悉的鋼彈系列機體和駕駛員，也有近期推出的作品，對比每次都要等下一代新增來說，手遊新增速度和收錄的更多（要用抽的）。近期遊戲都與SD武者頑駄無、三國和外傳這些在機戰或G世代比較少見且讓人懷念的原本SD風格的角色，喜歡鋼彈系列的朋友，這款可以入手一玩。
《三角洲行動》
手遊版4月22日已上線，有常見的雙方對抗的攻防、佔領、圍攻、閃擊和故事模式等玩法。不過比較特殊的還是有搜打撤的收集物資生存玩法（類似逃離塔科夫），也可以搶奪其他玩家的物資。能利用不同的槍枝和探員能力發揮優勢，也能利用地型、載具等戰術搭配，而且本作還能改槍，能往自身喜好和操作強化槍枝能力。目前近期有與明日方舟合作，喜歡槍戰的朋友可以上線體驗一下，或是等明年才會推出的特戰英豪M。
《闇影詩章：凌越世界》
闇影詩章二代在6月17日正式推出，遊戲是以一代的闇影詩章為基礎去改良的全新遊戲。雖然福利、抽卡相關和職業平衡相關常常被拿出來罵，不過還是有不少玩家邊罵邊玩，依舊留住不少玩家，特別是一代就有玩的玩家，現在都是走不能只有我玩到，來分享給朋友。遊戲是卡牌對戰玩法，卡面和特效很棒，新入手門容易，抄牌組就能慢慢打上手，而且還有世界賽等大型比賽，推薦新手以皇家、巫師和夜魔職業的牌組入手，近期也有第 1 次闇影詩章對決盛典陣營戰活動。
《嘟嘟臉惡作劇》
遊戲近期已展開事前預約活動，將會在下半年登場。嘟嘟臉惡作劇走的是可愛搞笑風格，不只角色有Q版的嘟嘟臉外，技能也很搞笑，遊戲中也能看到一些惡搞和彩蛋的內容。戰鬥採用回合制加自走棋的模式，配合有趣的劇情和過場動畫，可以很輕鬆的遊玩，還能與角色進行各種可愛的互動，最特別是可以捏捏對方的嘟嘟臉，是讓人印象相當深的遊戲作品。
《伊瑟》
遊戲在9月25日會正式上線，8月28日還有一次封測。遊戲雖然風格像是《崩壞：星穹鐵道》的回合制玩法，戰鬥演出和動畫都在水準之上，還有QTE加深代入感。不過整體的核心玩法是PVP和即時PVP，會偏向《第七史詩》或《魔靈召喚》這類，角色不吃命座，但吃角色池廣度，在面對敵人時如何派出能壓制對方的角色很重要，在角色多時很好玩，但缺點就是角色池要抽的多一點，很考驗選擇投入抽取的角色、配裝和資源分配。遊戲PVE玩起來也很有挑戰性，畢竟也要選擇合適的角色出戰，不過在日常刷資源的連續戰鬥時，還能後台戰鬥，玩家可以把時間分配到遊玩其它功能上。
《白銀之城》
遊戲目前己開放正式預約，年底前會發行。玩家將在維多利亞風格的城市，扮演偵探展開冒險，從探索中解開白銀城的迷團。玩家能騎著坐騎和飛行器在城市中自由穿梭，並且利用應酬、調查和推理中找到隱藏的敵人，ARPG和加入QTE的戰鬥，配合穿插其中的動畫更有代入感。精緻的美術風格和偵探要素的玩法讓人眼前一亮。
《二重螺旋》
遊戲預計年底推出，被稱為是二次元的warframe，能遠程和近戰自由切換，會側重遠程一點，能連擊、蓄力攻擊、部位破壞和終結技爆發等，戰鬥體驗流暢而且小怪數量很多，有割草的爽感。同時，也有開放世界探索要素，有100%UP不歪池，角色能力不同外，武器也會影響招式，而且能透過裝備魔之楔強化武器的招式，能自由搭配出玩家喜歡的風格。《二重螺旋》的美術風格與《鳴潮》很像，不過因為開發公司HERO GAMES是《鳴潮》投資商，所以是否交流學習就不太確定了。
《星塔旅人》
遊戲目前展開預註冊，有《蔚藍檔案》風格的角色設計和美術畫風，故事、動畫品質和人設都很懂玩家XP，還有多線劇情。戰鬥同樣也是可愛風，畫面光影特效不錯，打擊和手感體驗佳，走的是少女咖啡槍的戰鬥玩法，操作也很容易，遠程輸出的角色不少。3人1組，玩家主要操作1名主力角色，2個輔助角色不只能利用被動輔助，也能點選對應的技能在戰鬥中施放，能輕鬆在手機上玩。
《卡厄思夢境》
遊戲目前展開預先註冊，遊戲是第七史詩的開發團隊製作，為卡片策略戰鬥遊戲，戰鬥時玩家要在回合內有效使用卡片，而且安排的優先順序不同也能讓下張卡牌獲得額外強化。除了故事模式外，玩家也可以選擇進入地城，地城有Roguelike模式能獲得新技能或BUFF，在劇情及路線選擇也是分支，還加入了擲骰子判定要素。在地城中受到的傷害越高，角色會累積壓力，到臨界點會進入崩潰效果，每個角色都有不同的心理影陰，這時使用卡片都會有負面效果，但脫離崩潰時，覺醒技能費用會下降，可以利用這戰術另類快速發動覺醒技。美術和戰鬥演出相當吸引人，而且預估之後會有與 hololive English合作活動，目前找Mori Calliope與Nerissa Ravencroft演唱遊戲主題曲。
《異環》
遊戲將於年底上市，遊戲開發公司以GTA的開自由度為努力目標，目前也被玩家號稱為二次元版的GTA。玩家在日常中的非日常展開冒險，探索和解決都市傳說事件，角色設計和戰鬥都有不錯的評價，而且玩家也能進行一些日常的活動，買車、買房、改車和裝潢等，也能在路上賽車，還能搶NPC的車和犯法被警察逮捕，也能飛簷走壁在城市穿梭，有不少與NPC互動事件和小遊戲。另外，遊戲也有100%不歪池。
以上是10款個人推薦的2025年上市遊戲，預估今年不會上就不列入其中了，當然也有一些評價也不差的作品，像《遺忘之劍》、《怪獸 8 號 THE GAME》等多遊戲，本篇就不再進行介紹了。
