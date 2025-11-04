2025年金搖桿獎「終極年度最佳遊戲」12款入圍曝光！《33號遠征隊》得獎呼聲高

2025年金搖桿獎今日開始投票，12項入圍由玩家票選心中的年度最佳（圖源：THE GOLDEN JOYSTICK AWARDS 2025）

金搖桿獎（ Golden Joystick Awards ），又稱人民遊戲獎（People's Gaming Awards）是最早由英國舉辦後延伸為 GamesRadar+ 的全球投票活動，不同於遊戲大獎（The Game Awards）是更面向於玩家社群的選擇比重，「終極年度最佳遊戲」於今（4）日開始公布與投票至 7 日，來看看這些值不值得你投下神聖的一票！

12項今年度入圍作品（圖源：THE GOLDEN JOYSTICK AWARDS 2025）

「終極年度最佳遊戲」本次 12 項入選名單為：

《光與影：33號遠征隊》

《印第安納瓊斯：古老之圈》

《沉默之丘f》

《死亡擱淺2：冥攤之上》

《空洞騎士：絲綢之歌》

《咚奇剛：蕉力全開》

《PEAK》

《羊蹄山戰鬼》

《雙影奇境》

《黑帝斯2》

《天國降臨:救贖2》

《藍途王子》

《光與影：33號遠征隊》憑著小團隊製作確有如此驚人的美術、音樂與戰鬥表現等，至今討論獎項都有非常高的呼聲，而小島秀夫《死亡擱淺2：冥攤之上》仍然細緻精彩，《羊蹄山戰鬼》淒美景色與刺激戰鬥，《雙影奇境》再度雙人最佳遊戲出擊，亨利的波希米亞史詩《天國降臨：救贖II》表現也是犀利，《沉默之丘f》也在系列脫穎而出，其中也沒少掉獨立解謎與合作遊戲大熱門《PEAK》、《藍途王子》，若認為 TGA 獎項因為評審而可能不服你的期待，或許看看社群的選擇會有更令人心服口服的結果，本次投票台灣時間 11 月 4 日至 8 日止，而全體獎項將在 11 月 21 日頒獎。

其餘獎項可參考本篇文章：2025金搖桿獎完整入圍名單！《33號遠征隊》沒進年度遊戲引熱議

《光與影：33號遠征隊》深受玩家看好（圖源：Sandfall Interactive）

