2025年Yahoo搜尋「十大熱搜IP Character」出爐！Chiikawa、Jellycat只排二三位？第一位係呢個...

今年有非常多熱門角色佔據大家的社交媒體！過去一年，大家應該也為這些這些重量級IP豪擲千金，包括排在第二位的Chiikawa、第三位的Jellycat～小編的手袋上也有這些小可愛的身影，實在抵抗不了它們的誘惑啦！不過大家是不是很好奇排第一位的是哪一個IP Character？究竟大家的心頭好有沒有上榜呢？即看看以下2025年Yahoo搜尋「十大熱搜IP Character」的結果吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

第10位. 大熊貓家姐細佬

這對龍鳳胎大熊貓「家姐與細佬」在2024年8月15日於海洋公園出生，是第一對在香港土生土長的熊貓寶寶。當時全香港都在關注熊貓媽媽「盈盈」的高齡產子。從它們出生時像「小粉紅老鼠」到現在長出黑白毛、會爬行，海洋公園透過社交平台進行直播，讓全港市民都產生了一種像「親戚長輩」般的強烈參與感。全城看著它們長大，搜尋量當然居高不下。

廣告 廣告

大熊貓家姐細佬（海洋公園官網圖片）

第9位. Hello Kitty

最經典的長青IP「Hello Kitty」，2025年繼續穩定發揮，登上Yahoo搜尋榜第九位！今年有超多聯名，從時尚品牌如adidas到珠寶首飾品牌周生生，展現老牌IP的驚人合作爆發力。

Hello Kitty掛件。（getty image）

第8位. Kuromi

Kuromi跟第9位的Hello Kitty同是Sanrio的經典IP，在動畫中作為反派登場。沒想到Kuromi那種「叛逆」、「敢愛敢恨」的性格，竟然精準擊中現代女性崇尚個性的心理，搜尋熱度一度超越了 Hello Kitty。

第7位. 海賊王

大航海時代還在繼續！超級長壽動漫《海賊王》每一話的劇情走向仍然牽動著全球粉絲的神經。而且《海賊王》早已不再只是動漫，而是不同國家青少年的共同回憶，漫畫劇情中路飛與海賊獵人羅洛亞·卓洛、狙擊手烏索普、航海士奈美、廚師文斯莫克·山治等小夥伴，象徵著永不落幕的冒險與友情承諾。

第6位. Cry Baby

Pop mart泡泡馬特爆紅IP Crybaby由泰國設計師Molly創作，在Pop mart的簡介中主張「笑不是治療傷痛的唯一途徑，哭也能帶來療癒」。那圓滾滾的淚珠和委屈的小表情，精準擊中現代人想釋放壓力的心。

第5位. Doraemon

來到了第五位，是大家的童年回憶動漫。有一種代溝叫做：你叫它多啦A夢，我叫它叮噹。不過名稱會變，但那份喜愛不變，從「叮噹」到「多啦A夢」，大家只是換個方式守護童心。

Doraemon（getty image）

第4位. 鬼滅之刃

2025年上映的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》橫掃全球票房，超越多部好萊塢英雄大片。這部來自日本的動漫實在太有魅力了，絕美動畫將日本傳統的浮世繪畫風融入劍技，每一畫面都像藝術品；而故事結構也非常吸引人，主角炭治郎不同於其他只求勝利的主角，他會同情敵人「鬼」的遭遇，因為鬼在變成怪物前，也曾是受苦的人。這種溫柔的力量，在焦慮的現代社會中治癒著大家。

第3位. Jellycat

無論大人還是小朋友也超愛的玩偶定是Jellycat吧！這個第三名實至名歸了，現代生活壓力大，Jellycat的絨毛材質被公認為最療癒的觸感，抱著這個可愛的公仔能緩解焦慮。從牛油果🥑到水煮蛋🥚什麼都能變公仔，以極致的毛絨絨觸感和「情緒價值」拯救了無數焦慮的年輕人。

Jellycat（getty image）

第2位. Chiikawa

Chiikawa是獻給大人的童話！不同於其他無憂無慮的卡通，Chiikawa的世界非常真實，主角們要考證件、要去危險森林除草打怪物來換取工錢。這種在殘酷世界努力生存的設定，讓無數返工人士產生了強烈的共鳴。這群「又小又可愛的傢伙」雖然生活在殘酷世界，但他們真摯的友情讓大家都深受感動呢！

Chiikawa（getty image）

第1位. Labubu

Labubu出自香港本地藝術家Kasing Lung龍家昇之手，他受荷蘭，受到北歐民間傳說的啟發，創造了愛惡作劇、性格像小孩的森林精靈，Labubu是「The Monsters」精靈家族的一員。但真正讓Labubu衝出亞洲的推手是BLACKPINK Lisa，她在社交平台曬出Labubu掛件後，瞬間讓這款潮流玩具變成時尚單品，價格瘋漲！就連2025年的巡迴演唱會也都帶著Labubu，可見她對這個IP的喜愛程度！

Lisa與Labubu

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜IP Character」

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜IP Character」

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Chiikawa電影版2026年夏天上映！由漫畫「人魚島篇」改編的動畫，3顆可人兒終於登上大銀幕

Jellycat 2026情人節新品登場！情人節心意全靠它，粉嫩小樹熊、愛心蛋太萌啦

Jellycat公仔最平低至$190！聖誕芝士火鍋、熱熔芝士公仔上架／人氣棉花糖鎖匙扣都有貨