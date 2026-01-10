2025年12月美新增就業數低於預期 全年招聘疲軟

（法新社華盛頓9日電） 美國政府今天公布的數據顯示，去年12月新增就業人數低於預期。在勞動市場對招聘前景日益擔憂下，迎來自新冠疫情以來新增就業最疲弱的一年。

美國勞工部表示，2025年12月就業人數增加5萬人，較11月下修後的5.6萬又進一步放緩。

根據報告中另一項調查顯示，失業率從4.5%微幅下降至4.4%。

美國2025年薪資就業增幅為58.4萬人，遠低於2024年的增加200萬人。

投資人將密切關注這項數據對聯邦準備理事會（Fed）利率決策的可能影響。就業市場若急劇惡化，可能促使聯準會提早降息。

雖然十二月的失業率數字還過得去，但過去一年就業成長顯著放緩，失業率也逐步攀升，接近2021年來最高水準。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家史威特（Ryan Sweet）接受法新社訪問時表示，美國目前勞動力成長趨緩，移民減少、本土人口老化加上企業對招聘態度保守，需求依然疲弱。

史威特指部分歸因於生產力提升，但企業對美國總統川普捉摸不定的關稅政策感到不確定，也直接降低招人意願。