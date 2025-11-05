2025年James Dyson設計大獎國際獎項得主揭曉

——年輕發明家以創新設計回應全球環境與醫療挑戰

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 本年度 James Dyson 設計大獎國際得獎名單今日正式公布。來自波蘭賽區的 WaterSense 內陸水質監測裝置及意大利賽區的 OnCue 自適應鍵盤，分別榮獲國際可持續發展獎及國際醫療健康獎，並各獲頒三萬英鎊（約合港幣29萬元）獎金，以支持其創新發明的後續研發及實際應用。





廣告 廣告

2025年James Dyson設計大獎國際獎項得主



Dyson創辦人 James Dyson 表示：「看到各個年輕未來發明家勇於針對不同領域的社會問題提出創新解決方案，令人十分振奮。他們的作品不只是停留在構想階段，更付諸實踐，這正是我們希望倡導及鼓勵的發明家精神。」



國際可持續發展獎得主 WaterSense 內陸水質監測裝置由波蘭華沙理工大學納米技術博士生 Filip Budny 研發。該裝置利用天然水流推動運作，可實時監測河流及湖泊的水質變化。與傳統人手採樣方式不同，WaterSense 透過 AI 演算法預測潛在污染事件，並採用可分解紙質傳感器，每日自動更換，可檢測超過20項主要水質指標。目前系統已在波蘭超過20個地區進行實地測試。Filip Budny 表示：「這次獲得國際可持續發展獎令我更加相信，在環境治理方面創新是具有全球價值的。我們計劃將 WaterSense 發展到橫跨歐洲乃至全球的實時水質監測網絡，推動並普及潔淨的水資源。」



榮獲國際醫療健康獎的 OnCue 自適應鍵盤，則由荷蘭代爾夫特理工大學的畢業生Alessandra Galli 所設計，專為柏金遜症患者而設，改善他們在使用電子設備時的困難。該鍵盤透過震動回饋與視覺提示，有助減輕手部顫抖與「凍結」現象，提升打字準確度與使用舒適度。裝置配備可調節腕帶及燈光系統，並結合 AI 字母輸入預測技術，能針對不同階段患者提供個人化輔助。Alessandra Galli 在得獎後表示：「無論是從個人信心層面，還是獎金、媒體等方面的支持，都推動我持續優化原型並將產品推向市場。希望未來能協助更多柏金遜症及其他神經疾病患者改善生活品質。」



兩項國際得獎作品展現了卓越的跨學科能力與社會洞察力，也反映全球年輕設計師的創新精神。隨著國際獎項名單揭曉，2025年James Dyson設計大獎亦正式圓滿結束。今屆大賽一共收到來自28個國家及地區、超過2,100份參賽作品，期待更多未來發明家能夠利用他們的創新思維和原創設計，解決人們生活中的實際問題，共同建構美好的社會。



James Dyson 設計大獎

James Dyson 設計大獎是一項國際性的設計比賽，旨在鼓勵和表揚新一代的設計工程師。比賽至今年已舉辦第20屆，資助超過 400 項發明，已頒發超過100萬英鎊獎金。James Dyson 設計大獎由 James Dyson 的工程教育慈善機構 James Dyson 基金會籌辦。

Hashtag: #JamesDyson



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於 James Dyson Award 設計大獎比賽

比賽簡介

設計能解決真實存在的問題。這些問題可能是我們在日常生活中面對的困難，或是全球性的議題。最重要的是，這個解決方案必須能夠有效解決問題，並展現出深度的設計思維。



比賽過程

所有參賽作品首先由各地區的外部評判小組及一位 Dyson 工程師評審，地區賽一位冠軍及兩位優異獎得主勝出後會晉身國際賽，由Dyson 工程師擔任的評審小組選出全球 20 強，再由 James Dyson 親自從 20 強中選出國際獎項得主。



獎項



由 James Dyson 選出的國際獎項得主將獲得 30,000 英鎊

每位地區賽冠軍得主將獲 5,000 英鎊



參賽資格

參賽者必須在過去四年內最少修讀一個學期的工程/設計相關的本科或研究生課程，而該課程必須由 James Dyson 設計大獎所涵蓋的國家或地區的大學所開辦。



以團隊參賽的所有成員必須在過去四年內，於 James Dyson 設計大獎所涵蓋的國家或地區的大學中最少修讀一個學期的本科或研究生課程。當中，至少有一名團隊成員須曾修讀工程或設計的科目。正修讀英國六級或七級學位學徒制，或在過去四年內完成上述學位學徒制的人士亦可參賽。



更多常見問題解答可於 James Dyson Award 網站找到。



歷屆得獎者





新聞稿由客戶提供

