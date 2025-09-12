「2025數碼娛樂領袖論壇 」今日盛大開幕

AI驅動創新變革 解鎖數碼娛樂關鍵拼圖

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年9月12日 - 數碼港主辦的年度旗艦盛事「2025數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）今日盛大開幕，以「探知島：解鎖創新力量的關鍵拼圖」為主題，一連三日 (9月12-14日) 讓業界及公眾人士親身體驗嘉年華式的一系列活動，包括業界論壇、創新體驗博覽、精彩非凡表演及互動工作坊等，見證人工智能 (AI) 等前沿科技如何融入生活各方面。





財政司司長陳茂波參觀DELF 2025體驗區，並與展示最新數碼娛樂及科技發展的展位代表交流。



DELF 2025 開幕禮獲財政司司長陳茂波、創新科技及工業局副局長張曼莉、中聯辦青年工作部處長楊健、數碼港主席陳細明及行政總裁鄭松岩博士共同擔任主禮嘉賓。開幕禮上更特別邀請虛擬歌手Vi與歌手林愷鈴 (Ashley) 帶來虛實結合表演，展現科技與藝術融合的創新境界。



財政司司長陳茂波於開幕致辭時表示：「在數碼娛樂領域，人工智能正為內容創作與體驗帶來變革。從自動化劇本編寫與音樂創作，到更智能的非玩家角色（NPC）及遊戲中的極致逼真的視覺效果，人工智能不僅加快了製作流程、降低製作成本，更實現內容的個性化以更精準地迎合用戶的喜好。人工智能無疑是最切合本年度論壇的主題。過去幾年，數碼娛樂領袖論壇已經成為香港領軍的數碼娛樂盛事，同時也是亞洲最具影響力的同類平台之一。論壇匯聚業界領袖、創意人才、創新者和公眾人士，大家積極交流意見、迸發創新意念，全面展示本地和全球在數碼娛樂領域的創新成果，共同塑造未來。」



數碼港主席陳細明表示：「我們非常高興歡迎大家來到 DELF 這個『探知島』，親身體驗前沿科技所帶來的變革力量。今年的活動充分展現 AI 在推動產業革新的潛力，而數碼港人工智能超算中心的算力今年內將逐步提升至 3000 PFLOPS 的水平，進一步帶動各行各業更多的技術創新與突破。數碼港致力建構一個充滿活力的生態圈，希望藉 DELF 這樣的平台，提供一個能讓公眾看到和摸到最新科技的機會，同時促進各方協作，讓創意想法變成實際可用的方案，進而鞏固香港在包括數碼娛樂等創新領域的領導地位。」



數碼港×Lenovo香港戰略合作 助初創企業走向世界



在論壇首日，數碼港與 Lenovo 香港正式簽署合作備忘錄，迎來重要合作里程碑。雙方將為初創企業提供全方位支援，助力其在國際平台持續發展，同時豐富本地 AI 生態，推動各行各業數碼轉型。合作內容涵蓋初創培育與商業化支援，共同推動文化旅遊、製造、零售等行業的 AI 創新應用，並合辦人工智能、網絡安全、教育科技等培訓課程，壯大香港創科人才庫，共建多元產業生態圈。



重磅講者帶來真知灼見



一連三天的論壇雲集70多位星級講者，包括知識產權署及發展局空間數據辦事處等政府部門代表，NVIDIA、騰訊遊戲及Meta等國際科技巨頭代表，美國南加州大學及日本Polygon Pictures等學術專家，以及執導《破·地獄》及香港電影編劇家協會董事陳茂賢、《飯戲攻心》及《年少日記》美術指導張蚊、音樂監製馬敬恆(T-Ma)等創意產業領袖。論壇內容涵蓋AI如何推動藝術、文化及旅遊業發展，探討創意與AI技術的平衡發展，分析AI在音樂創作中的重要角色及傳統與數碼創作方式的融合，並深入研究AI及遊戲金融(GameFi)對遊戲產業未來發展的深遠影響等多個前瞻性議題。在分組論壇中，與會專家亦深入討論AI與超算力如何讓藝術家迅速創作出複雜而高質素的視覺藝術作品和動畫，從而重塑視覺藝術體驗，以及AI數字人的情感陪伴價值及其帶來的商機等多元化議題。



35個創新體驗區 感受未來科技



DELF 2025現場設有超過35個體驗區，圍繞藝術、文化與旅遊、娛樂、智慧生活及體育四大主題，讓參加者親身感受頂尖AI科技應用。體驗區首次展示多項尖端技術，文化科技方面有MateZ Lab敦煌虛擬導覽《AI敦煌有禮》及HTC巴黎聖母院VR體驗《永恆聖母院》，藝術創新包括Appreciator.io《環宇青花：中西陶瓷文化AI藝術展覽》及朱力行松樹庭園體驗《庭園之下》，醫療科技展示Acer VeriSee Dr糖尿病視網膜病變診斷軟件，娛樂科技則有鼓馬機器人精彩跳舞表演等。



AI啟發孩童創意同時締造共融社會 「共築智慧香港」



會場內亦首次展示一幅由數碼港主辦、香港電腦教育學會(HKACE)協辦，並匯聚來自約30間中小學及特殊教育需要學校，超過1,000名學生共同創作的AI馬賽克藝術作品，展現數碼港第五期、海洋公園、太白海鮮坊等南區地標，體現「智慧香港」創意活力和共融社會理念，匯聚千人的創作，一同拼出未來城市願景。



節目精彩不絕共度週末



今天除了有由數碼港培育企業 OWOWWW帶來別開生面的無人機表演，以及韓國男子組合 XODIAC為現場觀眾帶來盡興的表現及AI短片，未來兩日精彩節目將陸續有來，當中包括HKITDA藝術×科技音樂會、AI電影節暨頒獎典禮(Re:VISS AI Film FEST 2025)、獨立遊戲黑馬獎暨開發者大會，以及樂齡電競錦標賽暨體驗日等多元化活動。數碼港MCL戲院亦會公映全球首部 AI 生成長篇電影《海上女王鄭一嫂》及其他AI短片。



參加者亦可參與超過25個沉浸式工作坊，涵蓋密室逃脫設計、AI音樂製作與作曲、感官互動遊戲開發等創新主題。當中包括「小紅書虛擬網紅創作工作坊」、「用AI製作自己的劇本殺！」、「Vtuber體驗工作坊」等，親身體驗不同創新科技的實際應用。



體驗區及工作坊將於週末繼續開放，讓更多與會者可與家人朋友一同體驗AI為文化體育旅遊及娛樂帶來的創新變革。參加者亦可參與「邊玩邊賺」活動，透過完成體驗區每日不同的關卡任務贏取豐富獎品。



傳媒查詢及活動詳情，請瀏覽 DELF 2025 官方網站：https://delf.cyberport.hk。



關於數碼港

數碼港由香港特別行政區政府全資擁有，作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，致力賦能產業數字化和智能化轉型，推動香港數字經濟和人工智能發展，並助力香港成為國際人工智能和創新科技中心。數碼港匯聚超過2,200間企業，包括11間上市公司及10間獨角獸企業；三分一園區企業創辦人來自26個國家及地區，數碼港企業亦已拓展至全球超過35個市場。



數碼港以全港規模最大的人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，與多間業界領軍企業，及超過400間人工智能及數據科學初創企業，共同構建完善的人工智能生態圈。數碼港亦通過發展人工智能、數據科學、區塊鏈和網路安全等科技集群，賦能多元產業發展，涵蓋智慧城市及政務、銀行金融、數碼娛樂、文化旅遊、醫療健康、教育培訓、物業管理、建築工程、運輸物流及綠色環保等，並聚集香港最大的金融科技社群。數碼港亦獲香港特區政府委託，推行概念驗證和沙盒計劃、數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動科技創新研發、轉化落地及商業化應用，加速社會業界的數字化轉型及智能化升級。



數碼港亦是香港主要的創業培育基地，為創業家提供資金及辦公空間，連結大型企業、投資者、科技公司及專業服務等龐大夥伴網絡，加速企業發展及拓展海内外市場，配合全方位的入駐支援服務、人才引進與培育計劃，助力處於不同發展階段的初創企業，邁向新高，成就非凡。



