「2025數碼娛樂領袖論壇」9月12日正式開幕

AI體驗、精彩演出、邊玩邊賺 解鎖數碼娛樂無限可能

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月9日 - 由數碼港主辦的年度盛事「2025數碼娛樂領袖論壇 」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）將於本星期五隆重開幕，一連三日 ( 9 月 12 至 14 日) 於數碼港園區舉行。今年以「探知島：解鎖創新力量的關鍵拼圖」為主題，呈獻業界論壇、創新體驗博覽、精彩表演及互動工作坊等一系列精彩節目，讓參加者深入探索人工智能（AI）及其他新興科技如何推動數碼娛樂版圖的關鍵變革。





DELF 2025 將設置超過35個的多元化體驗區，精彩項目涵蓋藝術、文化與旅遊、娛樂、智慧生活及體育，讓參加者親身感受頂尖的AI科技應用



精彩活動搶先看



業界論壇精彩議程

為期三天的DELF 2025將匯聚全球業界翹楚、科技領袖及創意精英，共同探討數碼娛樂領域中的「關鍵拼圖」。論壇將透過一系列重量級講者的主題演講與專題討論，深度剖析影響行業發展的核心議題，啟發參加者思考如何運用創意產業的「軟實力」，以協助香港輸出文化，並進一步提升全球影響力。重點內容包括：



主論壇 ：從全球視角出發，探討數碼創新如何重塑藝術、文化及旅遊業，並深入討論數據在社交娛樂中的角色，以及前瞻 AI 與 GameFi （遊戲金融）如何引領遊戲產業的未來。

分組論壇：聚焦「文化生活」及「智優生活」兩大範疇，涵蓋 AI 對視覺藝術的影響、空間運算的應用潛力，以及AI數字人與數碼孿生（Digital Twins）在創意產業的實踐。

超過 35 個體驗區

DELF 2025不僅是一個論壇，更是一場讓所有參加者投入其中的互動旅程。超過35個的多元化體驗區將設有不同精彩項目，並分為四大主題——藝術、文化與旅遊、娛樂、智慧生活及體育，讓參加者親身感受頂尖的AI科技應用。 重點包括：



藝術、文化與旅遊 ：MateZ Lab的敦煌虛擬導覽，以及HTC的巴黎聖母院VR體驗等。

智慧生活 ：Acer VeriSee Dr的糖尿病視網膜病變診斷軟件、SmartAge的長者護理方案，以及EvaSpeak的AI互動英語學習平台等。

體育 ：eTeam的混合實境閃避球，以及初量科技的滑雪模擬器等。

娛樂：GUMA Robots智能機械人舞蹈表演，以及包括全球首部AI生成長篇電影《海上女王 鄭一嫂》等的AI電影放映。

沉浸式工作坊 :

參加者可參與多個沉浸式工作坊，主題涵蓋密室逃脫設計、AI音樂製作與作曲、感官互動遊戲開發等。精彩工作坊包括「小紅書虛擬網紅創作工作坊」、「用AI製作自己的劇本殺！」、「Vtuber體驗工作坊」等，讓參加者體驗不同創新科技的實際應用。



精彩演出，邊玩邊賺：

除了虛擬偶像、機械人及無人機表演外，韓國男子組合 XODIAC 亦將特別登場。XODIAC屬JACSO Technology旗下管理，擁有逾 100 萬粉絲，並把AI技術融入錄像製作，屆時他們將於DELF帶來精彩演出。



為鼓勵參加者「動起來」體驗數碼娛樂展位，DELF 2025將再度推出「邊玩邊賺」活動，參加者可透過完成體驗區的任務賺取獎品。參加者須於活動前登記 「邊玩邊賺」帳戶，即可以收取每日將向完成不同關卡任務參加者頒發的獎品。



傳媒查詢及活動詳情，請瀏覽 DELF 2025 官方網站：https://delf.cyberport.hk/tc/index。

Hashtag: #數碼港 #2025數碼娛樂領袖論壇



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於數碼港

數碼港由香港特別行政區政府全資擁有，作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，致力賦 能產業數字化和智能化轉型，推動香港數字經濟和人工智能發展，並助力香港成為國際人工 智能和創新科技中心。數碼港匯聚超過 2,200 間企業，包括11 間上市公司及10 間獨角獸企 業；三分一園區企業創辦人來自 26 個國家及地區，數碼港企業亦已拓展至全球超過 35 個市 場。



數碼港以全港規模最大的人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，與多間業界領軍 企業，及超過 400 間人工智能及數據科學初創企業，共同構建完善的人工智能生態圈。數碼港 亦通過發展人工智能、數據科學、區塊鏈和網路安全等科技集群，賦能多元產業發展，涵蓋 智慧城市及政務、銀行金融、數碼娛樂、文化旅遊、醫療健康、教育培訓、物業管理、建築 工程、運輸物流及綠色環保等，並聚集香港最大的金融科技社群。數碼港亦獲香港特區政府 委託，推行概念驗證和沙盒計劃、數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動 科技創新研發、轉化落地及商業化應用，加速社會業界的數字化轉型及智能化升級。



數碼港亦是香港主要的創業培育基地，為創業家提供資金及辦公空間，連結大型企業、投資 者、科技公司及專業服務等龐大夥伴網絡，加速企業發展及拓展海内外市場，配合全方位的 入駐支援服務、人才引進與培育計劃，助力處於不同發展階段的初創企業，邁向新高，成就 非凡。



詳情請瀏覽：

https://www.cyberport.hk/zh_tw/

。





新聞稿由客戶提供

