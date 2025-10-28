許紹雄逝世終年 76 歲
「2025數碼港創業投資論壇」：創與投之交匯 點燃成功之路
活動一連兩日於11月6至7日舉行 匯聚全球頂尖投資者和企業家，深入探討人工智能、數字資產等前沿科技引領下 全球創投市場新格局，以嶄新角度探討香港作為國際創新科技中心的發展機遇
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月28日 — 全球創投市場在經濟變局中持續演化，資金流向變得高度集中，尤其在人工智能（AI）領域的投資仍保持強勁動能。年度創投盛事「數碼港創業投資論壇」（Cyberport Venture Capital Forum, "CVCF"）將於2025年11月6日至7日在數碼港隆重舉行。今年論壇以「創與投之交匯：點燃成功之路」為主題，旨在匯聚全球具影響力的投資者和企業家，共同探討AI引領下的全球創投新格局，以及香港在區塊鏈及數字資產領域的獨特優勢，協助初創企業與投資者突破融資與市場拓展的界限，把握市場機遇。
數碼港行政總裁鄭松岩博士表示：「數碼港積極發揮『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色，提升初創企業的融資能力，對接海内外的資金及市場，初創企業累計融資達到460億港元，年内數碼港更增加九間上市企業及兩間獨角獸企業，數碼港企業的引資實力更上一層樓。同時，創投市場聚焦於人工智能、區塊鏈、數字資產創新等前沿科技領域，尤其是AI創新主導全球資本流向。本年論壇精準對應創投市場趨勢，提供重要平台，對接具優勢的AI、區塊鏈及數字資產領域的數碼港企業，與這股龐大資金流，助力初創企業突破界限，促成融資，點燃成功之路，同時為投資者物色配對高潛力初創企業，帶來優質回報。」
數碼港社群企業融資達460億港元 AI、Web3.0為資本市場焦點
在充滿挑戰的創投環境下，數碼港初創社群在過去一年仍有強勁的融資表現。2024年10月至2025年9月期間，數碼港社群企業融資總額近34億港元，累計融資總額達460億港元。年内，數碼港共有9間企業成功上市，包括落戶僅半年便成功上市的雲跡科技及訊飛醫療，以及培育企業Diginex及Real Messenger，同時亦迎接兩間獨角獸企業落戶，分別為估值13億美元的強腦科技及估值25億美元的浪潮云，為創科生態圈注入強大動力。近期完成高額融資的數碼港企業包括保泰人壽（Bowtie）、DigiFT、客路（Klook）、KPay、鯤KUN、Hashkey Group、LeapXpert、安擬集團（Animoca Brands）等。當中不少企業應用AI、區塊鏈及數字資產，反映整體AI及Web3.0為資本市場的焦點，也印證了數碼港在推動相關產業發展的顯著成效。
數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司聯合創始人、國宏嘉信資本董事長冼漢廸表示：「全球市場的挑戰與機遇並存，AI創新仍然主導大額交易活動。承接去年成立、專注投資區塊鏈及數字資產企業的『Web3.0投資圈』，成功匯聚40多名投資者，今年我們也特別成立『AI投資圈』，專注對接融資潛力持續增強的AI企業。數碼港持續透過不同融資渠道，聯繫環球投資者與初創企業，其中『數碼港投資者網絡』（CIN）促成接近42.6億港元融資，『數碼港投資創業基金』（CMF）連同共同投資亦接近19.9億港元，凸顯投資者對數碼港企業的信心。而『數碼港創業投資論壇』（CVCF）更連結國際投資者、行業領袖與創新企業，促成『政產學研投用』深度交流，薈萃海内外創新先鋒及思維，推動香港發展國際創科中心。」
作為香港數碼科技樞紐、人工智能加速器及香港主要創業培育基地，數碼港透過「數碼港投資者網絡」（CIN）吸納全球實力雄厚的投資單位，與數碼港高潛力企業進行投資對接，推動它們成長。自2017年成立至今，CIN促成之投資總額高達42億5,800多萬港元，較去年增加超過16億6,000萬港元，按年同比增加3倍。當中累計促成109個項目對接，較去年增加13個。此外，CIN的投資單位亦較去年增加20多個，現時總數超過220個，其中15%來自大灣區，14%來自亞太地區，成功匯聚環球創投資金。繼去年成立「Web3.0 投資圈」後，成功匯聚超過40個投資者，數碼港今年再成立「AI 投資圈」，旨在為高潛力及增長力的AI初創企業精準配對投資者，進一步推動AI生態圈發展。
另一重要融資渠道「數碼港投資創業基金」（CMF）亦一直投資高潛力初創企業，同時提升它們的引資能力。截至2025年10月，CMF已投資29個初創項目，帶動基金投資與共同投資總額超過19億8,900萬港元，引資比率達到1：9.3，即表示數碼港每一元的投資，便能為初創吸引額外9.3元的共同投資，可見在仍然具挑戰性的大環境之下，我們繼續著力引資的實力。
推動創科融資 支援企業成長
數碼港企業近期於創投市場表現卓越，其中虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）及總部位於新加坡、同時持有香港數字資產相關牌照的DigiFT表現尤為突出，兩家公司皆完成逾千萬美元的融資，備受市場關注。Bowtie於2025年7月完成高達7000萬美元的C輪融資，由香港永明金融有限公司領投。DigiFT則於較早前獲香港證監會批出第1類及第4類牌照，支持其在代幣化證券領域的合規業務發展。
香港虛擬保險龍頭、數碼港培育計劃畢業生保泰人壽（Bowtie）聯合創辦人顏耀輝分享成功經驗：「數碼港的國際跳板角色助力初創企業加速業務發展，CIN平台為我們對接本地大型企業、政府機構、環球投資者、龍頭科技企業及國際專業服務公司，提升資本實力。Bowtie於2025年年中成功完成C輪融資，總額達到7,000萬美元，成為全亞洲以『直接面向消費者模式』營運的網上醫療保險公司中，規模最大的融資案例。這次融資不僅展現我們及投資者對香港健康科技及虛擬保險市場的巨大信心，亦印證了在香港這個國際金融中心，只要具備強大的科技實力和清晰的盈利模式，初創企業絕對能吸引多元資本，成為下一個成功的典範。」
數碼港培育初創DigiFT為持牌數字資產金融機構，總部設於新加坡，並獲新加坡及香港監管機構認可，其香港首席執行官羅永健表示：「數碼港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』，積極促進技術落地應用，協助具潛力初創拓展本地及海外市場，全力推進業務國際化進程與全球佈局。我們非常榮幸入選『區塊鏈及數字資產先導資助計劃』，並與瑞銀資產管理（UBS Asset Management）及Chainlink在香港啟動『RWA流程自動化開放架構』試點計劃。DigiFT月前已獲香港證監會批出第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）牌照，支持其在代幣化證券領域的合規業務發展，成為少數運用智能合約驅動鏈上基礎設施並獲監管批准的金融機構之一，反映香港數字資產市場及真實世界資產（RWA）代幣化發展日趨成熟。作為數碼港培育初創，DigiFT樂見數碼港及特區政府對數字資產與區塊鏈領域發展的支持，以及在拓展海內外市場時提供的實質幫助，持續促進RWA創新應用的交流與協作。」
連繫投資者及初創企業 展示嶄新科技成果
「2025數碼港創業投資論壇」將邀請香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授致開幕辭，並雲集眾多創投界領袖，包括隆領投資、Cyber Creation Ventures、紅杉寬帶跨境數字產業基金、凱輝創新基金、Rasmal Ventures、Granite – Integral、創新工場管理、靖亞資本、戈壁創投等機構代表，共同探討最新科技和市場熱點：
AI與Web3.0的結合：重點探討AI、區塊鏈、數字資產的實際應用及投資前景，專題環節將聚焦AI如何重塑產業結構、數字資產在金融體系中的角色，以及Web3.0帶來的去中心化創新。
聚焦區域市場：透過專題討論，深入剖析熱門市場的增長潛力、獨特創新及投資優勢。
Web3.0與數字資產：聚焦香港作為數字資產樞紐的發展，涵蓋虛擬資產監管框架、現實世界資產（RWA）代幣化，以及去中心化金融（DeFi）和Web3.0遊戲的商業化落地。
論壇將再度設立廣受歡迎的「投資者配對」環節，透過面對面及線上互動，根據投資者與初創企業雙方的技術領域和投資偏好，進行精準配對，以提高交流和合作效率。此外，論壇亦設有創新科技展示區、初創診所及工作坊等，為與會者提供實用見解和策略建議。
「Web3.0 創新博覽」亦是本屆論壇焦點之一，旨在深化香港作為國際數字資產中心的地位。博覽將匯聚全球Web3.0領袖、監管機構和傳統金融巨頭，並重點展示數碼港的「區塊鏈及數字資產先導資助計劃」的案例，探討先導項目如何加速代幣化資產、支付、監管科技、創作者經濟等多元化場景的實際應用。
「數碼港創業投資論壇」作為數碼港年度創投盛事，致力連繫數碼科技投資者和企業家。 2024年以「線上＋線下」模式舉行，成功吸引超過2,600人參與交流，總瀏覽量達150,000次，並促成逾350個項目對接，為創投界聯繫合作夥伴及開拓投資商機。更多詳情請瀏覽 http://cvcf.cyberport.hk/。
關於香港數碼港
數碼港由香港特別行政區政府全資擁有，作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，致力賦能產業數字化和智能化轉型，推動香港數字經濟和人工智能發展，並助力香港成為國際人工智能和創新科技中心。數碼港匯聚超過2,300間企業，包括12間上市公司及10間獨角獸企業；三分一園區企業創辦人來自26個國家及地區，數碼港企業亦已拓展至全球超過35個市場。
數碼港以全港規模最大的人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，與多間業界領軍企業，及超過400間人工智能及數據科學初創企業，共同構建完善的人工智能生態圈。數碼港亦通過發展人工智能、數據科學、區塊鏈和網路安全等科技集群，賦能多元產業發展，涵蓋智慧城市及政務、銀行金融、數碼娛樂、文化旅遊、醫療健康、教育培訓、物業管理、建築工程、運輸物流及綠色環保等，並聚集香港最大的金融科技社群。數碼港亦獲香港特區政府委託，推行概念驗證和沙盒計劃、數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動科技創新研發、轉化落地及商業化應用，加速社會業界的數字化轉型及智能化升級。
數碼港亦是「國家級科技企業孵化器」及香港主要的創業培育基地，為創業家提供資金及辦公空間，連結大型企業、投資者、科技公司及專業服務等龐大夥伴網絡，加速企業發展及拓展海内外市場，配合全方位的入駐支援服務、人才引進與培育計劃，助力處於不同發展階段的初創企業，邁向新高，成就非凡。
