針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
「2025數碼港創業投資論壇」盛大揭幕
年內數碼港新增10間上市企業及兩間獨角獸企業 「數碼港投資者網絡」八周年，年度融資增加3倍，累計突破42億港元
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月6日 - 年度創投盛事「2025數碼港創業投資論壇」（CVCF）今日（6日）於香港數碼港正式揭幕。一連兩日的活動以「創與投之交匯：點燃成功之路」為主題，匯聚近100位全球具影響力的創投專家、企業家及行業領袖，深入探討人工智能（AI）引領下的全球創投市場新格局，並聚焦AI、區塊鏈及數字資產等前沿科技的實際應用與投資機遇，同時公布數碼港初創企業的融資成果。
「2025數碼港創業投資論壇」由香港特區政府創新科技及工業局局長孫東教授致開幕辭，並由數碼港主席陳細明致歡迎辭，隨後由數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司聯合創始人、國宏嘉信資本董事長冼漢廸分享「數碼港投資者網絡」（CIN）成立八周年的歷程和卓越成就，並聯同一眾嘉賓主持開幕禮，為論壇揭開序幕。
創新科技及工業局局長孫東教授在致辭時表示：「香港在最新發佈的《2025年世界數碼競爭力排名》中躍升三位，位列全球第四，展現出我們致力將香港發展成為國際創科中心的決心和能力。人工智能作為未來發展的重要引擎，特區政府正持續加強香港的AI實力，從數字基建升級，到香港人工智能研發院成立，以及培育AI領域人才。去年，數碼港成功吸引約470家企業進駐，與香港的願景高度契合。數碼港不僅僅是初創企業的起點，『數碼港投資創業基金』達1比9的引資比率，將數碼企業家與市場資金對接，使科研成果突破轉化為商業成功。『2025數碼港創業投資論壇』亦展示了數碼港社群中充滿活力的具高潛力初創企業，印證香港正站在創意及科技發展的最前沿。這裡不只是初創企業本地成功的據點，更是邁向國際舞台的跳板。」
數碼港主席陳細明致歡迎辭時表示：「香港正邁向成為2025全球IPO市場排名首位。作為香港數碼科技樞紐、人工智能加速器及首要創業培育基地，數碼港一直致力提升本地及落戶企業的融資能力。透過『數碼港投資者網絡』及『數碼港投資創業基金』等關鍵投資渠道，配合『數碼港創業投資論壇』等旗艦活動及全面的創業培育計劃，數碼港成功引入全球投資者的關鍵資本，助力高潛力初創企業邁向成功。儘管過去一年全球投資環境充滿挑戰，數碼港初創企業仍成功籌集近34億港元，成績令人鼓舞。今年的CVCF將聚焦中東、東盟及內地等蓬勃發展的風險投資市場，把握『一帶一路』沿線國家和地區的機遇，積極發揮『超級聯繫人』及『超級增值人』的角色，連接內地與全球市場。」
數碼港企業融資表現亮眼 AI、區塊鏈與數字資產成資本市場焦點
儘管全球創投環境於過去一年仍充滿挑戰，數碼港企業在融資表現上依然亮眼。在2024年10月至2025年9月期間，數碼港企業成功籌集近34億港元，累計融資總額達460億港元。近期完成大額融資的數碼港企業包括客路（Klook）、保泰人壽（Bowtie）、KPay、鯤KUN、Hashkey Group、DigiFT、LeapXpert及安擬集團（Animoca Brands）等。這些成功案例集中於AI、區塊鏈及數字資產等領域，充分反映資本市場對相關領域的高度關注，亦印證數碼港在推動AI和Web3.0等產業發展方向上的顯著成效。
年內數碼港更增加10間上市企業，包括明略科技、雲跡科技及訊飛醫療，均於落戶數碼港後便成功上市，以及數碼港培育企業Diginex與Real Messenger也成功上市。同時，數碼港迎來兩間獨角獸企業進駐，分別為估值13億美元的強腦科技，以及估值25億美元的浪潮雲，為本地創科生態圈注入強勁活力。
數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司聯合創始人、國宏嘉信資本董事長冼漢廸表示：「儘管全球經濟持續面臨挑戰，數碼港初創社群依然展現出卓越的韌性，累計融資總額已達到460億港元，數碼港企業更相繼獲得過千萬美元的高額融資。數碼港投資者網絡作為關鍵橋樑，在過去一年實現了按年增長三倍的成績。我們網絡的實力來自於其國際化程度，目前已匯聚超過220個投資單位。同時，為把握全球科技投資熱點，今年我們特別成立了『AI投資圈』，專注於為具備持續增長融資潛力的AI企業進行精準配對。展望未來，隨著特區政府繼續深化與全球的聯繫，尤其是中東、東盟等『一帶一路』高增長潛力的市場，數碼港將積極吸納更多實力雄厚的全球投資單位，促成更多與數碼港高潛力企業的投資對接，進一步擴大香港初創企業在全球的影響力。」
「數碼港投資者網絡」八周年 成立「AI投資圈」對接高潛力AI初創企業
數碼港作為香港數碼科技樞紐、人工智能加速器及首要創業培育基地，積極透過多樣融資渠道連結環球投資者與初創企業，助力數碼港企業蓬勃發展。
其中，數碼港透過「數碼港投資者網絡」（CIN）作為吸引全球資本的橋樑，持續為高潛力企業提供支持。自2017年成立以來，CIN累計融資總額已達42億5,800多萬港元，比去年增長逾16億6,000萬港元，年度增幅高達3倍，佔數碼港企業年度融資總額近五成，累計促成109個項目對接，較去年增加13個。CIN投資單位數目亦較去年增加20多個，目前匯聚超過220個具備國際背景的投資單位，當中15%來自大灣區及內地、14%來自亞太及東盟，並持續拓展中東、歐美地區，有效匯聚全球創投資源。
為把握全球科技投資熱點，數碼港設立專注領域的投資社群，聚焦主導全球資本流向的AI及區塊鏈領域。數碼港去年推出「Web3.0投資圈」吸引近50個投資者，促成9個項目對接，累計融資總額已達2億6,000多萬港元。今年數碼港再成立「AI投資圈」，為高潛力AI初創企業搭建高效對接平台，精準配對投資者，推動AI生態圈及產業發展。
另一關鍵融資平台「數碼港投資創業基金」（CMF）則持續投資高潛力初創企業，並協助其吸引外部資金及提升市場融資能力。截至2025年10月，CMF已投資29個初創項目，促成投資及共同投資總額超過19億8,900萬港元。引資比率達1:9.3，可見數碼港顯著的引資實力及投資者對數碼港初創企業的信心。
與業界夥伴簽署合作備忘錄 推動區塊鏈應用及人才培育
同場，數碼港與四方精創（Forms HK）簽署合作備忘錄，成立「區塊鏈小鎮@數碼港」（Blockchain Valley@Cyberport），共同推動鏈上金融（on-chain finance）創新發展，提升公眾對區塊鏈及數字資產的認識，並培育相關科技人才。同時，數碼港亦與香港教育大學建立策略夥伴關係，專注教育科技、藝術科技及數碼創新三大核心領域，加速大學研究成果的應用轉化，並著手研究攜手推出微證書課程培育新一代創科人才。
聚焦創投形勢 解鎖科創與投資領域的嶄新視角
今年的論壇設有多場主題演講與專題討論環節，邀請多位創投界領袖剖析全球創投趨勢及，探討AI、區塊鏈及數字資產等前沿技術如何開拓市場，引領創新思維。行業專家包括隆領投資董事長蔡文勝，他率先在主題演講中探討AI與Web3.0兩者結合所能夠發揮的協同效應；創世夥伴創投合夥人梁宇則為初創公司與投資者提供實用策略，協助識別本地高潛力機會，同時設計適應全球市場的解決方案。此外，凱輝創新基金合夥人Nicolas du Cray、紅杉寬帶跨境數字產業基金營運合夥人陳立峰參與了「AI重塑全球棋局」的專題討論，剖析投資者、創業者與領航之間的博弈現狀。同時，論壇亦聚焦具高成長潛力的市場與策略，Rasmal Ventures 合夥人 Soumaya Ben Beya Dridje 與其他嘉賓一同探討中東市場作為全球創新樞紐的無限發展可能。
頂尖投資者同樣深度分享了創業邁向獨角獸的策略與資本佈局之道。戈壁創投創始合夥人及董事長曹嘉泰分享了初創企業如何從早期成功邁向獨角獸地位的擴展策略，並提出市場拓展和融資方案。
「Web3.0創新博覽」明日登場 多場AI、Web3.0焦點活動緊接舉行
論壇第二天將聚焦創新實戰及前沿技術深度交流，活動分為「Web3.0創新博覽」與「AI 初創工作坊」兩大主題。在「Web3.0創新博覽」中，與會者將率先探索數碼港「區塊鏈及數字資產先導資助計劃」及國際案例分享，了解首批項目如何在代幣化資產、支付及監管科技等多元化場景中實現創新應用。論壇亦將重點討論全球數字資產趨勢與生態系統發展，專家們透過爐邊談話和主題演講。
有關論壇第二日及「Web3.0創新博覽」的更多詳情，請參閱附件。更多有關「2025數碼港創業投資論壇」的活動詳情及講者嘉賓陣容，請瀏覽http://cvcf.cyberport.hk/。
請按此處下載高像素新聞圖片及影片；另按此處下載數碼港園區圖片及影片。
附件：論壇第二日及「Web3.0 創新博覽」議程
主舞台: 數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」@ 會議廳
Day 2 – 7 Nov (Fri) 09:30 – 18:30
Time
Programme & target speakers
09:30 – 09:40
歡迎辭
開幕辭
09:40 – 10:00
主題演講: 駕馭數字資產市場未來 – 監管態勢及實現廣泛採用
10:00 – 12:00
數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」: 案例分享
數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」: 國際案例分享
12:00 – 14:00
交流午宴
全球數字資產趨勢與生態系統
14:00 – 14:20
主題演講 1: 鏈接東西新格局：美國、香港與全球數字資產市場
14:20 – 14:40
爐邊對談: 驅動 Web3.0 創新浪潮：全球風投策略打造受監管數字資產藍海
14:40 – 14:55
主題演講 2: 擴展現實應用：打造金融與數字經濟的未來基建
14:55 – 15:25
專題討論 1: 用戶視角下的穩定幣：激發無限商機
15:25 – 15:55
專題討論 2: 實體資產真潛力：短期與長期機遇探索
15:55 – 16:25
專題討論 3: 從炒熱到持有：2025-2027年智慧資金聚焦數字資產
16:25 – 16:55
專題討論 4: Web3 賦能下的數字資產管理未來
16:55 – 17:25
專題討論 5: 解鎖DID與Web3，驅動機器交易新紀元
17:25 – 18:30
交流酒會
Hashtag: #Cyberport #數碼港
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於香港數碼港
數碼港由香港特別行政區政府全資擁有，作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，致力賦能產業數字化和智能化轉型，推動香港數字經濟和人工智能發展，並助力香港成為國際人工智能和創新科技中心。數碼港匯聚超過2,300間企業，包括13間上市公司及10間獨角獸企業；三分一園區企業創辦人來自26個國家及地區，數碼港企業亦已拓展至全球超過35個市場。
數碼港以全港規模最大的人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，與多間業界領軍企業，及超過400間人工智能及數據科學初創企業，共同構建完善的人工智能生態圈。數碼港亦通過發展人工智能、數據科學、區塊鏈和網路安全等科技集群，賦能多元產業發展，涵蓋智慧城市及政務、銀行金融、數碼娛樂、文化旅遊、醫療健康、教育培訓、物業管理、建築工程、運輸物流及綠色環保等，並聚集香港最大的金融科技社群。數碼港亦獲香港特區政府委託，推行概念驗證和沙盒計劃、數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動科技創新研發、轉化落地及商業化應用，加速社會業界的數字化轉型及智能化升級。
數碼港亦是「國家級科技企業孵化器」及香港主要的創業培育基地，為創業家提供資金及辦公空間，連結大型企業、投資者、科技公司及專業服務等龐大夥伴網絡，加速企業發展及拓展海内外市場，配合全方位的入駐支援服務、人才引進與培育計劃，助力處於不同發展階段的初創企業，邁向新高，成就非凡。
詳情請瀏覽
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
全球晶片股血流成河 兩天市值蒸發5000億美元
全球半導體股票拋售潮正在加速，費城半導體指數與彭博亞洲晶片股指數的總市值在週二 (4 日) 和週三 (5 日) 兩個交易日內，合計蒸發了驚人的 5,000 億美元。這場突如其來的崩跌，正反映出投資者對 AI 概念股估值過高的深切擔憂。鉅亨網 ・ 1 天前
隱形QE要來了？美財政部「金庫」放水倒數 關鍵在這一天
美國聯邦政府停擺期間間，財政部已從市場抽走逾 7,000 億美元現金，其緊縮效果「堪比多次升息」，導致關鍵融資指標達到危險水準。然而，一旦政府重開，財政部將釋放數千億美元流入市場，這場「金庫放水」被視為「隱形量化寬鬆」，將成為年底風險資產如比特幣、小型股大規模搶購的關鍵催化劑。鉅亨網 ・ 1 天前
出乎意料！AMD MI308晶片獲准輸中國 英偉達仍深陷僵局
超微半導體 (AMD) 執行長蘇姿丰在在第三季財報的電話會議上透露，其 Instinct MI308 AI 晶片已獲得出口中國的許可證，但尚未計畫將來自中國的收入計入第四季度財測。該晶片被認為是英偉達 H20 晶片的強力競爭者，鉅亨網 ・ 11 小時前
農行市值超越美銀成全球第二 秘訣原來係......
2025 年歲末，全球銀行業格局迎來標誌性變化，中國農業銀行 (1288.HK)(601288.SS) 周二 (4 日) 收高 1.75% 至每股人民幣 8.15 元，今年來漲 56.73%，近 5 個交易日跌 1.81%，近 20 日上漲 21.64%，截至上周五 (10 月 31 日) 收盤總市值人民幣 2.79 兆元(約 3920.9 億美元)，超過美國銀行。鉅亨網 ・ 1 天前
高層跳船｜陳志被指涉電騙園 旗下上市公司高層「跳船」 有兩中國律師接棒
柬埔寨太子集團創始人陳志被指控經營電騙園和洗黑錢等指控，已經被多國列入制裁名單和凍結資產。陳志在港持有的兩間上市公司早前亦出現高層「跳船潮」，並由中國律師「接棒」。BossMind ・ 1 天前
高盛：小米(01810.HK)已成為對沖基金普遍看空目標
據《彭博》報道，高盛表示，對沖基金已對小米(01810.HK)股票轉為看空，並可能將空頭倉位維持至財報季。 小米將於11月18日公布季度財報。高盛報告指，其機構經紀主要客戶對小米股票的空頭倉位在過去一周內上升了53%。過去兩週機構交易明顯偏向純賣出方向，主要沽壓來自養老基金與對沖基金。從對沖基金的反饋來看，小米目前至少在短期內成為普遍的做空/賣出目標，原因包括缺乏催化因素、安全性疑慮、工廠建設延誤，以及電動車業務雖經近期推廣仍難提振銷售。(ad/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
《盈警》大家樂(00341.HK)料上半財年純利跌65%至70%
大家樂集團(00341.HK)公布，預期截至2025年9月30日止六個月，將錄得經調整EBITDA較去年同期的3.44億元下降約30%。期內，股東應佔溢利較去年同期的1.44億元下降65%至70%。AASTOCKS ・ 4 小時前
逾47萬人爆倉！比特幣續跌失守10萬美元大關 回吐今夏以來全部漲幅
近日，加密貨幣市場集體大跌，比特幣 (BTC) 更在周二 (5 日) 跌破 10 萬美元關鍵大關，日內跌逾 7%，自 6 月下旬以來首次跌破 10 萬美元，以太幣(ETH) 跌破 3100 美元，一度跌超 14%。此外，BNB、索拉納幣、STETH 等均跌超 5%。鉅亨網 ・ 1 天前
德國汽車「壓艙石」恐碎！20萬工作岌岌可危 是輸給中國電動車嗎？
德國這個曾孕育出福斯、BMW、賓士等世界級汽車品牌的工業強國，正遭遇一場前所未有的危機。分析師和產業協會近日共同發出嚴峻警告：在未來幾年內，德國汽車產業及其供應鏈，預計將流失超過 20 萬個工作崗位，衝擊範圍涵蓋物流、鋼鐵製造乃至研發。 這場危機不僅是單一企業的困境，更是作為德鉅亨網 ・ 1 天前
比特幣跌至6月以來新低 避險情緒衝擊加密貨幣
【彭博】-- 比特幣跌至6月下旬以來的最低水平，多項指標顯示加密貨幣交易員的情緒低迷。周二紐約早盤，比特幣一度下跌3.1%至103,539美元，創6月23日以來的最低水平。以太幣跌幅一度達3.Bloomberg ・ 1 天前
馬斯克萬億美元薪酬案明表決！一文睇清
特斯拉周四 (6 日) 將召開年度股東大會，投資人將投票表決公司未來發展方向及執行長馬斯克薪酬提案。《商業內幕》指出，儘管特斯拉股價已從 3 月至 8 月期間的跌幅中恢復，但許多投資人對馬斯克的領導能力以及公司在 AI 投資仍存疑。鉅亨網 ・ 23 小時前
據報遇見小麵最快本月啟動上市預路演 擬集資最多2億美元
重慶餐飲品牌「遇見小麵」於10月中旬獲中證監批出境外上市備案後，據外電報道，遇見小麵最快將於本月展開上市預路演，計劃集資1億至2億美元，而招商證券國際擔任獨家保薦人。不過，遇見小麵至今仍未上載聆訊後資料集。AASTOCKS ・ 10 小時前
日產970億日元賣掉橫濱總部大樓 買家金主是台灣人
日產汽車宣布，已同意 970 億日元（6.3 億美元）的價格，將位於橫濱的全球總部出售給由香港上市汽車零件製造商敏實集團 (00425-HK) 團支持的一個財團。鉅亨網 ・ 9 小時前
美股日誌｜納指急挫2% 比特幣跌破10萬關
美股科技股顯著向下，三大指數全線報跌，納斯達克指數跌幅超過2%，道瓊斯指數連跌兩日，跌幅約250點。美元轉強，避險情緒升温，比特幣自6月以來首次跌破10萬美元水平。Yahoo財經 ・ 1 天前
《藍籌》港交所(00388.HK)第三季純利按年升56%至49億元 近市場預期上限
港交所(00388.HK)公布截至今年9月底止第三季業績，純利49億元，按年升56%，接近本網綜合5間券商純利預測43.81億元至49.94億元上限；每股盈利3.88元。第三季收入及其他收益和溢利連續第三個季度創歷季新高。AASTOCKS ・ 1 天前
《績後》一文綜合券商於港交所(00388.HK)公布季績後最新目標價及觀點
港交所(00388.HK)昨日(5日)中午公布第三季業績，純利按年升56%至49億元，接近本網綜合5間券商預測上限的49.94億元，昨日股價跌近0.5%，今早(6日)股價回升，盤中曾高見433.4元一度上揚2.3%，半日收報432.8元升2.2%，成交額15.24億元。中金指港交所上季總收入按年升45%(按季升8%)至77.75億元，其中南下日均成交額按年大升285%(按季升36%)、佔港股26.6%，在剔除投資收益後、主營費類收入按年升62%(按季升21%)至67.1億元，盈利按年升56%(按季升10%)至49億港元，盈利超市場預期，主因交易活躍下各項市場相關業務快速增長、投資收入亦表現相對穩健，季內息差收窄疊加外部投資贖回拖累投資收益環比表現，保證金體量增長支撐按年表現。該行予港交所「跑贏行業」評級，目標價500元。AASTOCKS ・ 8 小時前
曾淵滄專欄│AI股只是健康調整（曾淵滄）
目前Al概念股與當年科網股的炒作最大的分別是當年幾乎沒有任何科網企業有錢賺，大部分炒得火熱的科網企業是在比賽燒錢，錢燒得越多，股價炒得越兇，人人失去了理智。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
金融花生│特朗普搞嘅中美貿易戰對港股有咩影響？（言平）
總結黎講，貿易戰對港股嘅影響，就好似一個循環：「驚慌→資金走→有好消息→反彈」。打擊方面：一話加關稅，全球市場驚一驚，港股就跟住大跌，尤其係科技、出口相關行業最傷。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
科技股賣壓蔓延 日股狂瀉逾2000點 韓股暴跌逾5%
受到美股走弱以及全球對 AI 估值擔憂影響，日本、韓國股市周三 (5 日) 大幅低開，隨後跌幅持續擴大，上午日經 225 指數狂瀉逾2000點，跌幅逾4%；韓國綜合股價指數則重摔逾 5%。鉅亨網 ・ 1 天前
據報日產以逾6億美元出售橫濱總部予敏實集團
《彭博》引述消息人士報道，日產汽車(7201.JP)同意以970億日圓(約6.3億美元)，將在橫濱的全球總部出售予敏實集團(0425.HK)關聯財團。AASTOCKS ・ 10 小時前