「2025數碼港創業投資論壇」盛大揭幕

年內數碼港新增10間上市企業及兩間獨角獸企業 「數碼港投資者網絡」八周年，年度融資增加3倍，累計突破42億港元

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月6日 - 年度創投盛事「2025數碼港創業投資論壇」（CVCF）今日（6日）於香港數碼港正式揭幕。一連兩日的活動以「創與投之交匯：點燃成功之路」為主題，匯聚近100位全球具影響力的創投專家、企業家及行業領袖，深入探討人工智能（AI）引領下的全球創投市場新格局，並聚焦AI、區塊鏈及數字資產等前沿科技的實際應用與投資機遇，同時公布數碼港初創企業的融資成果。





「2025數碼港創業投資論壇」由香港特區政府創新科技及工業局局長孫東教授致開幕辭，並由數碼港主席陳細明致歡迎辭，隨後由數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司聯合創始人、國宏嘉信資本董事長冼漢廸分享「數碼港投資者網絡」（CIN）成立八周年的歷程和卓越成就，並聯同一眾嘉賓主持開幕禮，為論壇揭開序幕。



創新科技及工業局局長孫東教授在致辭時表示：「香港在最新發佈的《2025年世界數碼競爭力排名》中躍升三位，位列全球第四，展現出我們致力將香港發展成為國際創科中心的決心和能力。人工智能作為未來發展的重要引擎，特區政府正持續加強香港的AI實力，從數字基建升級，到香港人工智能研發院成立，以及培育AI領域人才。去年，數碼港成功吸引約470家企業進駐，與香港的願景高度契合。數碼港不僅僅是初創企業的起點，『數碼港投資創業基金』達1比9的引資比率，將數碼企業家與市場資金對接，使科研成果突破轉化為商業成功。『2025數碼港創業投資論壇』亦展示了數碼港社群中充滿活力的具高潛力初創企業，印證香港正站在創意及科技發展的最前沿。這裡不只是初創企業本地成功的據點，更是邁向國際舞台的跳板。」



數碼港主席陳細明致歡迎辭時表示：「香港正邁向成為2025全球IPO市場排名首位。作為香港數碼科技樞紐、人工智能加速器及首要創業培育基地，數碼港一直致力提升本地及落戶企業的融資能力。透過『數碼港投資者網絡』及『數碼港投資創業基金』等關鍵投資渠道，配合『數碼港創業投資論壇』等旗艦活動及全面的創業培育計劃，數碼港成功引入全球投資者的關鍵資本，助力高潛力初創企業邁向成功。儘管過去一年全球投資環境充滿挑戰，數碼港初創企業仍成功籌集近34億港元，成績令人鼓舞。今年的CVCF將聚焦中東、東盟及內地等蓬勃發展的風險投資市場，把握『一帶一路』沿線國家和地區的機遇，積極發揮『超級聯繫人』及『超級增值人』的角色，連接內地與全球市場。」



數碼港企業融資表現亮眼 AI、區塊鏈與數字資產成資本市場焦點



儘管全球創投環境於過去一年仍充滿挑戰，數碼港企業在融資表現上依然亮眼。在2024年10月至2025年9月期間，數碼港企業成功籌集近34億港元，累計融資總額達460億港元。近期完成大額融資的數碼港企業包括客路（Klook）、保泰人壽（Bowtie）、KPay、鯤KUN、Hashkey Group、DigiFT、LeapXpert及安擬集團（Animoca Brands）等。這些成功案例集中於AI、區塊鏈及數字資產等領域，充分反映資本市場對相關領域的高度關注，亦印證數碼港在推動AI和Web3.0等產業發展方向上的顯著成效。



年內數碼港更增加10間上市企業，包括明略科技、雲跡科技及訊飛醫療，均於落戶數碼港後便成功上市，以及數碼港培育企業Diginex與Real Messenger也成功上市。同時，數碼港迎來兩間獨角獸企業進駐，分別為估值13億美元的強腦科技，以及估值25億美元的浪潮雲，為本地創科生態圈注入強勁活力。



數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司聯合創始人、國宏嘉信資本董事長冼漢廸表示：「儘管全球經濟持續面臨挑戰，數碼港初創社群依然展現出卓越的韌性，累計融資總額已達到460億港元，數碼港企業更相繼獲得過千萬美元的高額融資。數碼港投資者網絡作為關鍵橋樑，在過去一年實現了按年增長三倍的成績。我們網絡的實力來自於其國際化程度，目前已匯聚超過220個投資單位。同時，為把握全球科技投資熱點，今年我們特別成立了『AI投資圈』，專注於為具備持續增長融資潛力的AI企業進行精準配對。展望未來，隨著特區政府繼續深化與全球的聯繫，尤其是中東、東盟等『一帶一路』高增長潛力的市場，數碼港將積極吸納更多實力雄厚的全球投資單位，促成更多與數碼港高潛力企業的投資對接，進一步擴大香港初創企業在全球的影響力。」



「數碼港投資者網絡」八周年 成立「AI投資圈」對接高潛力AI初創企業



數碼港作為香港數碼科技樞紐、人工智能加速器及首要創業培育基地，積極透過多樣融資渠道連結環球投資者與初創企業，助力數碼港企業蓬勃發展。



其中，數碼港透過「數碼港投資者網絡」（CIN）作為吸引全球資本的橋樑，持續為高潛力企業提供支持。自2017年成立以來，CIN累計融資總額已達42億5,800多萬港元，比去年增長逾16億6,000萬港元，年度增幅高達3倍，佔數碼港企業年度融資總額近五成，累計促成109個項目對接，較去年增加13個。CIN投資單位數目亦較去年增加20多個，目前匯聚超過220個具備國際背景的投資單位，當中15%來自大灣區及內地、14%來自亞太及東盟，並持續拓展中東、歐美地區，有效匯聚全球創投資源。



為把握全球科技投資熱點，數碼港設立專注領域的投資社群，聚焦主導全球資本流向的AI及區塊鏈領域。數碼港去年推出「Web3.0投資圈」吸引近50個投資者，促成9個項目對接，累計融資總額已達2億6,000多萬港元。今年數碼港再成立「AI投資圈」，為高潛力AI初創企業搭建高效對接平台，精準配對投資者，推動AI生態圈及產業發展。



另一關鍵融資平台「數碼港投資創業基金」（CMF）則持續投資高潛力初創企業，並協助其吸引外部資金及提升市場融資能力。截至2025年10月，CMF已投資29個初創項目，促成投資及共同投資總額超過19億8,900萬港元。引資比率達1:9.3，可見數碼港顯著的引資實力及投資者對數碼港初創企業的信心。



與業界夥伴簽署合作備忘錄 推動區塊鏈應用及人才培育



同場，數碼港與四方精創（Forms HK）簽署合作備忘錄，成立「區塊鏈小鎮@數碼港」（Blockchain Valley@Cyberport），共同推動鏈上金融（on-chain finance）創新發展，提升公眾對區塊鏈及數字資產的認識，並培育相關科技人才。同時，數碼港亦與香港教育大學建立策略夥伴關係，專注教育科技、藝術科技及數碼創新三大核心領域，加速大學研究成果的應用轉化，並著手研究攜手推出微證書課程培育新一代創科人才。



聚焦創投形勢 解鎖科創與投資領域的嶄新視角



今年的論壇設有多場主題演講與專題討論環節，邀請多位創投界領袖剖析全球創投趨勢及，探討AI、區塊鏈及數字資產等前沿技術如何開拓市場，引領創新思維。行業專家包括隆領投資董事長蔡文勝，他率先在主題演講中探討AI與Web3.0兩者結合所能夠發揮的協同效應；創世夥伴創投合夥人梁宇則為初創公司與投資者提供實用策略，協助識別本地高潛力機會，同時設計適應全球市場的解決方案。此外，凱輝創新基金合夥人Nicolas du Cray、紅杉寬帶跨境數字產業基金營運合夥人陳立峰參與了「AI重塑全球棋局」的專題討論，剖析投資者、創業者與領航之間的博弈現狀。同時，論壇亦聚焦具高成長潛力的市場與策略，Rasmal Ventures 合夥人 Soumaya Ben Beya Dridje 與其他嘉賓一同探討中東市場作為全球創新樞紐的無限發展可能。



頂尖投資者同樣深度分享了創業邁向獨角獸的策略與資本佈局之道。戈壁創投創始合夥人及董事長曹嘉泰分享了初創企業如何從早期成功邁向獨角獸地位的擴展策略，並提出市場拓展和融資方案。



「Web3.0創新博覽」明日登場 多場AI、Web3.0焦點活動緊接舉行



論壇第二天將聚焦創新實戰及前沿技術深度交流，活動分為「Web3.0創新博覽」與「AI 初創工作坊」兩大主題。在「Web3.0創新博覽」中，與會者將率先探索數碼港「區塊鏈及數字資產先導資助計劃」及國際案例分享，了解首批項目如何在代幣化資產、支付及監管科技等多元化場景中實現創新應用。論壇亦將重點討論全球數字資產趨勢與生態系統發展，專家們透過爐邊談話和主題演講。



有關論壇第二日及「Web3.0創新博覽」的更多詳情，請參閱附件。更多有關「2025數碼港創業投資論壇」的活動詳情及講者嘉賓陣容，請瀏覽http://cvcf.cyberport.hk/。



請按此處下載高像素新聞圖片及影片；另按此處下載數碼港園區圖片及影片。





附件：論壇第二日及「Web3.0 創新博覽」議程



主舞台 : 數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」 @ 會議廳



Day 2 – 7 Nov (Fri) 09 : 3 0 – 1 8 : 3 0





Time

Programme & target speakers

09:30 – 09:40

歡迎辭

開幕辭

09:40 – 10:00

主題演講: 駕馭數字資產市場未來 – 監管態勢及實現廣泛採用

10:00 – 12:00

數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」: 案例分享



案例分享1: NextGen Onchain Infra (DTA) for Web3 Finance

數碼港「區塊鏈與數字資產試點資助計劃」: 國際案例分享



國際案例分享1: How Polkadot Helps Shape the Digital Economy in Hong Kong

12:00 – 14:00

交流午宴

全球數字資產趨勢與生態系統

14:00 – 14:20

主題演講 1: 鏈接東西新格局：美國、香港與全球數字資產市場

14:20 – 14:40

爐邊對談: 驅動 Web3.0 創新浪潮：全球風投策略打造受監管數字資產藍海



主持人: 香港數碼港首席公眾使命官陳思源先生



演講嘉賓:

14:40 – 14:55

主題演講 2: 擴展現實應用：打造金融與數字經濟的未來基建

14:55 – 15:25

專題討論 1: 用戶視角下的穩定幣：激發無限商機



主持人: 香港數碼港區塊鏈及數字資產總監李㦤政女士



演講嘉賓:

15:25 – 15:55

專題討論 2: 實體資產真潛力：短期與長期機遇探索



主持人: 香港數碼港區塊鏈及數字資產經理李淑怡女士



演講嘉賓:

15:55 – 16:25

專題討論 3: 從炒熱到持有：2025-2027年智慧資金聚焦數字資產



主持人: Finoverse投資部門主管霍嘉盈女士



演講嘉賓:

16:25 – 16:55

專題討論 4: Web3 賦能下的數字資產管理未來



主持人: ME集團首席執行官Jessica Yang女士



演講嘉賓:

16:55 – 17:25

專題討論 5: 解鎖DID與Web3，驅動機器交易新紀元



主持人: 全域通信息及豐厚資本聯合創始合夥人黎君女士



演講嘉賓:

17:25 – 18:30

交流酒會









