2025旗艦摺疊機終極評測！價錢差咁遠，體驗又差幾多？你係咪真係需要摺疊機？

今次大狸子切切裡帶大家深入評測2025年嘅旗艦摺疊手機，想睇下唔同品牌嘅摺疊機實際用落點？依家啲摺疊機都做到輕薄過Ultra，但係廠家吹噓嘅嘢同實際體驗又係咪一樣呢？影片就針對App適配、手感等等方面做咗測試，仲會逐一拆解小米、華為、榮耀、vivo、OPPO同埋三星嘅摺疊機，等大家可以睇清楚邊款先至最啱自己。

影片重點比較咗各品牌摺疊機嘅手感、App適配性。例如，佢哋做咗個盲投測試，睇吓邊款摺疊機手感最好。另外，佢哋亦都仔細咁測試咗唔同App喺摺疊機上面嘅適配程度，例如會唔會出現顯示問題或者操作唔方便嘅情況。最後，大狸子切切裡針對每一款機都俾出咗佢嘅觀點，幫大家分析優缺點，想換摺疊機嘅朋友仔，千祈唔好錯過呢個詳細嘅評測啦！

