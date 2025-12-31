2025時尚大事回顧：創意總監輪替風暴、永續時尚深化成主流丶併購浪潮出現標誌巨頭統治市場？

2025時尚大事回顧

來到2025年尾聲，當然少不了本年度的時尚大事回顧！隨着全球大環境的劇變，我們無法不面對經濟與生活的低迷與動盪，時尚界以至整個奢侈品市場當然也逃不出這個難題，每個品牌無一不在積極改變尋求新生，就如創意總監大規模的換帥易位，以及主流風格的變動，這一年時尚不再只是美學饗宴，更是對現今世代的一種回應，以下就讓我們從時尚角度，回顧2025年時尚界那些讓人心動的瞬間，感受時尚如何如詩般，撫慰與點亮我們這個時代。

Photo Source : Valention

時尚行業最大變革！設計師輪替風暴

2024年起時尚圈因應大環境的轉變，開展了換帥易位的大風吹遊戲，奢侈品牌經歷前所未有的大洗牌，以注入新活力應對市場低迷。步入2025年最精彩莫過於輪替風暴後，一眾創意總監紛紛在新地方展開首騷，各大品牌亦正式展開全新時代。

Photo Source：CHANEL

Matthieu Blazy從Bottega Veneta轉戰Chanel，首騷就融合了結構美學與夢幻元素；Jonathan Anderson入主Dior亦統一掌舵了男女裝，帶來前衛的實驗風格。

Photo Source：CHANEL

Photo Source：Dior

Demna離開Balenciaga後掌舵Gucci，就以戲劇性檔案重塑開啟新章；Balenciaga則由Pierpaolo Piccioli逐步淡化街頭風回歸品牌精湛的剪裁與建築感設計。Sarah Burton接任Givenchy的創意總監，亦同樣將品牌帶回歷史根源重塑經典優雅。

Sarah Burton接任Givenchy的創意總監，亦同樣將品牌帶回歷史根源重塑經典優雅。各人首騷表演是好是壞先不談，但這場大型變動無疑令一眾時尚迷2025充滿驚喜與期待，而這些轉變不僅重繪了各大品牌的藍圖，更促使了時尚產業反思創新邊界與商業平衡。

Photo Source：Givenchy

傳奇設計師們的離世

九月初秋，意大利時尚大師Giorgio Armani在91歲高齡安詳離世。他用柔軟的線條重新定義了力量西裝，締造了一個從未向任何人低頭的時尚帝國。他的離去，像一陣輕風吹過米蘭，留下無盡的繼承猜想與對未來的懸念。

Photo Source：IG @giorgioarmani

蘇格蘭前衛設計師Pam Hogg於2025年11月26日辭世，享年74歲，她以朋克精神與大膽宣言聞名，曾為Rihanna、Lady Gaga與Kate Moss創作經典造型。Pam Hogg出身於後朋克時代的倫敦俱乐部文化，從1981年推出首個系列《Psychadelic Jungle》起，便以緊身的catsuits、latex、vinyl與tartans等物料，融合性感、怪誕與智力元素，定義了獨樹一格的DIY高級訂製美學。她的作品不僅是服裝，更是女性力量與個性解放的象徵。

Photo Source：IG @pamhoggfashion

安特衛普六傑之一Marina Yee於2025年11月1日辭世，享年67歲。Marina Yee的風格以解構主義聞名，強調拼貼、回收材質與不完美邊緣，融合波希米亞浪遊精神與朋克叛逆，擅長將舊衣重塑為詩意單品，預示了後來的upcycling潮流。Marina Yee一生低調獨立，拒絕商業妥協，卻深刻影響解構美學與永續理念。她的離世正值安特衛普六傑40週年紀念展籌備期，其遺作將成為2026年展覽核心，永續提醒世人：時尚可超越潮流，成為反思與連結的媒介。

Photo Source：IG @marina.yee

英國設計師Antony Price於2025年12月16日辭世，享年80歲。他以塑造搖滾樂壇視覺風格聞名，被譽為「華麗搖滾之父」與「形象製造者」，擅長融合舊好萊塢魅力與現代叛逆，設計出強調身體曲線的精準剪裁與戲劇性元素。

Photo Source：IG @16arlington

愛爾蘭設計師Paul Costelloe於2025年11月22日辭世，享年80歲。他以優雅剪裁與奢華面料聞名，為黛安娜王妃擔任個人設計師長達14年，創作無數經典禮服，包括正式晚裝與那件因背光微透而引發話題的雪紡裙裝，讓愛爾蘭亞麻與精緻工藝登上全球舞台。這些離別不僅喚起對前衛精神與優雅遺產的懷念，更凸顯時尚世代交替的無常，在2025動盪的一年中，產業失去多位奠基者，卻也提醒後輩延續創新與真實的火炬。

Photo Source：IG @paulcostelloeofficial

永續時尚深化成主流

2025年，永續已成為時尚產業的必備，而非選項。品牌廣泛採用再生農業、生物基材質及零廢棄設計，將永續從口號轉為系統性變革。氣候事件、關稅壓力與歐盟嚴格的供應鏈透明法規，推動許多品牌全面禁用動物毛皮、投資低碳技術，並轉向按需生產以減少過剩庫存。消費者偏好也悄然改變，在新世代環境意識與資訊流通的影響下，人們更傾向品質優先的極簡衣櫥，對環境與倫理議題展現更強責任感，讓2025年成為綠色時尚真正的轉折點。

Photo Source：IG @ganni

2025 Pantone年度色Mocha Mousse

很多人不知道Pantone年度代表色的遴選過程極其嚴謹且全面，Pantone色彩研究所的專家團隊會廣泛分析全球文化脈動、生活型態變遷、科技創新進展、社會經濟環境、藝術動態乃至自然現象等多重因素，透過跨領域的觀察與洞察，最終提煉出最能代表該年份精神的核心色調，賦予它超越視覺的象徵意義與文化共鳴。

Photo Source：IG @louisvuitton

因此Pantone年度代表色，不僅是一種色彩，更是一面鏡子，它深刻反映特定時期人們內心的渴望、價值態度以及共享的情緒波動，從而成為時尚、室內設計、產品開發與視覺傳播等領域的重要風向標，引領全年美學與創意的整體走向。

Photo Source：IG @fendi

2025 Pantone年度色是Mocha Mousse（柔和巧克力棕）象徵溫暖慰藉，映照消費者對溫暖與真實的追求，這一年，時裝不僅是審美表達，更是社會脈動的載體——在混亂中孕育包容與韌性，其實亦預示產業向更具深度與責任的方向邁進。

Photo Source：IG @fendi

2025 Met Gala黑人紳士風範的文化致敬

每年時尚大事回顧也不得不Met Gala，本年主題「Superfine: Tailoring Black Style」聚焦黑人紳士風範，Diana Ross以18英尺水晶長裙震撼全場Pharrell Williams、Jennie、Rihanna等一眾明星名人各施其法演繹服裝主題，共織多元身份對話，強化時尚作為文化平台的角色。

Photo Source：IG @realevanross

併購浪潮出現：Prada集團以12.5億歐元收購Versace

併購活動2025上半年雖下滑，但年底爆發大型交易，時尚界最矚目為Prada集團以12.5億歐元收購Versace，進一步強化與擴大了「Prada帝國」在行業的優勢。而併購浪潮的出現其實也很大部份關於關稅衝擊與需求放緩，推動了垂直整合與數位強化，標誌巨頭鞏固市場，而中小品牌面臨生存聯盟的產業轉型期。

Photo Source：IG @versace

名人與媒體衍生cutecore美學與配件熱潮

2025年，TikTok與Instagram已超越單純展示功能，成為潮流文化的核心孵化器。TikTok的 #GRWM（Get Ready With Me）與 #OOTD （Outfit of the Day） 挑戰持續火熱，累積數10億觀看，亦同時推動了Y2K復興如低腰牛仔、閃爍配件與懷舊造型，最具代表性的爆款莫過於Labubu毛絨玩具，這款來自Pop Mart的「可愛醜陋」小怪物於4月起席捲平台，#Labubu標籤下湧現超過330萬貼文、11億觀看，名人如Lisa（Blackpink）、Rihanna與Dua Lipa紛紛掛上包包，催生cutecore美學與配件熱潮。這些社群動態不僅重塑美學偏好，還強化永續、個性與真實表達，標誌時尚從精英頂層設計轉向大眾底層民主化，讓每位用戶都能參與定義潮流。

Photo Source：IG @ lalalalisa_m

Photo Source：IG @ lalalalisa_m

儘管經濟不確定與地緣挑戰持續，2025年時尚界亦展現了驚人韌性，而新設計師商業落地、併購整合與永續深化，無疑將塑造2026走向，預計數位虛擬時裝、循環經濟與更深刻文化反思將主導市場。時尚其實從來不只是一們產業，更是一面反映時代的鏡子，Mocha Mousse暖棕調成為年度色丶Labubu小怪獸掛滿包包丶極簡衣櫥與模組設計重新受到青睞，其實這些都不是偶然，而是集體情緒的投射，人們渴望慰藉、尋求安全感，也希望在有限的資源裡依然保有個性與尊嚴。期待2026年時尚圈能在「不容易」的底色上，開出更具生命力的花。

Photo Source：IG @ lalalalisa_m

