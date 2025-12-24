2025曼谷聖誕終極打卡攻略：7大必去燈飾景點+跨年倒數懶人包，變身夢幻仙境！

曼谷聖誕節

每逢年尾，想過一個熱辣辣又充滿節日氣氛嘅聖誕？曼谷絕對係你嘅首選！呢座不夜城一到 12 月，就唔再係淨係 Shopping 天堂，而係變身成一個 Bling Bling 發光嘅夢幻仙境！由大型商場嘅超巨型聖誕樹，到充滿異國風情嘅歐式小鎮，周圍都係打卡位！Trip.com 今次就為你精心炮製咗 2025 年曼谷聖誕新年期間嘅必去景點同活動懶人包，等你輕鬆 plan 個閃到爆嘅泰國冬日之旅！

廣告

CentralWorld：曼谷聖誕「時代廣場」打卡霸主

講到曼谷聖誕節，點可以唔提 CentralWorld？每年都被封為「曼谷時代廣場」，絕對係全城焦點所在！佢哋最出名就係戶外廣場嘅超大型聖誕裝置，年年都有唔同主題，仲會同 Labubu 呢啲人氣 IP 合作，將成個廣場變成童話聖誕村「Merry Ville」，氣氛 high 到爆！想體驗最原汁原味嘅曼谷聖誕，嚟呢度就啱晒！

實用資訊：

地址： 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330

交通： 搭 BTS 到 Chit Lom 站 (E1) Exit 2 出，沿天橋行 8 分鐘；或 Siam 站行過去都得。

Central world

必睇亮點：

🎄 超巨型主題聖誕樹： 每年都係東南亞最高之一，預計超過30米高！夜晚配合 LED 燈光 show，點影都咁靚，絕對係 IG呃 like 首選！

🛍️ 戶外聖誕市集 (Jolly Market)： 集合泰國本地設計師手作、節日限定街頭小食同熱飲，開到夜晚10點幾，俾你一路食一路買！

❄️ 飄雪燈光騷： 喺熱帶地方睇飄雪？無錯！定時定點嘅飄雪 show 加埋燈光音樂，浪漫感滿分！

🎉 跨年倒數盛典： 全泰國最盛大嘅跨年 party！12月31日晚會有超多頂級歌手表演，仲有超壯觀嘅煙花匯演，氣氛 high 到癲！

ICONSIAM 暹羅天地：河畔奢華聖誕體驗

想體驗唔一樣嘅聖誕？咁就一定要去湄南河畔嘅 ICONSIAM！呢度嘅聖誕慶典結合咗現代奢華同泰國傳統文化，個 vibe 完全唔同！聖誕樹設計會加入泰國傳統手藝元素，非常有特色。最大賣點係可以一邊欣賞湄南河絕美夜景，一邊享受節日氣氛，chill 到爆！

實用資訊：

地址： 299 Charoen Nakhon 5 Alley, Khlong San, Bangkok 10600

交通： 搭 BTS 到 Krung Thon Buri 站轉免費 Gold Line 單軌列車；或搭到 Saphan Taksin 站轉免費接駁船。

iconsiam

必睇亮點：

✨ 泰式風情聖誕樹： 坐落喺戶外河岸廣場，以湄南河做背景，設計融入泰國傳統圖案，夜晚燈光亮起，靚到嘩一聲！

🌊 節日限定水舞騷： ICONSIAM 嘅招牌水舞表演會加入聖誕音樂同燈光效果，水、光、樂完美結合，超震撼！

🏮 SookSiam 水上市場： 商場入面嘅室內水上市場都會有聖誕裝飾，可以一次過體驗泰國傳統文化同聖誕氣氛。

Siam Paragon 暹羅百麗宮：市中心時尚聖誕派對

位於 Siam 站上蓋，交通方便到無得輸！Siam Paragon 嘅聖誕裝飾行簡潔時尚風，充滿高級感。戶外廣場嘅巨型聖誕樹同星光走廊係每年嘅打卡熱點，而且佢哋成日會請重量級嘉賓開 concert，成個暹羅區都勁熱鬧！

實用資訊：

地址： 991 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330

交通： 搭 BTS 到 Siam 站 (CEN)，一出閘就有天橋直達，方便指數 No.1！

暹羅百麗宮

必睇亮點：

💎 現代藝術聖誕樹： 設計通常以白、金、銀色為主調，線條簡潔，散發奢華氣息。

🎶 戶外音樂會： 廣場會搭舞台搞小型音樂會同表演，啱晒一家大細。

🌟 串連三大商場： 連住 Siam Center 同 Siam Discovery，可以一次過行晒成個 Siam 購物網，感受唔同嘅聖誕 style！

Central Embassy：文青必愛藝術感聖誕

如果你唔鍾意太嘈吵，想靜靜地感受聖誕氣氛，Central Embassy 就最啱你。呢間商場主打設計感同高端路線，聖誕裝置通常會同國際藝術家合作，充滿藝術感同童話色彩，好似走入一個藝術展覽咁，超級療癒！

實用資訊：

地址： 1031 Ploenchit Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330

交通： 搭 BTS 到 Phloen Chit 站 (E2) 或 Chit Lom 站 (E1)，都有天橋連接。

CENTRAL EMBASSY

必睇亮點：

🎨 藝術家聯名裝置： 每年都有驚喜，試過用巨型氣球整成聖誕森林，可以喺入面穿梭打卡，互動感十足！

🌌 聖誕隧道： 佢哋嘅聖誕燈飾隧道設計獨特，年年都係 IG 洗版嘅熱門位。

🍷 高質聖誕市集： 市集專賣獨立設計師品牌、進口美食同靚靚禮品，啱晒追求生活品味嘅你。

Chocolate Ville 巧克力小鎮：一秒穿越歐洲童話聖誕

雖然喺曼谷市郊，但 Chocolate Ville 絕對值得你專登去一轉！呢度唔係賣朱古力，而係一個超大型嘅戶外歐式鄉村主題餐廳。一到聖誕，成個小鎮都會掛滿燈飾，風車、燈塔、小木屋全部Bling Bling發光，浪漫到暈！

實用資訊：

地址： 23, 11 Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10230

交通： 因為位置比較遠，建議直接搭的士或用 Grab/包車服務最方便。

曼谷巧克力村

必睇亮點：

🏰 歐式鄉村全景： 成個園區都係歐洲建築，加上漫天燈飾，俾你一種置身歐洲聖誕市集嘅錯覺。

🎇 節慶表演與煙花： 聖誕期間會有特別晚宴同節目，特定時間仲有小型煙花 show，氣氛超正！

📸 瘋狂打卡位： 園區內每個角落都係景，無論係聖誕老人定麋鹿裝置，隨手一影都係靚相！

王權雲頂大廈 (Mahanakhon Skywalk)：上帝視角睇盡聖誕燈海

想用一個最獨特嘅角度欣賞曼谷聖誕？咁就要上全泰國最高嘅王權雲頂大廈！由 314 米高空俯瞰，成個曼谷市中心嘅璀璨燈飾盡收眼底，CentralWorld 嘅聖誕樹都睇得一清二楚！

實用資訊：

地址： 114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

交通： 搭 BTS 到 Chong Nonsi 站，經 Exit 3 直達。

王權雲頂大廈玻璃觀景台

必睇亮點：

🌃 360度全景燈海： 喺觀景台望落去，成個曼谷好似一張閃閃發光嘅地圖，超級壯觀！

👣 挑戰玻璃棧道： 喺聖誕夜景襯托下行玻璃棧道，刺激感加倍，絕對係畢生難忘嘅體驗！

🍸 高空酒吧特飲： 喺頂樓 Sky Bar 叫返杯聖誕特調，對住無敵夜景嘆返杯，夠晒 chill！

湄南河夜遊 (Dinner Cruise)：水上流動聖誕派對

想同另一半過個浪漫聖誕？夜遊湄南河就最啱！搭住豪華遊船，一邊享用豐富自助餐，一邊欣賞河岸兩旁嘅酒店同 ICONSIAM 嘅聖誕燈飾，河面倒影閃閃發光，氣氛浪漫到極點！

實用資訊：

白玉蘭號夜遊湄南河

必睇亮點：

🍽️ 聖誕主題自助餐： 好多遊船公司都會推出聖誕限定晚餐，有美食又有 live band 表演。

🎆 跨年煙花最佳位置： 如果你係 12月31日晚坐船，仲可以喺河中心以最佳角度欣賞跨年煙花，避開人潮！

瞓得好先玩得好！曼谷聖誕住宿推介

推荐酒店 1. 雙子塔酒店

用戶評分: 8.5/10.0

價錢： HK$425起

賣點： 位置好，行到去美食街，近便利店，CP值高。

hotel overview picture

用戶評分: 8.4/10.0

價錢： HK$567起

賣點： 房間大，有咖啡機，早餐豐富，泳池景靚。





用戶評分: 9.0/10.0

價錢： HK$1,079起

賣點： 員工友善，房間乾淨，位置安全，近出名嘅 rooftop bar。





曼谷聖誕自由行小貼士

幾時去最好？ 聖誕裝飾通常 11 月中就開始，持續到 1 月初。想避開人潮，可以揀平日或者聖誕前嘅週末去。

交通攻略：識搭一定係搭鐵！ 聖誕新年期間市中心（Siam、Chit Lom）一定塞車塞到癲！多啲利用 BTS 同 MRT，住喺車站附近就最醒目。

著咩衫好？ 曼谷 12 月雖然係涼季，但日頭都仲係熱。建議著輕便透氣衫褲，但記得帶返件薄外套，因為商場冷氣勁到好似唔駛錢咁！

睇完係咪已經好心動，想即刻飛轉曼谷過聖誕呢？快啲上 Trip.com 訂機票酒店，plan返個完美嘅冬日假期啦！

