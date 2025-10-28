2025東京車站熱門伴手禮Top10！冠軍「焦糖布蕾」一顆難求

東京車站伴手禮推薦必買什麼？商店街最新熱銷榜單出爐，整理出旅客最愛的十款人氣甜點。台灣人熱愛的「NY Cheese」這次未入榜，反而由「焦糖烤布蕾」奪下第一名、成為最難買的爆款。想知道東京車站一番街必買伴手禮有哪些？以下盤點十款人氣甜點清單，一次收好！

2025東京車站熱門伴手禮Top10

「東京車站一番街」是東京車站最具人氣的地下商業街區，直接與JR東京車站連通，位置在「八重洲地下中央口」附近，可直接由此進入。這裡不只是通勤路線的一部分，更像一座迷你主題樂園，集結了伴手禮、動漫、甜點與美食於一體。整體由JR東日本規劃經營，專賣日本知名甜點與零食的，對旅客來說，一番街是出發前或返程時補貨的最佳地點，從限定伴手禮、期間限定甜點到動漫迷最愛的週邊商品應有盡有。

【2025東京車站熱門伴手禮Top10】

1.BRULEE MERIZE/焦糖布蕾塔（Burlee Cream Tart）

2.BUTTER BUTLER/奶油費南雪（Butter Financier）

3.Tokyo Banana World/皮卡丘東京香蕉（Pikachu Tokyo Banana）

4.PISTA & TOKYO/開心果奶油夾心餅乾（Pistachio Sand Assortment）

5.FRANÇAIS/水果千層酥（Fruit Millefeuille Assortment）

6.VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO/夾心餅乾、巧克力蛋糕（Chocolat & Paritro）

7.CLUB HARIE e-challenge/年輪蛋糕（MIMI）

8.岡田謹製あんバタ屋/紅豆奶油費南雪

9.C3 TIRAMISÙBaked/提拉米蘇（Tiramisu）

10.AMAND TOKYO/拿破崙酥（Bon Napoleon）

2025東京車站熱門伴手禮：第一名甜點很容易缺貨

BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）是近年在東京人氣飆升的甜點品牌 Source：BRULEE MERIZE

最具代表性的商品是「Bruletta 焦糖布蕾塔」僅於東京車站販售 Source：BRULEE MERIZE

BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）是近年在東京人氣飆升的甜點品牌，以「焦糖烤布蕾」風味為靈魂，將那層經火炙後的焦糖脆皮與濃郁奶香變成可攜帶的伴手禮。最具代表性的商品是「Bruletta 焦糖布蕾塔」僅於東京車站販售，以酥脆塔皮包裹滑順布蕾奶餡，表層再覆以焦糖薄脆層，一口咬下同時感受到酥、軟、脆三重口感。甜度掌握得恰到好處，冷藏後享用風味更分明，也能維持塔皮的香脆。除了經典布蕾塔外，品牌還推出「布蕾千層酥」與「焦糖布蕾費南雪」等延伸品項，甚至有期間限定的開心果口味。BRULEE MERIZE 以優雅包裝與穩定品質，成為東京車站最受歡迎的甜點伴手禮之一，是許多旅人回國前必買的甜點清單。

2025東京車站熱門伴手禮：第二名曾快閃台灣

Butter Butler（バターバトラー）是一個將「奶油」升級成主角的日本甜點品牌 Source：Butter Butler

代表作「奶油費南雪」採用歐洲發酵奶油與法國蓋朗德鹽 Source：Butter Butler

Butter Butler（バターバトラー）是一個將「奶油」升級成主角的日本甜點品牌，誕生於追求極致風味的職人思維之下。品牌精神圍繞「用最好的奶油，打造最優雅的甜點時刻」，並以一位身著西裝、手持銀盤的管家作為識別形象，象徵細膩與尊榮。代表作「奶油費南雪」採用歐洲發酵奶油與法國蓋朗德鹽，再融合楓糖漿烘烤出金黃外層，香氣馥郁、外酥內潤。那份濕潤與焦香的對比正是它令人上癮的關鍵，也讓這款甜點在日本創下一天熱銷15,000個的紀錄。除了費南雪外，還有奶油小圓酥、禮盒組等延伸系列。去年底，品牌曾度登台快閃，掀起一波「奶油控」朝聖熱潮。

2025東京車站熱門伴手禮：第三名堪稱東京最經典伴手禮

Tokyo Banana（東京ばな奈）可說是日本最具代表性的東京伴手禮之一 Source：Tokyo Banana

Tokyo Banana（東京ばな奈）可說是日本最具代表性的東京伴手禮之一，自1991年誕生以來，幾乎成為「東京出差或旅遊必買」的代名詞，以柔軟細緻的海綿蛋糕包裹香滑香蕉卡士達餡，散發淡淡甜香與熟成香蕉氣息。除了經典原味外，也不斷推出限定系列，例如黑巧克力香蕉、抹茶、栗子、蜂蜜等風味，更有餅乾與甜點禮盒組等延伸品項。每款都延續「濕潤柔軟、入口即化」的品牌精神。其中最受歡迎的聯名版本之一，便是 Pikachu Tokyo Banana（皮卡丘東京香蕉），不僅外觀印上不同表情的皮卡丘圖案，內餡仍是經典香蕉卡士達風味，甜而不膩。精緻包裝與隨機圖案設計，讓它成為許多粉絲「捨不得吃、一定要買」的可愛伴手禮。

2025東京車站熱門伴手禮：第四名是開心果專家

PISTA & TOKYO（ピスタ＆トーキョー）是一家專門演繹「開心果」魅力的甜點品牌 Source：PISTA & TOKYO

PISTA & TOKYO（ピスタ＆トーキョー）是一家專門演繹「開心果」魅力的甜點品牌，從品牌名到包裝設計都貫徹著高雅綠金色調，象徵開心果的濃郁香氣與成熟質感。最受歡迎的商品是「Pistachio Sand 開心果夾心餅乾」，採五層結構設計：酥香餅乾夾入厚實的開心果巧克力內餡，堆疊出鹹甜交錯的立體口感。除了經典的「開心果×開心果」款式，也推出「開心果×覆盆莓」等限定版本，以酸香果味平衡濃郁堅果香。

2025東京車站熱門伴手禮：第五名是百貨甜點常青樹

FRANÇAIS（フランセ／法蘭西）是日本老字號洋菓子品牌 Source：FRANÇAIS

FRANÇAIS（フランセ／法蘭西）是日本老字號洋菓子品牌，以細膩又帶點懷舊氛圍的「水果千層酥」聞名。最具代表性的「水果千層酥」系列，以香酥派皮層層堆疊卡士達與水果餡料，外層再覆上巧克力，形成入口即碎的酥脆口感。常見口味包括草莓、檸檬、開心果與榛果巧克力，每一款都有獨立包裝與繽紛配色。其中草莓口味以酸甜平衡著稱，是最受歡迎的款式；檸檬清香爽口、榛果巧克力則帶濃郁成熟風味，是兼具外觀與口感的經典日系禮盒，長年穩坐東京車站與百貨甜點榜前列。

