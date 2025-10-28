屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
2025東京車站熱門伴手禮Top10！冠軍「焦糖布蕾」一顆難求
東京車站伴手禮推薦必買什麼？商店街最新熱銷榜單出爐，整理出旅客最愛的十款人氣甜點。台灣人熱愛的「NY Cheese」這次未入榜，反而由「焦糖烤布蕾」奪下第一名、成為最難買的爆款。想知道東京車站一番街必買伴手禮有哪些？以下盤點十款人氣甜點清單，一次收好！
2025東京車站熱門伴手禮Top10
「東京車站一番街」是東京車站最具人氣的地下商業街區，直接與JR東京車站連通，位置在「八重洲地下中央口」附近，可直接由此進入。這裡不只是通勤路線的一部分，更像一座迷你主題樂園，集結了伴手禮、動漫、甜點與美食於一體。整體由JR東日本規劃經營，專賣日本知名甜點與零食的，對旅客來說，一番街是出發前或返程時補貨的最佳地點，從限定伴手禮、期間限定甜點到動漫迷最愛的週邊商品應有盡有。
【2025東京車站熱門伴手禮Top10】
1.BRULEE MERIZE/焦糖布蕾塔（Burlee Cream Tart）
2.BUTTER BUTLER/奶油費南雪（Butter Financier）
3.Tokyo Banana World/皮卡丘東京香蕉（Pikachu Tokyo Banana）
4.PISTA & TOKYO/開心果奶油夾心餅乾（Pistachio Sand Assortment）
5.FRANÇAIS/水果千層酥（Fruit Millefeuille Assortment）
6.VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO/夾心餅乾、巧克力蛋糕（Chocolat & Paritro）
7.CLUB HARIE e-challenge/年輪蛋糕（MIMI）
8.岡田謹製あんバタ屋/紅豆奶油費南雪
9.C3 TIRAMISÙBaked/提拉米蘇（Tiramisu）
10.AMAND TOKYO/拿破崙酥（Bon Napoleon）
2025東京車站熱門伴手禮：第一名甜點很容易缺貨
BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）是近年在東京人氣飆升的甜點品牌，以「焦糖烤布蕾」風味為靈魂，將那層經火炙後的焦糖脆皮與濃郁奶香變成可攜帶的伴手禮。最具代表性的商品是「Bruletta 焦糖布蕾塔」僅於東京車站販售，以酥脆塔皮包裹滑順布蕾奶餡，表層再覆以焦糖薄脆層，一口咬下同時感受到酥、軟、脆三重口感。甜度掌握得恰到好處，冷藏後享用風味更分明，也能維持塔皮的香脆。除了經典布蕾塔外，品牌還推出「布蕾千層酥」與「焦糖布蕾費南雪」等延伸品項，甚至有期間限定的開心果口味。BRULEE MERIZE 以優雅包裝與穩定品質，成為東京車站最受歡迎的甜點伴手禮之一，是許多旅人回國前必買的甜點清單。
2025東京車站熱門伴手禮：第二名曾快閃台灣
Butter Butler（バターバトラー）是一個將「奶油」升級成主角的日本甜點品牌，誕生於追求極致風味的職人思維之下。品牌精神圍繞「用最好的奶油，打造最優雅的甜點時刻」，並以一位身著西裝、手持銀盤的管家作為識別形象，象徵細膩與尊榮。代表作「奶油費南雪」採用歐洲發酵奶油與法國蓋朗德鹽，再融合楓糖漿烘烤出金黃外層，香氣馥郁、外酥內潤。那份濕潤與焦香的對比正是它令人上癮的關鍵，也讓這款甜點在日本創下一天熱銷15,000個的紀錄。除了費南雪外，還有奶油小圓酥、禮盒組等延伸系列。去年底，品牌曾度登台快閃，掀起一波「奶油控」朝聖熱潮。
2025東京車站熱門伴手禮：第三名堪稱東京最經典伴手禮
Tokyo Banana（東京ばな奈）可說是日本最具代表性的東京伴手禮之一，自1991年誕生以來，幾乎成為「東京出差或旅遊必買」的代名詞，以柔軟細緻的海綿蛋糕包裹香滑香蕉卡士達餡，散發淡淡甜香與熟成香蕉氣息。除了經典原味外，也不斷推出限定系列，例如黑巧克力香蕉、抹茶、栗子、蜂蜜等風味，更有餅乾與甜點禮盒組等延伸品項。每款都延續「濕潤柔軟、入口即化」的品牌精神。其中最受歡迎的聯名版本之一，便是 Pikachu Tokyo Banana（皮卡丘東京香蕉），不僅外觀印上不同表情的皮卡丘圖案，內餡仍是經典香蕉卡士達風味，甜而不膩。精緻包裝與隨機圖案設計，讓它成為許多粉絲「捨不得吃、一定要買」的可愛伴手禮。
2025東京車站熱門伴手禮：第四名是開心果專家
PISTA & TOKYO（ピスタ＆トーキョー）是一家專門演繹「開心果」魅力的甜點品牌，從品牌名到包裝設計都貫徹著高雅綠金色調，象徵開心果的濃郁香氣與成熟質感。最受歡迎的商品是「Pistachio Sand 開心果夾心餅乾」，採五層結構設計：酥香餅乾夾入厚實的開心果巧克力內餡，堆疊出鹹甜交錯的立體口感。除了經典的「開心果×開心果」款式，也推出「開心果×覆盆莓」等限定版本，以酸香果味平衡濃郁堅果香。
2025東京車站熱門伴手禮：第五名是百貨甜點常青樹
FRANÇAIS（フランセ／法蘭西）是日本老字號洋菓子品牌，以細膩又帶點懷舊氛圍的「水果千層酥」聞名。最具代表性的「水果千層酥」系列，以香酥派皮層層堆疊卡士達與水果餡料，外層再覆上巧克力，形成入口即碎的酥脆口感。常見口味包括草莓、檸檬、開心果與榛果巧克力，每一款都有獨立包裝與繽紛配色。其中草莓口味以酸甜平衡著稱，是最受歡迎的款式；檸檬清香爽口、榛果巧克力則帶濃郁成熟風味，是兼具外觀與口感的經典日系禮盒，長年穩坐東京車站與百貨甜點榜前列。
【延伸閱讀】
其他人也在看
海關檢獲值200萬元懷疑冒牌波鞋及衣物 拘捕2人
【Now新聞台】海關打擊網上售賣懷疑冒牌波鞋，拘捕2人。 檢獲的證物包括1100件懷疑無牌波鞋及衣服。海關指，早前收到市民舉報，指有網店售賣懷疑無牌波鞋，上周一展開執法行動，突擊搜查位於荃灣一個工廈單位，發現一批市值200萬元懷疑無牌波鞋及衣物，拘捕一對兄妹，介乎29至31歲，相信是網店負責人，又指檢獲冒牌波鞋仿真度較高。調查亦發現其中一名被捕人以3個個人及公司戶口收取一共1300萬犯罪得益，海關已凍結其780萬元財產。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」
自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯?? 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔?? 而且做法簡單又juicy，睇見都想食?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pWV4auhvcyPoUmNLezgs59czxyc6Rn3UKLyaj9yuHbVQUK6Rr5dtMqrazgGnPGxZl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
4大粟米甜品合集！粟米巴斯克芝士蛋糕/椰子粟米雪糕/粟米撻
最近興起咗一股粟米熱潮，唔少甜品店都用粟米嚟玩創意，將呢款平時常見嘅食材變成新鮮又特別嘅甜品。今次就帶大家睇吓有咩必試嘅粟米甜品，讓你一次過滿足味蕾！OpenRice開飯喇 ・ 13 小時前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
對於丈夫近年有外遇，她是知情的，只是她選擇隻眼開隻眼閉，不作干預。 「佢係出面嘅野，我點會唔知，只係我唔想揭穿佢啫。」她無奈的說。 揭破真相，走到離婚這一步不是她想要的結局。那倒不如忍一忍，只要他給足面子、不公開小三，肯回家、會給家用便算了。然而丈夫徑自把這個家當成酒店，晚上回來睡一睡便出門，兩人間這幾年過著各有各的生活，即使面對面也很少說話交流。 「離婚好易，講一句，簽張紙，後面嘅事先難！」她說的是離婚後的生活會截然不同吧。 面對殘破不堪的婚姻關係，她能做的很少。除感情外，她現在的生活著實過得不錯，定期有家用、有錢扮靚、shopping、信用卡任碌、有私樓住、私家車出入，有甚麼不好的？假如決絕地離婚，現在擁有的一切不就沒有了。失去丈夫金錢上的支持，要找地方搬出去，生活從頭計劃、質素大降，這些都會令她加添煩惱，倒不如換個角度接受現實？ 繼續維持這段婚姻是她被動的處理方式，只是能忍受一時，能忍一世麼？眼看丈夫經常夜不歸家，在外面的女朋友多的是，即使生活無憂，心裏也難免鬱悶。作為女人又怎會沒情感需要，她曾試過認識不同的男生，遇過可發展的對象，卻也因為自己已婚的身份而不敢向前一步。 與他緣分ETNet ・ 10 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
Jisoo「Cartier公主」戴上軟鏈款白金手鐲！LOVE Unlimited首款軟鏈，許願奢求成為聖誕禮物的首飾
BLACKPINK Jisoo亞洲巡演高雄首站，舞台造型再度封神！除了由MARRKNULL訂製的酒紅表演服，Jisoo更以逾200,000元港幣Cartier珠寶點亮全場——經典LOVE Unlimited白色黃金手鐲與Trinity枕形鑽石耳環一併加持，盡現女團主角的精緻奢華格調。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
【壽司郎】三貫三文魚 $17（29/10-31/10）
壽司郎秋天味巡祭最新推出第二彈新品，3日限定三文魚三貫只需 $17，三文魚鮮味同軟嫩口感游入口中，清爽不膩嘅魚脂令人食唔停口！YAHOO著數 ・ 4 小時前
中港澳5G實測！B4Travel Plus數據卡：免實名、無限上網，三網全通掂唔掂？
呢條片 ManHungTech 實測 B4Travel Plus 嘅中國澳門 5G 數據卡，賣點係支援中國移動、中國聯通、中國電信三間網絡商，話可以喺內地同澳門享受到 5G 網絡。影片主要介紹呢張卡嘅基本資料、購買方式、數據用量等等，最重要嘅當然係實際測試，睇下係咪真係收到三網嘅 5G 訊號，速度又如何。想知呢張卡係咪真係咁掂，睇完就知！ 影片重點擺喺實際測試上面。首先，確認到喺澳門可以成功接收到中國移動、中國聯通、中國電信嘅 5G 訊號，證明佢嘅確可以做到三網全通。跟住就做咗速度測試，睇下喺唔同網絡商嘅表現。影片都有提及呢張卡嘅缺點同不足之處，例如喺某啲情況下速度可能唔夠快等等。總括嚟講，呢張 B4Travel Plus 數據卡喺網絡覆蓋方面表現唔錯，但實際速度表現就視乎唔同嘅網絡環境而定。TechRitual ・ 2 小時前
Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？
Winter近期出席Chaumet在首爾樂天百貨的Bee de Chaumet系列快閃店活動，以一身簡約貴氣的白色馬甲造型驚艷全場。身上精緻閃耀的Chaumet飾品，更完美襯托出她的獨特清冷氣質，讓人一眼就被這套珠寶的魅力俘虜，甚至有少少心動想買來做聖誕禮物！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Lalamove母企拉拉科技再遞上市申請 今年上半年經調整利潤增長27.4%
被問到有投資者認為溢價30%私有化恒生銀行(0011.HK)的作價過高，滙豐控股(0005.HK)財務總監郭珮瑛(Pam Kaur)在業績記者會表示，今次是為集團增長而進行的股權投資，並基於商業考量主動做出，認為出價對雙方都合理且具吸引力。AASTOCKS ・ 6 小時前
刑事7人吐槽王變溫柔丈夫！ 白洲迅閃婚竹內亞實生子！
欸，白洲迅這傢伙超扯，1992年青森出生、東京八王子長大，178公分A型血，高中純粹鬧著玩去報第22屆ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト， 📷 結果殺進前30，被White Dream直接簽走！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜馬拉松Marathon Sports官網低至33折！Hoka跑鞋低至$599／Asics跑步T恤只需$100
跑季開始，各位跑手準備好跑步裝備未？今年馬拉松Marathon Sports官網雙11早鳥優惠超抵，有超過700款運動產品低至33折。Yahoo購物專員推薦大家入手New Balance、Asics、PUMA等的跑鞋；更可以同時入手運動服裝，折後不少產品跟outlet價位差不多，剛好可以襯出全身跑步Look！馬拉松官網買滿$500即可於指定Circle K便利店取貨或有免費送貨上門，大家快快準備大手出擊！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
江玉歡宣布重返新民黨
【Now新聞台】立法會議員江玉歡重返新民黨。 江玉歡在社交網站表示，重返新民黨是回到服務社會、政治參與的起點，自己約十年前加入新民黨，曾參與區議會選舉，後來暫時離開政壇，重回法律專業崗位，現時決定回到新民黨老家並肩作戰。至於黨主席葉劉淑儀就表示，江玉歡及副主席黎棟國都是法律專家，深信日後在二人協助下，必定能將立法工作做得更好。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索
（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。法新社 ・ 6 小時前
28歲Hailey Bieber以10億美元賣品牌「救老公」？從明星太太到女企業家，靠一支潤唇膏令身價「自我升級」
Hailey Bieber 多年來被貼上多項標籤，包括「星二代」、「Justin Bieber 老婆」等，當眾人認為她只是個花瓶，她卻儲備實力運用自己的優勢，打造出自己的 10 億美金美妝王國。一起來看看這位實力總比低估的「模特兒」，憑一支潤唇膏「自我升級」並成為女創業家！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
高盛預計隨著政策逐步正常化 日圓未來十年將升至100
【彭博】— 高盛集團策略師稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，未來十年日圓兌美元匯率可能升向100，標志著日圓持續多年的貶值趨勢有望逆轉。Bloomberg ・ 7 小時前
不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單
【Now新聞台】2025立法會換屆選舉將至，而選舉提名期將於本月24日開始，有多名現屆立法會議員相繼宣布不競逐連任，本台不斷更新相關議員名單：議員／年齡、政黨立法會主席、工業界(第一)梁君彥(74歲、經民聯)地產及建造界龍漢標(74歲、經民聯)商界(第一)林健鋒(73歲、經民聯)工程界盧偉國(71歲、經民聯)選委界陸瀚民(41歲、經民聯)保險界陳健波(71歲、G19)建測規園界謝偉銓(70歲、G19)商界(第二)廖長江(68歲、G19)選委界馬逢國(70歲、G19)選委界周文港(44歲、G19)社會福利界狄志遠(68歲、新思維)教育界朱國強(51歲、教聯會)新界東南林素蔚(37歲、A4聯盟)新界北張欣宇(36歲、A4聯盟)新界北劉國勳(44歲、民建聯)新界東南李世榮(42歲、民建聯)港島東梁熙(40歲、民建聯)進出口界黃英豪(62歲、民建聯)選委界郭玲麗(46歲、民建聯)飲食界張宇人(76歲、自由黨)航運交通界易志明(72歲、自由黨)港島西葉劉淑儀(75歲、新民黨)選委界黎棟國(73歲、新民黨)選委界容海恩(48歲、新民黨)新界西北田北辰(75歲、實政圓桌)選委界林順潮(65歲)選委界now.com 新聞 ・ 1 天前