2025熱門運動鞋品牌Top7：許光漢登山鞋、Jisoo薄底鞋全曝光

2025什麼運動鞋品牌最夯？以下整理出7大熱門品牌！從Jisoo穿搭同款的Alo薄底鞋、許光漢穿搭中的On、Salomon，再到這幾年來勢洶洶的鬼塚虎、亞瑟士，以下7大運動品牌你的鞋櫃裡是不是有不只一雙？
2025當紅運動品牌1. Salomon
Salomon創立於1947年，源自法國阿爾卑斯山的運動品牌，不只把運動性能與精湛工藝融合，也讓品牌在戶外運動領域很有地位，受到Outdoor咖的喜愛，其中「XT-6」、「XT-4」更是讓品牌推上熱搜！值得一提的是許光漢穿搭在私底下也曾上腳「XT-6」運動鞋款！
2025當紅運動品牌2. Asics
Asics 已經連續兩年被 StockX 公布為「全球增速最快運動品牌」，靠著多年來鑽研跑步運動的實力，在球鞋設計中掌握住潮流脈動以及專業跑者的使用心得，讓亞瑟士的運動鞋從時裝週現場的田徑運動場都有他的蹤影，也讓品牌在競爭激烈的運動品牌市場中殺出一條血路！
2025當紅運動品牌3. On
這個來自瑞士的運動品牌 On，從跑者圈一路紅到時尚圈，短短15年間就成為「明星腳上最常出現的球鞋」。不只鉉辰、許光漢，連 Zendaya、費德勒都搶著穿！On 的核心在於 CloudTec® 雲端緩震科技——踩下去像踩在空氣上，是跑者口碑爆炸的起點，成立於2010年的 On 以「科技×極簡設計」迅速擄獲城市跑者，也成為社群焦點。
2025當紅運動品牌4. Onitsuka Tiger
日本品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）憑著一款又一款的暢銷球鞋，在激烈的市場中成功搶到一個很特殊的位置。1949年由Kihachiro Onitsuka （鬼塚喜八郎）創立，品牌以低調而穩健的步伐快速發展，在復古風的推動下，旗下多款球鞋都受到年輕人的喜愛。除此之外，品牌更一路前往米蘭參加時裝週，在這個形同對全球時尚迷展示的櫥窗中，強化時裝與非運動系列的配件的發展。如果以上講的都還不夠，有機會去東京表參道旁巷弄內，幾間Onitsuga Tiger的店相互緊鄰、人潮洶湧，你就知道這牌子有多紅了。
2025當紅運動品牌5. Puma
2025的運動時尚戰場，Puma 絕對是逆襲幅度最大的一位！以 BLACKPINK Rosé的代言加持開出漂亮第一槍，「Speedcat」賽車鞋、「Palermo」薄底鞋，趁勝追擊推出的「Speedcat Ballet」芭蕾運動鞋，以及最新亮相、以前衛造型「Mostro」著稱的風格鞋款，都可以看見Puma完全掌握時尚脈動，抓住流量以及銷售量。
2025當紅運動品牌6. Alo
來自洛杉磯的高端運動時尚品牌 Alo Yoga 正在全球爆紅，它不只是瑜伽服，更是一種能從健身房穿到街頭的「生活方式」。品牌以 Air、Land、Ocean 為靈感命名，強調與自然共存、永續製作，並以極簡洗鍊的美式設計風格征服歐美年輕世代。Hailey Bieber、Bella Hadid、Kendall Jenner 等超模早已把它當成私服必備，而今年 Alo 更一口氣找來 BLACKPINK Jisoo 與 BTS Jin 擔任全球代言人，瞬間把聲量推向前所未有的高度。
2025當紅運動品牌7. Hoka
有著法國DNA的運動品牌Hoka 2009年成立，Hoka One One名稱來自於毛利人的母語「毛利語」，Hoka有著大地的意思，One One則是有著飛行越過的意思，品牌推出的首雙跑鞋是由一群法國越野的運動員共同來打造出，因為其鞋履設計較為寬大，鞋墊的好走、好站，加上外觀設計上街頭潮上，不只深受專業跑者的愛，更是許多需久站的工作者或是高齡族群的心頭肉！
