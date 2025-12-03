2025牛津年度字「Rage Bait引戰」點解？暗藏「網絡情緒操縱」，成為負能量源頭

本年度 Oxford 2025 年度詞彙是「Rage Bait 」，Rage Bait的中文直譯是「憤怒的誘惑」或更直拍的「引戰」，看到中文的解釋也不太明白到底甚麼？一起來了解吧這組年度詞彙吧！

甚麼是 Oxford 年度詞彙？

Oxford University Press 即牛津大學出版社每年也會評選年度詞彙，透過專家的評選加上 3 萬人公眾投票，本年度選出了 Rage Bait 作為年度詞彙，擊敗了同樣有高討論度的「Aura Farming」氣氛營造及「Biohack」生物駭客，反映著 2025 年的主流總結。

甚麼是Rage Bait？ 也許你也有遇過！

Rage Bait 中文直譯是「憤怒的誘惑」，意指網民故意地發佈令人沮喪、具挑釁性或冒犯的內容，在網絡上引發憤怒或義憤的素材」，簡單而言就是充滿「網絡負能量」、嘗試挑起紛爭並以負面內容吸引流量的誘惑性內容，更近我們的語言的翻譯就是「引戰」。

這類帖文一般用以增長社文媒體社群的流量或互動數，在 2025 年這組詞彙的使用量增長三倍，於 2002 年首次在帖文中被使用，演變為現時特地形容刻意製造分歧內容的簡稱，帶「表演式政治」Performative Politics 的意味。

Oxford Languages 總裁點評：我們越來越意識到自己被捲入網絡操縱

Oxford Language 總裁 Casper Grathwohl 在評論中，指出「2025 年是探討『真實身份』定義的一年，無論在線上還是線下」，隨著「人工智能 Deepfake、AI 網紅」的興起，我們正在思考「網絡操縱」的新模式。

Casper Grathwohl 認為「以往網絡重點在引發好奇心換取點擊率」，但現時更積極向「劫持和影響情緒」方向發展，並指「憤怒引發互動，演算法放大它，持續的曝光讓我們精神疲憊」。

Rage Bait 誘發我們對網絡「引戰」的思考，亦讓我們停下來反思未來的網絡方向，逐漸打破新形「網絡操縱」的惡性循環。

