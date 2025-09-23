2025白裇衫推薦｜衣櫃裡總缺一件白襯衫？買這6件白色裇衫就足夠！

▲ ELLE.com.hk

白裇衫是衣櫃內的必備良物，但為何要穿起上來的時候總是不合心意？又或者衣櫃內太多白裇衫，眼花撩亂很多時候不知穿哪件好？今次編輯為你精選了6件白裇衫，或許能給你一點穿搭/購物靈感！

▲ ELLE.com.hk

ZZHollywood To You/Star Max/GC Images

對於編輯來說，Oversized的裇衫是最百搭的，尤其是材質較軟身的，垂墜感較重的裇衫予人隨性的感覺，不論是dress down配搭牛仔闊褲、或是像圖中dress up配上同樣垂墜的西褲都很合適。

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

Balenciaga Oversized裇衫 (HK$9,900)

解開鈕扣露出頸鏈又是一個細節位，還可以參考圖中攝一半衣襬，把衣袖抽起露出手鏈、戒指等首飾，隨性得來又充滿時尚感。初秋更可以當作外套，內搭背心、T裇、甚至是Bra top都無問題，十分百搭。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Christian Vierig/Getty Images

Cropped 裇衫能夠拉高腰線，拉長身體的比例之外，比起一般的裇衫少了一份正裝感，但配搭型格的半截裙，則多了一份時尚感；簡單利落，卻又能突顯個人魅力。

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

Alaïa cropped白裇衫 (HK$12,050)

這件Alaïa的裇衫衣領非常特別，巧妙折疊的領子讓人想起伊莉莎白時代的花邊設計；短版的剪裁和層疊的前襟，配搭高腰西褲、半截裙，能塑造文藝復興的感覺。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Christian Vierig/Getty Images

Regular剪裁的白色裇衫，相信大家的衣櫃裡從不缺少，但編輯認為一件衣袖特長的裇衫也是必備的。它能夠低調地突出造型亮點，而且讓造型在不經意間多了一份慵懶的時尚感。

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

Victoria Beckham長袖白裇衫 (HK$4900)

Victoria Beckham的這件白裇衫正好做到這效果，剪裁呈四方的形狀，不會太過修腰、保持適當的鬆弛度。而手袖位做了加長的細節位，即使配搭基礎款的黑色西褲，都有着低調的亮點。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

PG/Bauer-Griffin/GC Images

棉質的裇衫穿久了會膩，不如試試絲質裇衫吧！比起棉質裇衫多了一份柔弱淡雅的魅力，在正裝穿搭的時候絲質裇衫在整體的造型上能夠帶來材質上的層次感，就像圖中的西裝外套和短褲都是較挺身的，絲質裇衫和緞帶於米色的單品中較為突出，使整體造型和而不同。

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

Stella Mccartney 綁帶裇衫 (HK$11,800)

除了絲質是重點之外，一件帶緞帶的裇衫都是點綴造型的好幫手。垂墜下來的緞帶帶來率性感，綁一個結則帶來正式、莊重的感覺，綁蝴蝶結就能帶來少女可愛的風格，一物三用，非常划算。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Francois G. Durand/Getty Images

除了緞帶裇衫外，另一輕鬆增加造型感的裇衫非泡泡袖裇衫莫屬，很多時候我們為了把造型變得「有睇頭」，會佩戴首飾、疊穿單品塑造layering，而最直接的方法是穿上本來就有看點的單品，在texture、剪裁、pattern、顏色等有過人之處，已經是亮點了。

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

Balmain泡泡袖裇衫 (HK$11,600)

這件Balmain的裇衫是很好的示範，材質堅挺，讓泡泡袖能夠獨自撐起該有的形狀和volume，為裇衫帶來幾分女性可愛又優雅的魅力；如果想go beyond further來填補身上太空白的位置，可以配搭背心來作layering

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Jeremy Moeller/Getty Images

柔美的荷葉設計，能夠塑造不同風格的造型，例如是波希米亞風、懷舊風、歌德式等較誇張的穿搭風格，亦能從中增添優雅氣息。

▲ ELLE.com.hk

Net-A-Porter

Veronica Beard荷葉領白裇衫 (HK$4,290)

從肩部延伸而下的荷葉邊裇衫，版型相對一般裇衫較誇張，非常適合派對、宴會等較歡樂的場合穿着；以母貝鈕扣作為裝飾，讓整件裇衫更昇華，更具淡雅的女性魅力。

按此購買

推薦閱讀:

➤ 白裇衫穿搭轉季必學！7個白襯衫穿搭技巧讓你輕鬆過渡換季造型

➤ 休閒白恤衫穿搭指南！下衣失蹤、配搭運動穿搭的百搭裇衫造型靈感

➤ 燙衫技巧！返工裇衫很皺點算？5分鐘快速燙衣方法







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





