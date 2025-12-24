2025福岡聖誕市集：8大必去聖誕市集全攻略！天神/博多燈飾+限定杯入手懶人包，3個鐘飛轉歐洲！

福岡聖誕市集推介

厭倦咗香港商場每年倒模一樣嘅聖誕燈飾？想過返個有濃厚歐陸 feel 嘅白色聖誕，但又唔想飛十幾個鐘咁遠？咁你今年一定要去九州嘅璀璨明珠——福岡！呢度嘅聖誕市集規模冠絕全九州，氣氛超濃厚，由香港飛過去只係3個鐘多少少，快閃都絕對無問題！Trip.com 即刻為你送上 2025 年福岡聖誕終極懶人包，由交通、市集到住宿，一篇搞掂晒！

出發前必搶！至荀優惠 Checklist

為何港人熱衷飛福岡過聖誕？

福岡聖誕市集 | 福岡過聖誕

近年福岡已經成為港人冬季旅行嘅新寵，尤其係聖誕節，成個城市閃令令，氣氛浪漫到暈！點解咁有魅力？

快閃一流，3個鐘就到！

香港直飛福岡只需約 3.5 小時，快過去東京大阪！就算只係請一日假玩個 long weekend，都綽綽有餘，輕鬆享受異國聖誕！

航班選擇多，話飛就飛！

除咗 HK Express、國泰同 JAL 嘅全年航班，大灣區航空都會喺 12 月加開季節性航班，機票選擇超多，plan 行程彈性勁大！

九州最大型！氣氛No.1！

福岡聖誕市集規模係全九州最大！由傳統德國風情到現代燈光 art show 都有，一秒帶你穿越到歐洲童話小鎮！

年度必儲！限定版靚靚杯！

每個市集都會出獨家設計嘅限定版聖誕杯，已經成為好多港人每年嘅「儀式感」，用嚟裝住熱辣辣嘅紅酒，飲完仲可以成隻帶返屋企，收藏價值滿分！

福岡聖誕交通攻略：點樣最慳錢方便？

1. 香港點飛福岡？

航空公司： HK Express, 國泰航空, 日本航空 (JAL) 全年都有定期航班。

飛行時間： 約 3 小時 35 分鐘。

2. 機場出市區快夾妥！

福岡機場係全日本最方便嘅機場之一！喺國際線落機後，搭免費接駁巴去國內線航廈，轉地下鐵，5分鐘就到市中心樞紐「博多站」（車費260円），快過你喺香港搭程過海巴士！

3. 福岡市內交通點搞掂？（必買 Pass！）

福岡市區聖誕市集好集中，買張一日券周圍去就最抵玩！

地鐵一日券 (最常用！)

價錢： 大人 640円 / 小童 320円。 點買： 地鐵站自動售票機就有得賣。 點解要買： 一日內任搭空港線、箱崎線、七隈線。大部分聖誕市集都喺地鐵站附近，搭兩三轉已經回本！憑券去福岡塔、市博物館等15個景點仲有折扣！



西鐵 FUKUOKA 1 DAY PASS

價錢： 大人 2,800円 / 小童 1,400円。 點解要買： 如果你除咗市區，仲會去太宰府、柳川，咁呢張 Pass 就包埋西鐵電車同巴士，會抵啲。



交通小貼士：

💳 IC卡通用： 你張 Suica、ICOCA 喺福岡地鐵同巴士都用到，嘟一嘟就上得車，唔駛次次排隊買飛。

💰 信用卡都得： 地鐵售票機收 Visa、JCB，唔夠現金都唔怕。

🚇 博多去天神： 兩個核心區搭地鐵只係 5 分鐘（250円），輕鬆穿梭唔同市集。

🌙 留意尾班車： 市集開到好夜，氣氛越夜越 high！但記得 check 定尾班車時間（通常午夜12點左右），咪玩到唔記得返酒店啊！

2025年8大必訪福岡聖誕市集& 必做清單

1. 天神聖誕市集 (TENJIN CHRISTMAS MARKET) - 歐陸風情首選！

作為主會場，呢度嘅氣氛係最濃厚、最熱鬧！完美複製德國傳統市集，想感受最純正嘅歐陸聖誕，嚟呢度就無錯！

必買限定杯： 標誌性嘅聖誕紅馬克杯，印住可愛卡通聖誕老人，係每年最搶手嘅款式，入門必儲！

必食經典美食： 一定要試暖笠笠嘅 Glühwein (德式熱紅酒) 同香噴噴嘅德國炭燒香腸，風味十足！

必睇夢幻氛圍： 8棵巨型聖誕樹組成嘅「光之塔」、超夢幻嘅「光之拱門」隧道，加埋現場 live music，氣氛推到最高點！

福岡聖誕市集 | 天神聖誕市集

圖片來源：christmas-advent.jp 官網

活動資訊：

日期： 2025/11/15 - 12/25

交通： 地下鐵「天神」站行3分鐘。

小貼士： 每年有兩日會因舉辦「天神市場」而暫停營業 (通常係11月尾)，出發前記得上官網 check 清楚，咪摸門釘！





2. 博多聖誕市集 (CHRISTMAS MARKET in 光の街・博多) - 交通最方便！

全福岡最早開、交通最方便！就喺 JR 博多站前面，你一落機搭地鐵出閘就見到，作為你聖誕之旅嘅第一站就最 perfect！

必買限定杯： 以「光之城」為主題，2025年設計融入「共感」花語，圖案勁典雅，充滿文藝 feel。

浪漫氛圍： 約30間純白色小木屋，賣住歐洲直送嘅精緻雜貨，背後仲有 JR 博多城嘅璀璨燈飾，點影都靚！

福岡聖誕市集 | 博多聖誕市集

圖片來源：christmas-advent.jp 官網

活動資訊：

日期： 2025/11/1 - 12/25

交通： JR 或地下鐵「博多」站，博多口一出就係。





3. 大名花園城市 Christmas Gate Park - 潮流打卡熱點！

位於福岡潮人區「大名」，呢個市集夠晒 young and trendy，啱晒後生仔同情侶去打卡！

必飲特色飲品： 呢度唔係飲熱紅酒，而係主打紐約 style 嘅熱蘋果酒 (Hot Apple Cider)，果香濃郁，超 warm！

打卡位： JRA 贊助嘅華麗馬車係必影位！夜晚仲有燈光 music show，夠晒 IG-able！

福岡聖誕市集 | 大名花園城市

圖片來源：christmas-advent.jp 官網

活動資訊：

日期： 2025/11/15 - 12/25

交通： 地下鐵「天神」站行5分鐘。

小貼士： 隔離就係福岡麗思卡爾頓酒店，行完市集可以上去 high tea 或者飲杯嘢，由高空望返落嚟，個景超靚！





4. 天神中央公園 光之森林 - 親子最愛！

如果一家大細出遊，天神中央公園嘅「光之森林」市集就係你嘅不二之選！唔單止有靚靚燈飾，仲有免費表演睇，絕對係小朋友嘅快樂天堂！

必睇免費表演： 每日定時上演嘅免費「幻想馬戲團」，有空中飛人、雜耍睇，唔駛錢就可以欣賞精彩表演，絕對值回票價！

必打卡童趣位： 場內嘅巨型愛心燈飾、聖誕老人火車模型、同埋滑雪熊仔裝置，全部都超可愛，啱晒影相留念，製造充滿童趣嘅回憶！

必買限定杯： 充滿童話色彩嘅「光之森林」限定馬克杯，設計夢幻，女仔實鍾意。

福岡聖誕市集 | 天神中央公園 光之森林

圖片來源：christmas-advent.jp 官網

活動資訊：

日期： 2025/11/16 - 12/15 (留意燈飾會開到 2026/1/6)

交通： 地下鐵「天神」站或「天神南」站行5分鐘。

小貼士： 呢個市集同天神主會場只係隔一條馬路，強烈建議 plan 埋同一日去，一次過體驗兩種唔同風格嘅市集！





5. 百道濱聖誕市集 ICE WORLD - 最特別體驗！

想喺暖笠笠嘅福岡體驗溜冰？位於福岡塔下嘅百道濱市集，係全福岡唯一設有戶外「真冰」溜冰場嘅地方，為你嘅聖誕之旅帶嚟獨一無二嘅「冰雪奇緣」體驗！

獨一無二冰上體驗： 喺閃爍嘅福岡塔下，喺戶外真冰場上翩翩起舞，呢份浪漫絕對係其他市集體驗唔到！無論你係高手定新手，都一定要試吓！

福岡聖誕市集 | 百道濱聖誕市集

活動資訊：

日期： 2025/11/21 - 12/28

交通： 由博多或天神巴士總站搭西鐵巴士到「福岡塔」站。

費用： 市集免費入場，但溜冰要另外收費。

小貼士： 始終係真冰場，氣溫會比較低，記得幫小朋友準備好手套同保暖外套，玩得開心又唔怕凍親！





6. 小倉聖誕市集 & 城堡 - 北九州限定！

如果你喺福岡時間充裕，強烈建議你抽一日去北九州市嘅小倉！呢度嘅市集以宏偉嘅小倉城做背景，呈現出和洋合璧嘅獨特景觀，靚到令人一見難忘！

必買城堡限定杯： 小倉推出兩款獨家限定杯，設計巧妙地將日式城堡同聖誕樹圖案結合，風格獨特，極具收藏價值！

必睇壯麗景觀： 想像一下，背景係燈光下嘅古樸小倉城，前面係紫川河畔嘅金色燈海同鷗外橋上嘅夢幻燈光隧道，呢個畫面靚到令人窒息！

福岡聖誕市集 | 小倉聖誕市集

圖片來源：christmas-advent.jp 官網

活動資訊：

日期： 2025/11/21 - 12/25

交通： 由博多站搭 JR 特急列車約 40 分鐘到「小倉」站，再行 6 分鐘。

小貼士： 建議同門司港懷舊區 plan 做「北九州一日遊」，買張 JR 九州鐵路周遊券 (福岡廣域版或北九州版) 會抵好多！

7. 中洲聖embed 聖誕市集 KBC FESTA de SANTA - 打卡狂人必訪！

呢個市集充滿趣味同驚喜！全場焦點係多達 130 個造型搞鬼、創意十足嘅聖誕老人像，絕對係一個「尋找聖誕老人」嘅大型遊戲，啱晒攝影愛好者同打卡狂人！

聖誕老人總動員： 你會發現各種意想唔到嘅聖誕老人：有攀爬牆壁嘅調皮聖誕老人、享受日光浴嘅南國風情聖誕老人、仲有喺長櫈上 Hea 緊嘅聖誕老人，每一尊都充滿幽默感，等你逐個發掘！

福岡聖誕市集 | 中洲聖誕市集

圖片來源：christmas-advent.jp 官網

活動資訊：

日期： 2025/11/12 - 12/25

交通： 地下鐵七隈線「天神南」站行5分鐘。

小貼士： 建議黃昏時分去，可以影到日頭搞鬼嘅聖誕老人，又可以影到夜晚著燈後嘅夢幻氣氛，一次過滿足兩個願望！





8. Passage聖誕市集 - 貴婦掃貨首選！

位於天神高級百貨「福岡大丸」通道，Passage 市集行嘅係精緻高雅路線。商品注重品質同設計感，啱晒想買份高級聖誕禮物俾摯愛，或者為屋企添置精美裝飾嘅你。

獨家精品： 主打來自歐洲嘅高級聖誕雜貨，例如精美嘅手工玻璃掛飾、經典嘅胡桃夾子，每一件都充滿藝術氣息。

夢幻購物氛圍： 天花板掛住無數星芒燈飾，營造出好似星空下購物嘅感覺。週末仲有藝術家現場表演，為你嘅 shopping trip 增添藝術情調。

福岡聖誕市集 | Passage聖誕市集

圖片來源：christmas-advent.jp 官網

活動資訊：

日期： 2025/11/14 - 12/25

交通： 地下鐵七隈線「天神南」站直達；空港線「天神」站行5分鐘。

小貼士： 市集直接連住大丸百貨，行完可以無縫銜接去 shopping，仲可以順便搞埋外國遊客退稅，非常方便！

福岡聖誕限定杯．搶杯攻略！

儲齊每年嘅限定杯，係好多香港人嘅樂趣！即刻教你點樣買！

2025年杯款預覽：

天神杯： 經典聖誕紅 + 卡通聖誕老人，最具傳統 feel！

博多杯： 優雅花語設計，文青最愛。

光之森林杯： 童話森林主題，女仔同小朋友實鍾意。

小倉城堡杯： 和風城堡 x 聖誕樹，風格超獨特！

大名馬車杯： 清新馬車圖案，年輕有活力。

搶杯貼士：

點樣買？ 喺市集嘅飲品檔或官方商品屋仔買。通常買「熱飲+限定杯」套餐最抵，飲品會直接裝喺全新嘅杯度俾你，飲完抹乾淨就可以帶走。

幾錢？ 一隻杯連飲品大約 2,000 - 2,500円。

手快有手慢無！ 限定杯數量有限，尤其係天神同博多呢啲熱門款，12月中後好大機會賣晒！想儲齊就記得早啲去買！

住邊區最方便？福岡聖誕住宿推介

住啱地方，你嘅旅程就成功咗一半！Trip.com 幫你分區揀酒店！

1. 天神區（最方便，市集中心）

福岡麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Fukuoka)

評分：9.5/10.0

賣點：高層望住天神燈海過聖誕，浪漫滿分！

地址：2 Chome-6-50 Daimyo, 中央區, 810-0041 福岡市, 福岡縣, 日本

福岡日光西鐵酒店(Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka)

評分：9.1/10.0

賣點：樓下就係西鐵站同巴士總站，去邊都方便。

地址：2 Chome-2-43 Tenjin, 中央區, 810-0001 福岡市, 福岡縣, 日本

2. 博多區 (交通樞紐，啱晒早機晚機)

福岡天然温泉博多運河城前多米高級酒店(Hotel Dormy Inn Premium Hakata Canalcitymae Fukuoka)

評分：9.1/10.0

賣點：有溫泉浸又有免費宵夜拉麵，港人最愛！

地址：Hakata, Gion 9-1, 博多區, 812-0038 福岡市, 福岡縣, 日本

JR九州Blossom酒店 博多中央(JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)

評分：9.1/10.0

賣點：博多站上蓋，拎住大件行李都唔怕。

地址：2 Chome-2-11 Hakata Ekimae, 博多區, 812-0011 福岡市, 福岡縣, 日本

3. 中洲區 (夜貓子首選)

十字生活博多天神酒店(Cross Life Hakata Tenjin)

評分：8.9/10.0

賣點：鄰近中洲屋台，行完市集仲可以落去食宵夜，感受福岡夜生活。

地址：3 Chome-26-30 Haruyoshi, 中央區, 810-0003 福岡市, 福岡縣, 日本

快閃3日2夜！福岡聖誕行程參考

呢個行程專為時間唔多，但又想玩盡主要市集嘅你而設！

Day 1：博多浪漫之夜

下午： 抵達福岡，搭地鐵去酒店 check-in。 傍晚： 即刻衝去 博多聖誕市集 ，投入燈海，買你第一隻限定杯！ 晚上： 行去中洲屋台食地道大排檔，宵夜再食返碗一蘭總本店拉麵！

Day 2：天神區完全制霸

上午： 去 天神中央公園 睇免費馬戲。 下午： 殺到 天神聖誕市集 主會場，瘋狂打卡，飲熱紅酒！ 傍晚： 轉戰潮人區 大名花園城市市集 ，試吓杯熱蘋果酒。 晚上： 最後去 Passage市集 掃貨，買精緻手信。

Day 3：特色體驗 & Last Call

上午： 搭巴士去 百道濱ICE WORLD ，喺福岡塔下溜冰。 下午： 返天神/博多 last minute shopping，或者去博多運河城睇水舞 show。 晚上： 食飽飽去機場，滿載而歸！



福岡聖誕 Q&A 快問快答

Q1: 市集消費貴唔貴？

A: 絕對唔貴！一杯熱紅酒約 600-800円，一份香腸約 500-1,000円，CP值極高，平過香港多多聲！

Q2: 幾時去人最少？

A: 想避開人潮，最好揀11月尾、或者12月嘅平日（星期一至四）下晝5點啱啱開門嗰陣去，可以慢慢影相！

Q3: 啱唔啱帶小朋友去？

A: 超級啱！天神中央公園有免費馬戲，百道濱可以溜冰，小朋友一定玩到唔捨得走！

福岡聖誕市集 | 總結

總括嚟講，福岡聖誕市集交通方便、氣氛濃厚、CP值又高，絕對係香港人短途聖誕假嘅完美選擇！無論你想儲杯、食好西，定係純粹想同另一半喺燈海下浪漫散步，福岡都滿足到你！仲等咩？即刻上 Trip.com 訂機票酒店，計劃你嘅 2025 夢幻聖誕之旅啦！

