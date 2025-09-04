Yahoo 娛樂圈《阿龍》專訪 鄭中基否認乘勢復出
2025秋冬美妝太強選擇困難！爆紅的Bobbi Brown粉紅蟲草妝前乳、奢華美翻TOM FORD縱情香草系列、ROSÉ此生最愛的YSL粉光瓶三強登場
今年秋冬，三大美妝巨頭同時發力，讓保養、香氛、底妝全面融合。Bobbi Brown以首支「粉紅中藥妝前乳」震撼登場，為養膚底妝寫下新篇章；TOM FORD把經典「縱情香草」香氛轉化為限量彩妝系列，性感與奢華一次擁有；YSL則由全球大使ROSÉ親自演繹「粉光瓶」，正式開啟裸光底妝新浪潮。
1.Bobbi Brown首支粉紅中藥妝前乳 一抹粉嫩氣色
養膚底妝的霸主 Bobbi Brown，今年再次創新，帶來業界首支粉紅中藥妝前乳——【冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 玫瑰粉色】。這不只是顏色上的突破，更是養膚科技的進化。蘊含珍稀冬蟲夏草能量，結合植萃醣、紅海藻、甘草根與維他命E，從保濕、舒緩到抗氧化，層層守護肌膚，讓「化妝=保養」不再只是口號。
細緻的粉紅珠光能瞬間提亮暗沉，修飾蠟黃，讓膚色透出紅潤粉嫩光采。質地輕盈水潤，一抹貼膚猶如空氣般零負擔，卻能牢牢抓妝，全天候持久。單擦立即展現好氣色，搭配粉底則能進一步加乘妝效，宛若肌膚自帶柔光濾鏡。
除了新品玫瑰粉色，經典柔膚杏色與明星小黑管版本同樣是打造健康透亮肌的絕佳選擇。無論是校正膚色不均、提亮暗沉，還是要全天候鎖水持妝，Bobbi Brown「冬蟲夏草精華家族」都能讓妳從上妝第一步開始，擁有奢養光圈。
2.TOM FORD縱情香草限量彩妝 性感裸色的新定義
如果說底妝是肌膚的第二層肌衣，那麼TOM FORD「縱情香草限量彩妝系列」就是性感的時尚配件。靈感源自屢獲大獎的縱情香草香氛，這一次，香氣轉換為視覺與觸感的享受。系列外包裝延續奶霜色調與金色細節，低調卻奢華，正是TOM FORD不妥協的性感態度。
系列包含四大亮點：水唇萃以三重植物油帶來潤澤光澤，一抹即現鏡面般雙唇；微霧唇膏則以絲絨質地展現霧感高級氣場；高光盤以細膩粉質折射自然光澤，讓輪廓立體動人；而限定氣墊粉盒則將奶霜色外殼與皮革紋理結合，妝容補擦的同時更是時尚宣言。
YSL粉光瓶！ROSÉ首度宣示裸光底妝的高訂公式
YSL繼「午夜粉底」開創霧面底妝熱潮後，今年再以#粉光瓶——【恆久完美裸光無瑕粉底露】顛覆光澤底妝想像。這是品牌首支「粉底露」質地，質地如精華流動，輕盈卻兼具高遮瑕與持妝力，讓底妝24小時不暗沉。
全新【恆久完美裸光無瑕粉底露】不只是一款底妝，而是一場日常的奢華保養體驗。它以精華般的流動質地帶來輕盈觸感，蘊藏頂級保養品般的奢養感，上妝同時就像在替肌膚持續保養，讓妝容一整天都維持細緻透亮。這也是YSL首次將「保養感」真正融入光澤型粉底之中，顛覆過往光澤底妝容易暗沉或妝效不持久的印象。
更重要的是，這罐粉底也是YSL品牌大使ROSÉ首次正式代言的產品，她並親自拍攝形象影片，以自信氣場詮釋「裸絲光」妝感。在自然光下，她的膚質宛若絲緞般透亮；在聚光燈下，依舊閃耀明亮光澤，彷彿自帶柔焦濾鏡。ROSÉ透過這支代言，將「裸光」妝感升級為一種時尚語言，也讓粉光瓶成為2025年最受矚目的底妝新品。
