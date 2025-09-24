樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
2025秋冬髮色範本！韓團tripleS示範超顯白「珍珠凝霧灰」、溫柔「裸膚淺霧棕」優雅有氣質
在競爭激烈的K-pop世界裡，女團成員們不僅要在舞台上展現實力，更要時刻引領時尚潮流，而「髮色」無疑是她們展現多變魅力的最快方式。為了配合每一次回歸的嶄新概念，頻繁地變換髮色早已成為她們的日常。在眾多繽紛的髮色中，有兩大色系始終是韓國女星們的心頭好：一是溫柔又充滿高級感的「質感暖棕調」，二是搶眼又顯白的「夢幻粉色調」。
溫潤的暖棕色系，透過層次感的剪裁與波浪捲度，能營造出如同鄰家女孩般的甜美與無辜感，是打造「初戀臉」的絕佳選擇；而另一邊大膽的玫瑰粉色，則充滿了前衛的時尚張力，不僅能讓膚色瞬間提亮好幾階，更能彰顯獨一無二的個性，在舞台上輕鬆成為視覺焦點。然而，除了這兩大經典色系，2025年的秋冬髮色潮流將迎來更細膩、更具氛圍感的全新變化。
資生堂專業美髮 ULTIST 傲特絲染髮霜再度引領潮流，攜手韓國新世代大勢女團 tripleS，以「韓星髮色護照」為靈感，推出一系列耀眼新色。從 K-pop 舞台到日常街頭的生活場景，讓每個人都能擁有如韓星般閃耀的獨特風格。染髮不只是顏色的變化，而是一種時尚潮流、性格氛圍與表達自我的符號。此次特別邀請 tripleS 的人氣成員親自示範四款代表色，從優雅酷冷、甜美朝氣到浪漫神秘的多元姿態，呈現最受矚目的「韓星同款」範本。
tripleS許念慈「活力暖霧橙」
來自台灣的大勢成員許念慈，以耀眼的「活力暖霧橙」完美釋放舞台能量，粉橘調就像正午烈陽般熾熱奪目，不僅烘托她無畏而鮮明的特質，更是最強烈的自信宣言，無論街頭漫步或出席派對，這股熱情與元氣都能瞬間吸引眾人目光。
tripleS琴音「裸膚淺霧棕」
日籍成員琴音詮釋的「裸膚淺霧棕」則體現截然不同的氛圍，溫柔自然的棕色，低調卻充滿細膩層次，如秋日午後森林灑進的陽光般溫暖柔和，輕鬆營造隨性卻不失格調的質感魅力，對於追求內斂美感、注重細節品味的人而言，這款髮色正能讓優雅氣質由內而外自然流露。
tripleS夏妍「珍珠凝霧灰」
想要擁有如同韓星般，自帶「濾鏡效果」的冷色調髮色嗎？對於許多追求時尚的人來說，冷色系不僅散發神秘與高雅的氛圍，更能襯托膚色，讓整體造型質感瞬間倍增。身為tripleS領唱兼領舞的夏妍，大膽選擇「珍珠凝霧灰」，色調清冷透亮，折射出如冰河般的晶瑩光澤，營造冷酷帥氣又氣場十足的女神姿態，從舞台上的耀眼時刻，到街頭的隨性步伐，都能輕鬆掌握。
tripleS楷潾「獨立雅霧紫」
團內年紀最小的楷潾則選擇了浪漫神秘的「獨立雅霧紫」，淺紫色調隨光影變化流露多層次質感，兼具年輕大膽與優雅氣質，既前衛又百搭，讓人一眼就感受到個性與風格的張力。無論是夏妍的酷帥灰調，或是楷潾的神秘霧紫調，都再度證明了冷色系髮色的獨特魔力，既能強化氣場，也能明顯塑造專屬於自己的時尚態度。
被人間初戀美貌爆擊！《難哄》章若楠「慵懶羊毛捲」造型太可愛，搭配暖調奶咖妝完成秋冬復古甜妹造型
迪士尼在逃公主本人！徐玄TMA典禮絕美造型封神，韓網友盛讚：美到令人窒息
女明星的盡頭是舒淇！超近自拍親授「眼下乾紋、法令紋隱形術」，49歲零死角美貌全網讚嘆
警方提醒市民謹防假冒八達通釣魚短訊，取消「快遞險」子虛烏有
警方今日透過守網者 FB 專頁發文提醒市民，須謹防近日在港蔓延的假冒八達通釣魚騙局。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
不是深蹲瘦最快！小紅書爆紅「格格蹲」＋1神物，網友實測體重直接掉10KG
很多女生都希望有翹翹的蜜桃臀，但又最怕訓練過頭讓腿變粗。健身專家就很推「格格蹲」，這個動作其實是弓箭步的進階變化，不只可以有效練到臀部深層肌群，還能避免大腿過度增粗，重點是它不需要太多器材，隨時隨地都女人我最大 ・ 9 小時前
韓妞都在練！0器材「10分鐘瘦小腹操」瘦腰、提氣色，坐辦公室也能做
想瘦小腹卻不想流大汗？現在韓妞們瘋傳的「10分鐘瘦肚操」火熱登場！這套運動不需要任何器材，只要留出一點空間，每天練10分鐘，就能幫助燃脂、強化核心，同時改善駝背、久坐痠痛，最適合上班族和學生黨。瘦肚操的原理透過手腳的環繞、扭腰、深蹲搭配呼吸，帶動全身血液循環...styletc ・ 1 天前
桐生居民抗議遊客亂象真相！ 16國語言警告藏什麼危機？
哎喲，日本群馬縣桐生市的河川上游，最近因為外國遊客的燒烤熱潮，變成話題焦點！這地方本來是清幽的自然景點，結果被烤肉香和垃圾堆搞得熱鬧非凡。Japhub日本集合 ・ 9 小時前
維繫友情太花錢？44%新世代因財務壓力，被迫從E人變「I人」寧願放棄社交
不出席大型聚會，未必因為是天性內向 I 人及喜歡「一人之境」，新世代放棄社交的原因竟是因為太花錢了！Gen Z 近年更專注於自我成長，並以自己的需要、財務穩健、情緒穩定放於首位，而他們認為友情變得太昂貴，初出社會的經濟壓力正影響他們的社交傾向，更有近半的人因為金錢問題而放棄大型聚會。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
小眾香水的嗅覺詩人｜專訪Scented Niche創辦人Patrick Hui
香水，對Patrick來說不只是氣味，更是一把開啟記憶大門的鑰匙。作為Scented Niche的創辦人，他將對小眾香水的熱愛轉化為一門生意，為香港帶來與眾不同的嗅覺體驗 。「香水對我來講，它會經常勾起我兒時快樂的回憶，」對Patrick而言，氣味是少有能夠透過嗅覺神經直接...men’s Reads ・ 15 小時前
韓星潤娥「腿精」養成術！靠「足浴」打造美腿線條，中醫教你在家做
韓國女星潤娥近日因主演《暴君的廚師》，再次憑藉米其林廚師角色引發話題。她過去所屬的女團成員們也以一雙修長美腿聞名，而潤娥除了靠簡單的10分鐘運動維持好身材之外，每晚更不忘進行「足浴」來養成美腿，因此常被媒體報導為「腿精」。姊妹淘 ・ 11 小時前
舒華Burberry大騷造型很Posh！從機場到大騷現場，演繹「英倫上流千金」風格
韓國女團I-dle成員舒華的身影，之前才看到她到了紐約時裝周出席COS大騷，轉眼就看到她到了倫敦出席Burberry 2026春夏大騷。她從機場到大騷現場造型都很高級亮眼，有著英倫式風「上流千金」風格，各位也來筆記一下舒華的穿搭吧！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
「牙寶」Fuggler x 飛天小女警爆紅！醜萌界大紅人，愈搞怪愈惹人收藏
近期爆紅的Fuggler放克牙寶宣布與飛天小女警合作，毛絨身軀配上擬真人類牙齒，露齒一笑又嚇人又好笑，配上花花、泡泡、毛毛的配色與元素，獵奇可愛感直接拉滿。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
想學Rosé穿出「人間YSL」氣質？潮人衝著這2件超百搭飾物，$3,500小資入手
想要像Rosé一樣變「人間YSL」嗎？不一定要買YSL手袋，從Saint Laurent裡找一些小配件入手都是不錯的選擇，也是近年潮人們的購物模式，來推介大家留意以下兩款YSL配件，$3,500就可以擁有，是款入門級的名牌選擇吧，也可以用來做禮物喔！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
印尼前首富子陳建升租香島道2號洋房9年 料總租金達4500萬元
由已故賭王「四太」梁安琪持有位於南區香島道2號一幢洋房,新近以長約租出,惟市場未有該單位租金資料,估計總租金高逾4500萬港元。新租戶為印尼前首富陳江和(SUKANTO TANOTO)兒子陳建升。資料顯示,梁安琪持有香島道2號雙號洋房,實用面積4112方呎,最新與租客簽訂長達9年租約,由今年9月初至2034年8月底。新租客為 TANOTO HE,ANDERSON,與印尼前首富陳江和兒子、新加坡金鷹集團執行董事陳建升英文名字相同,估計為同一人。(BC)#印尼前首富子 #賭王「四太」梁安琪infocast ・ 6 小時前
迪士尼在逃公主本人！徐玄TMA典禮絕美造型封神，韓網友盛讚：美到令人窒息
徐玄紅毯銀白色禮服造型宛如冰雪女王步上紅毯時，徐玄選擇了一襲銀白色的平口馬甲式蓬紗裙。這套禮服的設計極具巧思，上半身緊身的馬甲剪裁，完美勾勒出她纖細的腰肢與令人稱羨的「直角肩」；下半身的裙擺則佈滿了細密的亮片與鑽飾，在鎂光燈的照耀下，宛如夜空中的璀璨星河...styletc ・ 1 天前
大宇資日本餐飲版圖再下一城 壽喜燒新品牌「SUKIYAKI 六松」插旗東京六本木
大宇資 (6111-TW) 日本餐飲版圖持續擴大，成立全新壽喜燒品牌「SUKIYAKI 六松」，位於日本東京六本木，不僅是大宇資集團餐飲事業第 12 個品牌，也是首度進軍壽喜燒市場。鉅亨網 ・ 15 小時前
衛蘭巡迴演唱會｜相隔六年後成都再開唱 許志安驚喜現身久違合唱《情人甲》
2025年9月20日，衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會成都站盛大舉行，相隔六年再於成都開演唱會，Janice為此站準備三份禮物；換上兩套新歌衫，包括開場的酒紅色華麗晚裝和牛仔Bling Bling套裝；第二份禮物在「盲盒」環節，上一站送給南寧歌迷《寒命》成功洗版，成都站Janice首唱華納時期的歌曲《呼吸之間》和《天敵》，令歌迷非常驚喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富
最近天氣寒冷，很易病！大家都開始關注自己身體的健康及免疫力，不少人開始選擇進食營養補充品及保健品來增加抵抗力及免疫力，而益生菌及益生元亦是大家會進食的保健品之一。到底益生菌與益生元有什麼分別？對大家的健康又有什麼好處？澳洲註冊營養師Crystal教大家分別益生菌與益生元，以及當中的好處，再分享邊款食物營養含量最豐富！編輯最後整合意見，推薦6款益生菌益生元保健品，希望大家可以有個健康身體。Yahoo Food ・ 17 小時前
周冬雨國際影展當評審！「露背戰袍」零死角扛住外媒鏡頭 網讚：這狀態太頂
第73屆聖賽巴斯提安國際影展紅毯上，周冬雨以評審團成員身份登場，一身Victoria Beckham 2025秋冬系列露背套裝成為焦點。即便面對向來以「原圖直出」著稱的外媒Getty Images鏡頭，她依然漂亮得難以挑剔，令網友驚豔讚「這狀態太頂｣、「氣質太出眾了」。姊妹淘 ・ 12 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 15 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前