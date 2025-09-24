2025秋冬髮色範本！韓團tripleS示範超顯白「珍珠凝霧灰」、溫柔「裸膚淺霧棕」優雅有氣質

（圖／取自 triplescosmos IG）

在競爭激烈的K-pop世界裡，女團成員們不僅要在舞台上展現實力，更要時刻引領時尚潮流，而「髮色」無疑是她們展現多變魅力的最快方式。為了配合每一次回歸的嶄新概念，頻繁地變換髮色早已成為她們的日常。在眾多繽紛的髮色中，有兩大色系始終是韓國女星們的心頭好：一是溫柔又充滿高級感的「質感暖棕調」，二是搶眼又顯白的「夢幻粉色調」。

溫潤的暖棕色系，透過層次感的剪裁與波浪捲度，能營造出如同鄰家女孩般的甜美與無辜感，是打造「初戀臉」的絕佳選擇；而另一邊大膽的玫瑰粉色，則充滿了前衛的時尚張力，不僅能讓膚色瞬間提亮好幾階，更能彰顯獨一無二的個性，在舞台上輕鬆成為視覺焦點。然而，除了這兩大經典色系，2025年的秋冬髮色潮流將迎來更細膩、更具氛圍感的全新變化。

（圖／取自 triplescosmosIG）

資生堂專業美髮 ULTIST 傲特絲染髮霜再度引領潮流，攜手韓國新世代大勢女團 tripleS，以「韓星髮色護照」為靈感，推出一系列耀眼新色。從 K-pop 舞台到日常街頭的生活場景，讓每個人都能擁有如韓星般閃耀的獨特風格。染髮不只是顏色的變化，而是一種時尚潮流、性格氛圍與表達自我的符號。此次特別邀請 tripleS 的人氣成員親自示範四款代表色，從優雅酷冷、甜美朝氣到浪漫神秘的多元姿態，呈現最受矚目的「韓星同款」範本。

（圖／品牌提供）

tripleS許念慈「活力暖霧橙」

來自台灣的大勢成員許念慈，以耀眼的「活力暖霧橙」完美釋放舞台能量，粉橘調就像正午烈陽般熾熱奪目，不僅烘托她無畏而鮮明的特質，更是最強烈的自信宣言，無論街頭漫步或出席派對，這股熱情與元氣都能瞬間吸引眾人目光。

（圖／品牌提供）

tripleS琴音「裸膚淺霧棕」

日籍成員琴音詮釋的「裸膚淺霧棕」則體現截然不同的氛圍，溫柔自然的棕色，低調卻充滿細膩層次，如秋日午後森林灑進的陽光般溫暖柔和，輕鬆營造隨性卻不失格調的質感魅力，對於追求內斂美感、注重細節品味的人而言，這款髮色正能讓優雅氣質由內而外自然流露。

（圖／品牌提供）

tripleS夏妍「珍珠凝霧灰」

想要擁有如同韓星般，自帶「濾鏡效果」的冷色調髮色嗎？對於許多追求時尚的人來說，冷色系不僅散發神秘與高雅的氛圍，更能襯托膚色，讓整體造型質感瞬間倍增。身為tripleS領唱兼領舞的夏妍，大膽選擇「珍珠凝霧灰」，色調清冷透亮，折射出如冰河般的晶瑩光澤，營造冷酷帥氣又氣場十足的女神姿態，從舞台上的耀眼時刻，到街頭的隨性步伐，都能輕鬆掌握。

（圖／品牌提供）

tripleS楷潾「獨立雅霧紫」

團內年紀最小的楷潾則選擇了浪漫神秘的「獨立雅霧紫」，淺紫色調隨光影變化流露多層次質感，兼具年輕大膽與優雅氣質，既前衛又百搭，讓人一眼就感受到個性與風格的張力。無論是夏妍的酷帥灰調，或是楷潾的神秘霧紫調，都再度證明了冷色系髮色的獨特魔力，既能強化氣場，也能明顯塑造專屬於自己的時尚態度。

（圖／品牌提供）

