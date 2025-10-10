2025秋冬話題唇膏與色號推薦！ADDICTION、RMK、NARS、曼秀雷敦，打造高級感「溫柔棕」唇妝

（圖／取自 addictionbeauty_official IG、品牌提供）

隨著天氣逐漸轉涼，空氣中瀰漫著屬於秋冬的沉靜氣息，我們的化妝包也該迎來一場溫柔的換季。告別了夏日的鮮活明亮，2025秋冬的唇妝趨勢，由一股更為內斂、知性的「低飽和棕色調」所主宰。這不僅是去年「美拉德」風潮的延伸與進化，更在質地上拋棄了純粹的霧面，轉而擁抱能撫平唇紋、帶來水潤光澤的保濕感質地。今年秋冬，就讓我們用一抹溫柔的暖棕，為雙唇注入高級的鬆弛感與氛圍感。本篇精選從專櫃限量到開架新品的四大話題唇膏，輕鬆掌握本季潮流。

2025秋冬唇膏推薦：ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏

這款唇膏將以高釉光、高彩度、高服貼的完美三角，重新定義何謂「飽滿」唇妝。其無可比擬的絲滑質地，一抹瞬間融入、完美服貼，不僅能立即填平惱人的縱向唇紋，更釋放出令人怦然心動的立體豐唇效果，讓光澤在雙唇上飽滿流動。講究的纖細膏體設計，讓您能隨心所欲地勾勒出完美的丘比特弓唇線，打造清新又精緻的印象。

廣告 廣告

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏 全10色 2g／1,200元（圖／取自 addictionbeauty_official IG）

獨家「清透亮采科技」則帶來純淨又迷人的顯色度，搭配長效持粧配方，讓從極致裸杏到煙燻緋紅的每一種風格宣言，都能長時間維持奢耀光澤。台灣上市全新10個色選都非常適合秋冬，擦起來的滑順與光澤感特別適合乾唇人。日本女生PICK的高人氣色選為為5號Stay Mellow柔光暖橙、8號Like a Drama戲幕裸棕、10號Not a Girl自我深棕。

（圖／取自 addictionbeauty_official IG）

2025秋冬唇膏推薦：RMK 絲絨光彩口紅 EX-03 Nightfall Glow

這個限定色不偏黃感也不偏藍感，是一款展現洗練品味的棕色調，色澤低調卻具亮眼的存在感，能與任何膚色完美搭配的必備色。質地為天鵝絨般的柔潤光澤，舒適的薄膜感非常服貼能打造出高質感唇妝，蘊含保水性的油、以及添加呵護雙唇避免乾燥的保濕成分。

RMK 絲絨光彩口紅 限定新色EX-03 Nightfall Glow 3.9g／1,450元（圖／品牌提供）

2025秋冬唇膏推薦：NARS 奢慾緞光唇膏 #BLAME

NARS x Iris van Herpen 限量星漾幻境高訂系列突破想像，以前衛設計與空靈未來感的色彩演繹美的無限可能。限量的奢慾緞光唇膏以裸粉色 #BLAME 呈現奢華高調的色澤，搭配動態設計外殼及銀色浮雕 LOGO，每個角度都折射出霓虹光感，打造大膽實穿的時尚雙唇。

NARS 奢慾緞光唇膏 #BLAME 3.8g／1,450元（圖／品牌提供）

2025秋冬唇膏推薦：曼秀雷敦 水彩潤唇膏 06#柔暮棕

今年唇妝關鍵字以低飽和、棕色調為主流，曼秀雷敦再推矚目新色＃柔暮棕，在暖棕色基底中揉合顯氣色的紅調，勾勒出溫柔又迷人的紅棕色！薄擦時百搭溫柔，輕輕一抹就散發迷人低調鬆弛感；厚擦讓紅色調更凸顯，氣場全開卻依然溫柔動人。絕美的暖棕色澤，上唇水嫩通透，完美展現秋冬唇妝的高級氛圍感！

曼秀雷敦 Water Colour 水彩潤唇膏 06#柔暮棕 3g／170元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

玄彬婚後突問「我們以前真的相愛過嗎？」孫藝真笑談夫妻日常：原來最好的愛情是「即使我沒說，你也能懂我」

2025聖誕倒數月曆搶先看！Dior、YSL、LUSH夢幻禮盒盤點，價格、開賣日一篇搞定

