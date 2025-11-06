2025秋冬必備工裝外套Barn Jacket！除了Barbour還有這5大品牌推薦

專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
每一季總有幾件必買的摩登單品，而今年秋冬的主角之一，非「Barn Jacket」工裝外套莫屬。俐落的直筒剪裁、實用的大口袋設計與厚實面料，讓這件外套兼具時髦與機能。本季，從高端設計師品牌到平價時尚通路，全都以各自的語彙重新詮釋這款經典，不論在街頭、社群，或是伸展台上，都能見到它的身影。若你還不熟悉何謂 Barn Jacket，現在正是入坑的時候。
Barn Jacket 工裝外套是什麼？
Barn Jacket 起源於19世紀末的美國農場，原是工人日常工作時穿著的防護外套。顧名思義，它是「穀倉裡的外套」，以棉質帆布或混紡面料製成，耐磨、防風、保暖。內裡常配有絨毛襯裡，外觀則以多口袋與直筒剪裁著稱，展現實用主義的工裝美學。隨著工裝風潮席捲時尚界，這件原本為勞動而生的服飾也逐漸登上伸展台，化身為結合復古與摩登的代表性單品。
工裝外套風潮再起
別以為這股風潮只是曇花一現。早在2024春夏時裝週上，Barn Jacket 的回歸就已初露端倪。Prada 以皮革領片搭配做舊帆布，演繹深藍、卡其與墨綠等復古色調；Fendi 則以乾淨剪裁打造中性輪廓；Loewe 的 Jonathan Anderson 更推出短版蠟面棉質夾克，呼應復古工裝的精神。設計師們以多樣材質、色彩與比例變化重塑經典，加上 Eclectic Grandpa 不拘一格爺爺風、Coastal Grandmother 海濱奶奶風及 Old Money 老錢風等美學興起，讓 Barn Jacket 一舉躍上去年 Lyst Index「最熱門單品」榜單，成為跨世代的時尚符號。到了今年秋冬，韓星丁海寅更以一身 Tommy Hilfiger 工裝外套現身，以俐落剪裁詮釋出帥氣與率性的完美平衡，證明這款外套無論男女穿起來都同樣迷人。
時尚名人都愛工裝外套
Barn Jacket 的魅力不只在伸展台發酵，更早已成為名人衣櫃裡的常客。英國時尚象徵黛安娜王妃（Princess Diana）早在70年代就以 Barbour 油布外套展現優雅又率性的風格；凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也多次以其示範日常穿搭。當代時尚指標如 Hailey Bieber、Dua Lipa 等人也紛紛以 Barn Jacket 打造街頭造型，使這款兼具復古與實用的外套再度成為本季焦點。
2025工裝外套推薦5選
說到 Barn Jacket，英國品牌 Barbour 無疑是經典中的經典，其油布外套更是許多皇室成員的最愛。美國的 Carhartt 則以工裝血統賦予其粗獷氣息；而 Prada、Miu Miu、Burberry 等高端精品，則以不同材質與剪裁手法，演繹出工裝美學的時尚版本。以下，編輯嚴選了6款當季推薦，從功能性到設計感一次滿足。
工裝外套推薦1：Barbour
橄欖綠色的 Beadnell 為 Barbour 原創系列中唯一女款，以經典 Bedale 為藍本，調整腰身線條使剪裁更修身。採用 6oz 蠟棉布料製作，既防風又具英倫優雅。自2010年推出以來深受凱特王妃、Olivia Palermo 與 Alexa Chung 喜愛，完美體現低調奢華的英式風範。（價格 NTD 13,200）
工裝外套推薦2：Prada
這款外套結合功能性與高級感，透過手工工藝呈現微舊質地，營造出獨特層次。寬鬆的剪裁與皮革領口形成對比，展現 Prada 精緻而理性的時裝語彙，胸前飾有經典三角形 Logo，低調卻極具辨識度。（價格 NTD 160,000）
工裝外套推薦3：Miu Miu
Miu Miu 以燈芯絨面料賦予 Barn Jacket 柔軟細膩的氣質，搭配對比皮革領口與輕盈填充設計，打造出俐落又具女性化的輪廓。復古與現代的衝突感，正是品牌獨到的迷人所在。（價格 NTD 170,000）
工裝外套推薦4：Burberry
採用標誌性格紋棉質斜紋布料，於英格蘭工坊製成。青苔棕與墨灰配色搭配燈芯絨領，側邊飾有馬術騎士徽章（EKD），短版設計增添俏皮比例，是結合傳統與摩登的完美示範。（價格 NTD 65,000）
工裝外套推薦5：Carhartt
以100%有機棉「Maitland」丹寧布打造，搭配燈芯絨領與菱形絎縫內襯，展現經典工裝的粗獷氛圍。胸前品牌標誌性方形 Logo 彰顯品牌傳承，是融合街頭與機能風的代表作。（價格 NTD 8,980）
工裝外套：中性美學的延伸
兼具實用性與時尚感的 Barn Jacket，在近年再度掀起熱潮。從英倫鄉村到城市街頭，它早已不只是防風雨的工作外套，而是象徵自由與風格的語言。無論你偏好貴族式優雅或復古率性，今年秋冬，你都值得擁有一件工裝設計的外套，為整個季節增添一份溫度與品味。
