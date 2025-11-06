焦點

專訪陳曉華　 「認愛」郭晉安分享夫妻模式

2025秋冬必備工裝外套Barn Jacket！除了Barbour還有這5大品牌推薦

每一季總有幾件必買的摩登單品，而今年秋冬的主角之一，非「Barn Jacket」工裝外套莫屬。俐落的直筒剪裁、實用的大口袋設計與厚實面料，讓這件外套兼具時髦與機能。本季，從高端設計師品牌到平價時尚通路，全都以各自的語彙重新詮釋這款經典，不論在街頭、社群，或是伸展台上，都能見到它的身影。若你還不熟悉何謂 Barn Jacket，現在正是入坑的時候。

Barn Jacket 工裝外套是什麼？

Barn Jacket 起源於19世紀末的美國農場，原是工人日常工作時穿著的防護外套。顧名思義，它是「穀倉裡的外套」，以棉質帆布或混紡面料製成，耐磨、防風、保暖。內裡常配有絨毛襯裡，外觀則以多口袋與直筒剪裁著稱，展現實用主義的工裝美學。隨著工裝風潮席捲時尚界，這件原本為勞動而生的服飾也逐漸登上伸展台，化身為結合復古與摩登的代表性單品。

工裝外套風潮再起

別以為這股風潮只是曇花一現。早在2024春夏時裝週上，Barn Jacket 的回歸就已初露端倪。Prada 以皮革領片搭配做舊帆布，演繹深藍、卡其與墨綠等復古色調；Fendi 則以乾淨剪裁打造中性輪廓；Loewe 的 Jonathan Anderson 更推出短版蠟面棉質夾克，呼應復古工裝的精神。設計師們以多樣材質、色彩與比例變化重塑經典，加上 Eclectic Grandpa 不拘一格爺爺風、Coastal Grandmother 海濱奶奶風及 Old Money 老錢風等美學興起，讓 Barn Jacket 一舉躍上去年 Lyst Index「最熱門單品」榜單，成為跨世代的時尚符號。到了今年秋冬，韓星丁海寅更以一身 Tommy Hilfiger 工裝外套現身，以俐落剪裁詮釋出帥氣與率性的完美平衡，證明這款外套無論男女穿起來都同樣迷人。

時尚名人都愛工裝外套

Barn Jacket 的魅力不只在伸展台發酵，更早已成為名人衣櫃裡的常客 Source: Instagram @dianaourprincessofwaless
Barn Jacket 的魅力不只在伸展台發酵，更早已成為名人衣櫃裡的常客 Source: Instagram @dianaourprincessofwaless

Barn Jacket 的魅力不只在伸展台發酵，更早已成為名人衣櫃裡的常客。英國時尚象徵黛安娜王妃（Princess Diana）早在70年代就以 Barbour 油布外套展現優雅又率性的風格；凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也多次以其示範日常穿搭。當代時尚指標如 Hailey Bieber、Dua Lipa 等人也紛紛以 Barn Jacket 打造街頭造型，使這款兼具復古與實用的外套再度成為本季焦點。

2025工裝外套推薦5選

說到 Barn Jacket，英國品牌 Barbour 無疑是經典中的經典，其油布外套更是許多皇室成員的最愛。美國的 Carhartt 則以工裝血統賦予其粗獷氣息；而 Prada、Miu Miu、Burberry 等高端精品，則以不同材質與剪裁手法，演繹出工裝美學的時尚版本。以下，編輯嚴選了6款當季推薦，從功能性到設計感一次滿足。

工裝外套推薦1：Barbour

橄欖綠色的 Beadnell 為 Barbour 原創系列中唯一女款 Source: Barbour
橄欖綠色的 Beadnell 為 Barbour 原創系列中唯一女款 Source: Barbour

橄欖綠色的 Beadnell 為 Barbour 原創系列中唯一女款，以經典 Bedale 為藍本，調整腰身線條使剪裁更修身。採用 6oz 蠟棉布料製作，既防風又具英倫優雅。自2010年推出以來深受凱特王妃、Olivia Palermo 與 Alexa Chung 喜愛，完美體現低調奢華的英式風範。（價格 NTD 13,200）

工裝外套推薦2：Prada

這款外套結合功能性與高級感，透過手工工藝呈現微舊質地，營造出獨特層次 Source: Prada
這款外套結合功能性與高級感，透過手工工藝呈現微舊質地，營造出獨特層次 Source: Prada

這款外套結合功能性與高級感，透過手工工藝呈現微舊質地，營造出獨特層次。寬鬆的剪裁與皮革領口形成對比，展現 Prada 精緻而理性的時裝語彙，胸前飾有經典三角形 Logo，低調卻極具辨識度。（價格 NTD 160,000）

工裝外套推薦3：Miu Miu

Miu Miu 以燈芯絨面料賦予 Barn Jacket 柔軟細膩的氣質 Source: Miu Miu
Miu Miu 以燈芯絨面料賦予 Barn Jacket 柔軟細膩的氣質 Source: Miu Miu

Miu Miu 以燈芯絨面料賦予 Barn Jacket 柔軟細膩的氣質，搭配對比皮革領口與輕盈填充設計，打造出俐落又具女性化的輪廓。復古與現代的衝突感，正是品牌獨到的迷人所在。（價格 NTD 170,000）

工裝外套推薦4：Burberry

採用標誌性格紋棉質斜紋布料，於英格蘭工坊製成 Source: Burberry
採用標誌性格紋棉質斜紋布料，於英格蘭工坊製成 Source: Burberry

採用標誌性格紋棉質斜紋布料，於英格蘭工坊製成。青苔棕與墨灰配色搭配燈芯絨領，側邊飾有馬術騎士徽章（EKD），短版設計增添俏皮比例，是結合傳統與摩登的完美示範。（價格 NTD 65,000）

工裝外套推薦5：Carhartt

以100%有機棉「Maitland」丹寧布打造，搭配燈芯絨領與菱形絎縫內襯 Source: Carhartt
以100%有機棉「Maitland」丹寧布打造，搭配燈芯絨領與菱形絎縫內襯 Source: Carhartt

以100%有機棉「Maitland」丹寧布打造，搭配燈芯絨領與菱形絎縫內襯，展現經典工裝的粗獷氛圍。胸前品牌標誌性方形 Logo 彰顯品牌傳承，是融合街頭與機能風的代表作。（價格 NTD 8,980）

工裝外套：中性美學的延伸

兼具實用性與時尚感的 Barn Jacket，在近年再度掀起熱潮 Source: Prada
兼具實用性與時尚感的 Barn Jacket，在近年再度掀起熱潮 Source: Prada

兼具實用性與時尚感的 Barn Jacket，在近年再度掀起熱潮。從英倫鄉村到城市街頭，它早已不只是防風雨的工作外套，而是象徵自由與風格的語言。無論你偏好貴族式優雅或復古率性，今年秋冬，你都值得擁有一件工裝設計的外套，為整個季節增添一份溫度與品味。

