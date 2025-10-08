2025秋冬有趣可愛美妝大賞！LUSH怪物泡澡、BOTANIST番茄香洗髮沐浴、ORBIS三麗鷗聯名，超萌新品全盤點！

（圖／品牌提供）

誰說秋冬只能沉悶？2025 年的秋冬美妝界絕對要讓你大喊「可愛爆擊」！從充滿節慶儀式感的 LUSH 萬聖節怪物，到 BOTANIST 挑戰味蕾的番茄香氣，再到 ORBIS 攜手三麗鷗打造的療癒護髮儀式，各大品牌紛紛推出充滿話題與趣味的限量新品，為你的日常保養注入一股暖萌又時髦的能量！身為走在潮流尖端的時尚迷，這些「有趣可愛美妝品」絕對是你必須入手的秋冬療癒好物！

Part 1. LUSH：自組怪物泡澡夥伴！51區外星蛋寶降落浴缸

準備好進入一場讓你「毛骨悚然」卻又「可愛爆擊」的護理時光了嗎？時尚美妝界的搞怪大師 LUSH 率先推出 2025 年萬聖節限定系列，這次不只帶來視覺驚喜，更邀請你開啟自由搭配的裝扮模式，用充滿巧思的沐浴小夥伴，為秋冬的居家時光注入無限療癒的「詭魅儀式感」！

萬聖節怪物自由配：頭部汽泡彈+身體泡泡浴芭今年 LUSH 首度推出的 「怪物混搭」組合絕對是話題度最高！色彩繽紛的經典角色「頭部造型汽泡彈」，可以搭配造型感十足的「身體泡泡浴芭」，讓你像是進行一場科學實驗般，親手創造出獨一無二的浸浴作品！​

LUSH 推出超搞怪的2025年萬聖節系列（圖／品牌提供）

LUSH 科學怪人汽泡彈由葡萄柚和柑橘精油交織而成的清新香氣，搭配香滑椰奶舒緩肌膚，帶來如被電流喚醒的重生療癒感。全新LUSH 科學怪人泡泡浴芭帶來讓人垂涎的多汁果香，能為浴缸注入滿滿「電力」，與科學怪人汽泡彈完美結合，打造全城最受歡迎的怪物！

除了經典怪物，LUSH 更引入神祕的「51 區」限定！來自「51 區」的外星蛋寶沐浴果凍，Q 彈的質地在手中搖曳，神不知鬼不覺地在沐浴時光舒緩並滋潤你的肌膚，讓日常保養變成一場星際探索。​

LUSH 科學怪人汽泡彈 /190元。（圖／品牌提供）

(右)LUSH 瘋狂科學家汽泡彈 NTD 290、(左)LUSH 外星蛋寶沐浴果凍/640元（圖／品牌提供）

Part 2. BOTANIST：番茄香氣能洗頭？秋冬美食調香氛爆紅

誰說番茄只能吃？日本植物系生活風格品牌 BOTANIST，在今年秋季推出了兩款充滿驚喜的限定香氛系列，其中最引人矚目的，莫過於挑戰味蕾記憶的超有梗的美食調 「水果番茄＆迷迭香氛」系列！​

（圖／品牌提供）

你以為是那種番茄味？NO,NO,NO！這可是高級感三段式香調：如同晨間花園般的香氣，絕對顛覆你對「番茄」的想像，充滿層次感，完全是小眾香氛等級的高級感： 前調散發清新綠意、如同植物葉片般的草本氣息。中調則帶有熟成感的番茄與鈴蘭等花香調和出舒適氛圍。 後調以沉穩的木質調悠然持續。讓你洗頭護髮就像是一場療癒，從塗抹、沖洗到吹乾，都能享受三階段的香氣變化，也讓沐浴過程充滿趣味與儀式感。系列更添加了柔潤保濕的「番茄籽油」與「日本產迷迭香葉水」，特別針對夏末秋初的日曬乾燥進行修護，為秀髮帶來柔順與光澤。​

BOTANIST 水果番茄＆迷迭香氛 清爽柔順型洗髮精、滋潤型洗髮精 440mL / 550元、BOTANIST 水果番茄＆迷迭香氛 滋潤型沐浴乳 440mL / 390元。（圖／品牌提供）

同場加映甜美清新派的「蜜桃檸檬」香氛系列，一次推出輕盈型洗髮精、保濕型洗髮精、沐浴乳等品項，添加日本國產桃子萃取成分與檸檬果汁，為頭皮與髮絲補充水分，實現輕盈水感的秀髮。其中部分產品更採用「升級再造水蜜桃」，體現永續環保理念，讓美麗更有意義！

BOTANIST 蜜桃檸檬輕盈型洗髮精、保濕型洗髮精 各440mL / 550元。（圖／品牌提供）

Part 3. ORBIS：史上最萌！三麗鷗「睡顏限定瓶」秒殺預警

壓軸登場的是讓三麗鷗粉陷入瘋狂的超萌聯名！銷售突破 1961 萬瓶的 No.1 髮絲護理系列 ORBIS 瞬效護髮家族，這次與跨世代人氣角色—大耳狗喜拿、布丁狗、帕恰狗攜手合作，推出限定設計瓶！

熱銷No.1護髮神器 換上復古療癒睡顏

限定瓶以復古可愛的色調描繪出正在熟睡的超萌角色，設計靈感來自於「讓修護潤澤，隨著甜睡美夢一起深入髮芯」，溫柔點綴夜晚的寧靜與舒心感受，讓每日的護髮時光，成為連心靈也一同療癒潤澤的特別瞬間！

ORBIS 瞬效護髮美容液-限定瓶 140g / 460元、ORBIS 瞬效護髮精華髮膜-限定瓶 200g / 520元、ORBIS 瞬效護髮噴霧-限定瓶 180mL / 380元。ORBIS 瞬效護髮系列-三麗鷗限定版已於 2025 年 10 月 1 日限量上市，三麗鷗控們務必手刀搶購！​（圖／品牌提供 © '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660035）

三大必搶限定款：

1.瞬效護髮美容液-限定瓶（大耳狗喜拿）： 熱銷 No.1 的代表商品！添加美容液in的高保水乳霜成分，濃密滋潤卻不厚重，能連受損髮芯都深入集中修護。乾濕髮皆可用，實現不黏膩、健康光澤的秀髮。

​2. 瞬效護髮精華髮膜-限定瓶（布丁狗）： 縮時系高浸透零秒髮膜，含有重建受損髮絲的美容液成分，讓髮尾滑順一梳到底不打結，在家也能輕鬆打造沙龍級柔亮飄逸好髮質。

3.瞬效護髮噴霧-限定瓶（帕恰狗）： 隨噴隨順的髮妝水，瞬間修護毛躁髮絲，早晨快速撫平亂翹。同時添加抗熱成分，可作為吹整前的打底使用，保護毛鱗片遠離熱風受損，是高 CP 值必備款！

ORBIS瞬效護髮限定瓶-3件88折送吊掛式順髮寬齒梳。（圖／品牌提供© '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660035）





