告別稀疏下垂！2025秋冬必收4支「開掛級」睫毛膏/底膏，刷出女團C位捲翹美睫

（圖／品牌提供）

面對市面上琳瑯滿目的睫毛膏產品，妳是否也常常感到眼花撩亂，不知從何下手？別擔心，2025秋冬各大開架彩妝品牌紛紛祭出秘密武器，從刷頭設計、膏體配方到特殊色選，就是要解決所有睫毛困擾，滿足妳對完美眼妝的所有想像。本文精選近期討論度最高的四款話題新品，無論妳追求的是風暴級的濃密捲翹、精緻纖長，還是天生自然的束感美睫，都能在這裡找到妳的命定款！

KISSME花漾美姬 LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏

品牌首創「捲翹立體刷頭」技術，獨家的梳齒設計能深入睫毛根部的長邊，強力提拉每一根睫毛，形成濃密捲翹的效果！而尖端刷頭設計，即使是細短毛或下睫毛也能精準掌控。搭配上全新「雙效濃長配方」，輕輕一刷就能同時滿足濃密與纖長，根根分明不糾結的精艷效果，全天持久捲翹、完美定型，不暈染，超強防水效果。一支即可打造根根濃密纖長又捲翹的魅力美睫，讓你眼神瞬間開掛，淡顏也能秒變女團C位！

廣告 廣告

KISSME花漾美姬 LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏 #01黑／680元（圖／品牌提供）

VISEE 幻羽飛翹長睫膏

小巧靈活的微彎曲刷頭可捕捉細小睫毛及較難刷到的眼頭、眼尾與下睫毛，防汗抗皮脂，輕盈刷出根根分明又纖長的吸睛美睫。從睫毛根部到尾端自然延展，維持捲翹上揚的睫毛。小巧靈活的刷頭能細緻刷到每一根睫毛，打造充滿魅力的精緻眼粧。採用護髮機制發想，配方中均衡添加能輕易附著於毛髮的成分與高密著性的樹脂，實現柔滑的塗抹與出色的服貼度。

VISEE 幻羽飛翹長睫膏／360元（圖／品牌提供）

媚比琳 飛天翹睫毛底膏 #透明黑

媚比琳飛天翹睫毛底膏打造天生自然零妝感，原生束感睫必入手的秘密武器！獨家首創「雙弧形羽毛刷頭」前窄後寬設計，凹面短梳 1 刷定型，輕盈更捲翹，凸面長梳 2 刷根根分明，束感不結塊ㄝ羽毛尖端更能讓眼頭、眼尾一刷到位，下睫毛也能輕盈纖長！新手友善，低調打造天生束感美睫的必備睫毛底膏。

媚比琳 飛天翹睫毛底膏 #透明黑6.5ml／469元（圖／品牌提供）

戀愛魔鏡 魔束師捲捲翹睫毛膏(萬聖節限定色)

引領日系眼彩最新流行趨勢的「Majolica Majorca 戀愛魔鏡」專為萬聖節推全人氣商品魔束師捲捲翹睫毛膏萬聖節限定色：#RD緋夜紅&#BL冰魅藍，添加細緻亮粉與高顯色卻不突兀的彩色膏體，搭配獨特雙面刷頭，簡單2步驟，即可刷出經典日漫美少女才有的又長又捲翹的束狀睫毛。

戀愛魔鏡 魔束師捲捲翹睫毛膏(萬聖節限定色) RD緋夜紅/BL冰魅藍6g／380元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

台隆手創館「年銷百萬瓶」清潔神物！盤點7款日本主婦回購率最高的家事好幫手

2025秋冬話題唇膏與色號推薦！ADDICTION、RMK、NARS、曼秀雷敦，打造高級感「溫柔棕」唇妝

聖誕禮物挑香水不出錯！VCA、LACOSTE、John Varvatos秋冬新品推薦，打造溫暖又時髦的節日氛圍