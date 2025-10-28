許紹雄逝世終年 76 歲
告別稀疏下垂！2025秋冬必收4支「開掛級」睫毛膏/底膏，刷出女團C位捲翹美睫
面對市面上琳瑯滿目的睫毛膏產品，妳是否也常常感到眼花撩亂，不知從何下手？別擔心，2025秋冬各大開架彩妝品牌紛紛祭出秘密武器，從刷頭設計、膏體配方到特殊色選，就是要解決所有睫毛困擾，滿足妳對完美眼妝的所有想像。本文精選近期討論度最高的四款話題新品，無論妳追求的是風暴級的濃密捲翹、精緻纖長，還是天生自然的束感美睫，都能在這裡找到妳的命定款！
KISSME花漾美姬 LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏
品牌首創「捲翹立體刷頭」技術，獨家的梳齒設計能深入睫毛根部的長邊，強力提拉每一根睫毛，形成濃密捲翹的效果！而尖端刷頭設計，即使是細短毛或下睫毛也能精準掌控。搭配上全新「雙效濃長配方」，輕輕一刷就能同時滿足濃密與纖長，根根分明不糾結的精艷效果，全天持久捲翹、完美定型，不暈染，超強防水效果。一支即可打造根根濃密纖長又捲翹的魅力美睫，讓你眼神瞬間開掛，淡顏也能秒變女團C位！
VISEE 幻羽飛翹長睫膏
小巧靈活的微彎曲刷頭可捕捉細小睫毛及較難刷到的眼頭、眼尾與下睫毛，防汗抗皮脂，輕盈刷出根根分明又纖長的吸睛美睫。從睫毛根部到尾端自然延展，維持捲翹上揚的睫毛。小巧靈活的刷頭能細緻刷到每一根睫毛，打造充滿魅力的精緻眼粧。採用護髮機制發想，配方中均衡添加能輕易附著於毛髮的成分與高密著性的樹脂，實現柔滑的塗抹與出色的服貼度。
媚比琳 飛天翹睫毛底膏 #透明黑
媚比琳飛天翹睫毛底膏打造天生自然零妝感，原生束感睫必入手的秘密武器！獨家首創「雙弧形羽毛刷頭」前窄後寬設計，凹面短梳 1 刷定型，輕盈更捲翹，凸面長梳 2 刷根根分明，束感不結塊ㄝ羽毛尖端更能讓眼頭、眼尾一刷到位，下睫毛也能輕盈纖長！新手友善，低調打造天生束感美睫的必備睫毛底膏。
戀愛魔鏡 魔束師捲捲翹睫毛膏(萬聖節限定色)
引領日系眼彩最新流行趨勢的「Majolica Majorca 戀愛魔鏡」專為萬聖節推全人氣商品魔束師捲捲翹睫毛膏萬聖節限定色：#RD緋夜紅&#BL冰魅藍，添加細緻亮粉與高顯色卻不突兀的彩色膏體，搭配獨特雙面刷頭，簡單2步驟，即可刷出經典日漫美少女才有的又長又捲翹的束狀睫毛。
看更多 CTWANT 文章
台隆手創館「年銷百萬瓶」清潔神物！盤點7款日本主婦回購率最高的家事好幫手
2025秋冬話題唇膏與色號推薦！ADDICTION、RMK、NARS、曼秀雷敦，打造高級感「溫柔棕」唇妝
聖誕禮物挑香水不出錯！VCA、LACOSTE、John Varvatos秋冬新品推薦，打造溫暖又時髦的節日氛圍
其他人也在看
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
髮香推薦｜IU同款髮香是Diptyque「這款」！5款變身「行走費洛蒙」髮香，Miss Dior、Chanel N°5經典香水都有
香氛香水是很多人的第二件衣服，選一款讓自己聞起來舒服的香水之餘，其實髮香也是一款讓人增添「費洛蒙」的飾品。以下為你選來2025髮香推薦，當中有明星也用的款式，也有髮香新品，一起在這個聖誕前夕，散發滿滿的「費洛蒙」！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
許光漢穿平價UNIQLO高領發熱衣「胸肌藏不住」，影片一出全網暴動大喊：『這線條大到犯規』！
只有許光漢能超越許光漢！UNIQLO日前釋出HEATTECH升級版發熱衣的最新系列形象影片，許光漢身穿黑色高領發熱衣現身，貼身布料勾勒出結實胸肌與完美肩線，性感無極限。網友一看立刻淪陷：「這不是發熱衣，是戀愛預告！」、「連胸肌都藏不住的溫柔男人誰受得了？」影片中許光漢...styletc ・ 1 天前
Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？
Winter近期出席Chaumet在首爾樂天百貨的Bee de Chaumet系列快閃店活動，以一身簡約貴氣的白色馬甲造型驚艷全場。身上精緻閃耀的Chaumet飾品，更完美襯托出她的獨特清冷氣質，讓人一眼就被這套珠寶的魅力俘虜，甚至有少少心動想買來做聖誕禮物！Yahoo Style HK ・ 1 天前
從世界精神衞生日談起：壓力與心靈的自我照顧
每年10月10日為「世界精神衞生日」，由世界心理健康聯合會及世界衞生組織早於1992年共同倡議，旨在提高全球對精神健康議題的關注，並動員社會各界支持受精神健康問題影響的人士。今年的主題為「災難與緊急情況下獲取精神健康服務」（Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies）。筆者響應是次主題，特此關注市民在生活壓力與突發事件下的心理健康。Yahoo 健康 ・ 14 小時前
《Yahoo電影》專訪｜Disney+《宇宙Marry Me?》崔宇植愛搞笑自比「片場小狗」 庭沼珉甜讚對手：這是一生人一次的化學作用
Disney+由崔宇植、庭沼珉主演的愛情喜劇《宇宙Marry Me?》自播出以來口碑滿滿，收視也創新高。兩位主角早前更接受《Yahoo電影》專訪，透露了大量不為人知的小秘密！崔宇植就表示自己會於片場帶動氣氛：「我會像隻小狗般四圍跑，令大家感覺都自在。」令拍檔庭沼珉都被感染：「因為他很搞笑，我自己都很驚訝，想不到自己可以如健談、笑這麼多！」兩位劇內外都CP感滿滿，充滿戀愛氛圍！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
營養師揭「4大血型瘦身黃金法則」按血型調整減肥策略！事半功倍輕鬆減磅
在減重這條路上，你是否試過各種飲食法卻總是效果有限？其實，人體的血型與消化系統、代謝方式息息相關，選擇適合自己的飲食與運動方式，才能真正達到健康又有效的減重目標！根據美國自然療法醫師 Peter J. D'Adamo 的研究，可你針對體質調整策略，讓大家甩肉更輕鬆！Yahoo Style HK ・ 1 天前
容祖兒為李昊個唱做嘉賓 錫手摸頸臉貼臉好大膽
【on.cc東網專訊】天后容祖兒跟內地新生代歌手李昊因內地綜藝節目《聲生不息》而結緣，李昊視祖兒為偶像，他在《聲》的初舞台上正是獻唱祖兒的歌曲《心之科學》，之後又一齊合唱了《煙霞》，可謂追星贏家。前晚（25日）李昊在成都舉行個人演唱會，祖兒擔任嘉賓驚喜登場，2人東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！
為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 10 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 9 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！28Hse.com ・ 9 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活
許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。Yahoo Style HK ・ 8 小時前