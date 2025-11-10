容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感
無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。
《暴君的廚師》姜漢娜長靴穿搭示範
在陽光灑落的小木屋場景中，姜漢娜以《暴君的廚師》中同樣的知性氣質現身，詮釋秋冬最實穿的長靴穿搭公式。她以白色洋裝搭配深色格紋襯衫，營造柔中帶剛的層次感，再以一雙黑色長靴收尾，簡約卻極具存在感。沒有過多配件的堆疊，僅憑乾淨線條與自然光影，展現時髦女孩們特有的自信，這樣的穿搭，正是2025秋冬最值得借鏡的「日常優雅」示範。
2025秋冬長靴推薦1：Hermès
Hermès經典Jumping長靴以品牌的馬術精神打造，光滑小牛皮的筆直靴型勾勒俐落線條，靴口飾以靈感源自Kelly包的金屬鎖釦細節，每一道車線由工匠手工縫製，展現標誌性的精湛工藝。同時貼心推出標準與亞洲版兩種靴筒高度，兼顧不同腿型比例，能瞬間拉長比例、強化氣場。（商品價格 NTD 96,500）
2025秋冬長靴推薦2：Chanel
出自Chanel 2025/26秋冬高級時裝系列的蝴蝶結長靴，以柔軟彈性皮革更貼合腿部線條，並以漆皮小牛皮拼接出光澤對比，兼具女性韻味與力量感。靴口以荷葉邊與絲絨蝴蝶結收尾，細節流露出香奈兒標誌性的優雅玩味。方跟設計延伸穩定比例，走出巴黎女子般的率性魅力與雋永風格。（商品價格 NTD 84,100）
2025秋冬長靴推薦3：Gucci
來自Gucci 2025秋冬系列的馬銜扣高跟長靴，向品牌最具代表性的馬銜扣歷史致敬。以貼合腿型的靴型，與漆皮鞋頭呼應復古馬術靈感，並飾以金色半馬銜扣配件，展現優雅與力量兼具的氣勢。中粗高跟設計讓比例更修長，同時維持舒適著感，平衡經典與現代感。（商品價格店洽）
2025秋冬長靴推薦4：Dior
Dior D-Town靴以極簡筆直的靴型詮釋法式優雅，以柔軟小牛皮搭配低調卻醒目的金色 Christian Dior Paris標誌。平底輪廓延續馬靴靈感，既實穿又具修飾效果，輕鬆拉長腿部線條。無論搭配羊毛短裙、針織洋裝或寬鬆大衣都適合，體現秋冬造型極簡與力量並存的風格。（商品價格 NTD 73,000）
2025秋冬長靴推薦5：Bottega Veneta
這款Bottega Veneta黑色長靴承襲品牌極簡而雕塑感的設計語言，以光滑皮革勾勒筆直靴型，靴口飾有同軸縫線細節，展現低調卻不失層次的工藝之美。側邊點綴標誌性金屬三角形元素，為整體注入辨識度與現代感。穩重的粗跟比例讓視覺更俐落修長，詮釋BV特有的冷調極簡風格。（商品價格 NTD 74,100）
2025秋冬長靴推薦6：Burberry
承襲英倫馬術血統， Burberry這款Cavalier靴筆直及膝的靴筒剪裁，呈現俐落而挺拔的線條感，踝間環繞復古金屬扣環，增添一抹騎士氣勢。鞋底以品牌標誌性的騎士徽章點綴，內襯呼應經典騎士藍色，細節低調卻極具辨識度，實穿度高。（商品價格 NTD 69,000）
2025秋冬長靴推薦7：Prada
Prada以品牌「雙元性美學」的核心精神打造這款長靴，在力量與優雅之間取得平衡。光澤皮革構築筆直靴型，呼應品牌標誌性的建築感輪廓，細膩縫線與立體鞋頭設計則增添復古氣息。後跟飾以低調金屬徽飾，讓極簡外觀多了精緻亮點，是一雙充滿細節的長靴款式。（商品價格 NTD 75,000）
【延伸閱讀】
《暗河傳》彭小苒蛋捲燙髮型範本！6款仙氣女神級長捲髮修飾臉型又顯氣質
其他人也在看
Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款
Jennie的穿搭向來都是甜中帶酷的代表，而在她私服的混搭公式正是以瑪莉珍運動鞋（Mary Jane Sneakers） 提升完整度，這雙兼具復古與活力的鞋款，將少女感與街頭氣勢完美融合，不論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能展現俏皮又不失高級感的時髦平衡。bella儂儂 ・ 15 小時前
Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025
今年雙11，Balenciaga於FWRD平台推出限時快閃優惠，人氣手袋系列包括Rodeo、Le City、Crush 等熱賣款式，全面低至7折。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋
今年雙11優惠運動品牌的折扣超有誠意，繼早前介紹過的adidas、Elemis、COACH等之後，雲集不同運動品牌的Catalog亦推出雙11優惠，網店由即日起產品低至37折、設1件包郵專區，購買指定服飾鞋款領取優惠碼，更可額外減多$50，折扣力度非常強勁！Yahoo購物為大家精選必搶抵買波鞋、服裝，想知優惠詳情，即看以下推介！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Celine Romy手袋高質平替可以找「Lemaire」？Berlingot成為靜奢享新寵，直接比Celine平一萬
Celine近期的大手袋都相當吸引，Romy手袋更是IG時尚KOL常見的款式，也看到「Celine王子」之一的朴寶劍加持。這手袋本身都要兩萬多，現在有款手袋新寵出現，跟Celine Romy的袋型有異曲同工之妙，同時又有靜奢感，正是Lemaire Berlingot。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
鍾柔美、詹天文及曾傲棐驚喜現身聖誕活動揭幕禮 趣談心愛「主子」 現場傾力跳唱 與粉絲互動情緒高漲
鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)及曾傲棐(Arvin）日前現身為「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」擔任揭幕禮嘉賓，甫出場即獲現場數百粉絲歡呼起哄，絕對是人氣爆燈的新人王！3位更率先到打卡區大拍萌爆照片及試玩主題體驗區，更寫下對未來祝福及願望於「漫『郵 』時光郵局」的「未來郵箱」寄出明信片，與大家開心迎接浪漫冬日！Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 13 小時前
李洙赫加持Tory Burch手袋快閃75折！雙11秒搶宋雨琦同款水桶袋$2,9XX起｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 14 小時前
名牌香水熱賣排行榜Top 10！限時27折起入手Jo Malone、 TOM FORD、Dior｜雙11優惠2025
一抹恰到好處的香氣，能讓人留下難以忘懷的好印象。適逢聖誕節即將到來，加上不少網購平台推出大量優惠折扣，正好為自己或另一半挑選一瓶香水作為年末禮物。以下特別盤點了10款在Zalora平台上最受歡迎的名牌香水，從清新的柑橘調到溫柔的花木香，無論你鍾情哪一種香氣，都能找到命定的那一瓶！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許瑞奇瘦11公斤挑戰女裝！風光入圍金馬影帝
[NOWnews今日新聞]新加坡當紅小生許瑞奇突破銀幕形象，在《好孩子》扮演變裝皇后，風光入圍第62屆金馬獎最佳男主角。他為了這部片硬是從70公斤減到59公斤，白天都喝水與咖啡，晚上就喝湯、幾個餛飩與...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
VPN 推薦 2025｜VPN 服務必知 6 大細節，NordVPN 功能表現最全面、跨平台可選 Proton
VPN 服務可謂林羅滿目，而今次編輯團隊就為大家說明揀選 VPN 服務需要注意的五個重點，亦會推薦幾款 VPN 服務給大家參考。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦｜雙11優惠2025
Olive Young 雙 11 優惠來了！Olive Young 必買好用護膚品全攻略：Threads 脆友近日舉辦「threads史上Olive Young最值得買真有用的東西」大賽，帖文獲得 1,700 則留言反應熱烈！小編為大家整理 10 款 Olive Young 必買護膚品推薦，當中包括性價比超高面膜、微針精華及 PDRN 水光精華，轉季買這些就能擁有韓系水光肌！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
金式森林 全劇劇情︳TVB同期另一套豪門鬥爭劇 郭晉安羅蘭陳曉華主演
TVB同期另一套豪門鬥爭劇 郭晉安羅蘭陳曉華主演Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
公眾殮房免收費延至28日 李夏茵：兩年檢討一次 特殊情況獲豁免
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，惟引起社會爭議，遺體免費存放期最終由首3日延長至28日。醫管局行政總裁李夏茵表示，內部早已檢討收費與否，強調原意是落實「用者共負、能者多付」原則；而知悉市民大眾關注收費後，決定檢討收費機制。am730 ・ 1 天前
GUCCI手袋萬元內之選！「這裡買」比官網價再平？皇牌Ophidia小手袋低至$7,100
名牌手袋閒閒地都近萬元一個，對於不少剛出社會的小資女來講，可能要草幾個月人工先可以負擔到。各位想入手名牌手袋的話，除了可以去官網或專門店外，英國大型百貨公司Selfridge亦是一個值得留意的尋寶之地，不少名牌手袋、波鞋、飾物都比香港平一截。近日Yahoo購物專員更發現原來Selfridges入手GUCC手袋比官網平，部分款式相等於8折入手，非常划算！想知如何可以以更精明方式購買GUCCI手袋？即看以下攻略！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
赤西仁合體龜梨和也！現身KAT-TUN解散公演
[NOWnews今日新聞]日本男團KAT-TUN於今年3月31日宣布解散，日前他們在千葉舉辦告別演唱會，前成員赤西仁不僅驚喜現身觀眾席，還睽違15年公開和台上成員中丸雄一、上田龍也、龜梨和也合照，讓粉...今日新聞 娛樂 ・ 9 小時前
鰂魚涌現棄貓狂徒 至少兩貓慘死花圃中
【動物專訊】鰂魚涌出現棄貓狂徒，鄰近鰂魚涌公園二期的海善里社區園圃旁，近期多次出現貓貓被遺棄在花圃中，生病貓貓只能在草叢中等死，該處近月發現兩隻貓屍，另有至少7隻貓獲救起，包括前日獲救的一隻緬因貓，該貓貓出現過瘦及淋巴腫脹，已交由動物機構LAP接收。 11月5日下午4時，讀者李小姐在海善里的花圃草叢中，發現一隻貓貓屍體，在處理期間遇到一名外籍狗主，對方指同一位置也曾發現貓屍，更早前發現5隻小貓。 李小姐其後得知，原來另一熱心市民在10月25日亦在同一地點發現貓屍，當時貓屍已嚴重腐爛，由阿棍屋毛孩善始善終跟進安排善終。他在之前亦曾在該處救起了一隻布偶貓，他其後在網上發帖，指近月有人持續棄貓，疑似是自家繁殖後被棄養的名種貓，希望街坊留意，並形容：「所有動物都值得被善待，此等劣行不應被縱容。」 然而，棄貓惡行並沒有因為在網上公開已收斂，有人在11月8日再於同地點發現一隻緬因貓，幸好貓貓生還，貓貓經獸醫檢查後，發現身體過瘦及淋巴有腫脹，現時已交動物機構LAP接收，待身體復原後會安排領養。 接二連三的棄貓行徑十分瘋狂及令人髮指，遺棄生病貓貓和謀殺沒有分別，觸犯《防止殘酷對待動物條例》。請鰂魚涌市香港動物報 ・ 19 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 16 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前