2025秋冬超顯白髮色「復古舒芙蕾」！「天鵝絨可可」、「暖光蜜桃」、「杏糖榛果」低飽和層次感成髮色趨勢

2025 秋冬，資生堂專業美髮與施華蔻專業美髮首度攜手揭曉秋冬髮色趨勢——「復古舒芙蕾 Retro Soufflé」。靈感來自本季時裝週席捲全球的復古風潮，融合 70–90 年代的絲絨、金屬光澤與極簡色調，打造兼具懷舊與摩登的新美學。以舒芙蕾般的輕盈質地結合奶油光澤色系，重新詮釋秋冬的大地中性色。

2025髮色趨勢：從摩卡到霧粉的「復古舒芙蕾」

「復古舒芙蕾」以甜點的輕盈質感為靈感，融合復古輪廓與中性暖調，呈現低飽和霧感與奶油柔潤光澤的細緻氛圍。將2025年度色「摩卡慕絲」作為基底，延伸出莓果淡粉、杏仁咖啡、松露可可等色調，營造出溫暖又耐看的秋冬視覺。施華蔻專業美髮所設計的「天鵝絨可可」與「暖光蜜桃」，色澤如舒芙蕾般輕盈、蓬鬆，細緻霧化層次也呼應時裝週中天鵝絨、針織與緞質的秋冬面料，完美平衡復古韻味與現代優雅。

本次共推出6種趨勢造型皆以高光與霧化光影為主軸，分別運用施華蔻專業美髮「IGORA ZERO AMM」與資生堂專業美髮「Ultist傲特絲」染髮霜打造。（圖／品牌提供）

2025髮色趨勢：「髮尾漸層挑染」

下半年「髮尾漸層挑染」已成為染髮造型中的關鍵技巧，特別是在髮尾處延伸相同或近似色系，讓色調從髮根至髮尾自然過渡，減少布丁頭與褪色困擾。呼應「復古舒芙蕾」的髮色主題，從上至下展現柔亮光影與細緻層次。資生堂專業美髮設計師首推兩款霧感新色，「杏糖榛果」以暖棕為基底，髮尾透出霧灰光澤，再透過整體的剪裁，營造自然過渡的層次與明亮感，使整體造型更顯輕盈柔和。「焦糖莓紫」則運用霧感奶金色調，髮尾暈染紫灰光澤，在光影中釋放低調冷冽氛圍，展現神祕感。髮尾細節設計不只為整體造型增添亮點，同時修飾線條、強化個人風格，非常適合想在自然髮色中嘗試新變化的族群。

想要突顯髮尾的造型挑染，建議搭配資生堂專業美髮「芯詩珀莉盈潤新生修護髮膜」，每週使用 1–2 次提升髮絲彈性與水潤度。（圖／品牌提供）

2025髮色趨勢：「粉彩混色」成趨勢新焦點

除霧感色調外，今年秋冬的焦點還有粉彩創意調和。「暗韻花瓣」將層次堆疊於頭頂，修飾臉型輪廓，結合米色、粉色與黑色的協調配色。髮根透出淡淡粉霧光澤，髮尾則以深黑色收邊，帶出明顯的對比層次，從日常自然到精緻時髦的多變造型都能完美駕馭。「璀璨極光」讓淡黃、紅與紫色調融入復古米色中，在光線下散發閃耀虹彩，膚色更顯透亮又不失個性。兩款髮色皆透過明暗變化與輕盈剪裁，讓整體造型更具立體感與時尚張力。

針對長髮或細軟髮族群可使用施華蔻專業美髮OSiS+系列「女王蜂髮量豐盈噴霧」可有效撐起髮根、增加層次與立體感，讓混色挑染的細節更顯鮮明。（圖／品牌提供）





