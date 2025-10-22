不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
2025秋冬最療癒「情緒香氣」Top 5！BYREDO、Sabon、SW19、伊麗莎白雅頓都上榜
香氣能安定身心，放鬆自己的情緒，最近正掀起一股『情緒香氣』的正能量香氛保養學，一起來看看2025年秋冬最熱賣的情緒香氣美妝品！
1.暗夜的安定力量：BYREDO「Bois Obscur 暗影烏木奢華香精」
在焦慮與喧囂的夜晚，BYREDO的「Bois Obscur 暗影烏木奢華香精」像是一場靜默的深呼吸。前調的藏紅花與尤加利滲透而出，混合紙莎草的煙燻氣息；中段以晚香玉與茉莉營造迷醉夜色；尾韻由礦物琥珀與檀香木收束，沉穩又安定。這瓶香不僅是味覺的享受，更像是一場靈魂的洗滌。當外界喧囂遠離，它讓妳與自己重新對話。
2.禮遇自己的華麗時光：SABON「流光夜宴限量系列 Majestic Gala」蠟燭與擴香
當年末燭光點亮、樂聲響起，SABON邀妳赴一場屬於自己的流光之宴。2025聖誕限定的 「流光夜宴限量系列」(Majestic Gala) 以桂花、白木蘭、檀香與香草交織出柔蘊醉影的香氣，宛如金色夜晚中那份閃爍而溫潤的幸福時刻。
這款香氣以桂花的蜜意開場，伴隨白木蘭的高雅與檀香的溫厚，最後以香草淡淡收尾，讓整體氣息像一場浪漫晚宴──繁華、柔光、又充滿安定的餘韻。SABON 以香氛延伸為生活儀式感的代表，從身體保養三部曲、到蠟燭與擴香禮盒，每一件都像是一場冬夜的溫柔款待。
小編特別推薦你香氛蠟燭和擴香，SABON流光夜宴香氛蠟燭是用天然椰子蠟手工灌製，燃燒約40小時。藍綠霧面玻璃燭杯中跳動的火光，讓桂花與白木蘭香氣在空氣中流轉，點亮居家柔光夜色。而SABON流光夜宴典藏擴香組擁有優雅瓶身，宛如夜宴一隅，以桂花與檀香交織出溫潤空間氛圍，讓家中每一角落都瀰漫節慶柔光。12月5日至28日，品牌更推出櫃上手作體驗活動，邀妳親手打造小雪人毛巾架，讓香氣與溫度交織成冬日記憶。
3.溫柔的釋放與自由：Acqua di Parma「藍色地中海帕納里加州桂淡香水」
有時候，情緒需要海風帶走。最近最熱的話題莫過於金宇彬親送粉絲的私香——居然是超頂級的Acqua di Parma 藍色地中海帕納里加州桂淡香水，清新果香中帶著無拘無束的自由感，歐巴自己最愛，就超寵粉的送給粉絲。
前調的香桃木、檸檬與佛手柑明亮閃耀，中調的海洋氣息與玫瑰花香散發浪漫，尾韻的雪松與琥珀帶來溫暖安撫。這是一瓶能讓妳釋放壓力、重拾笑容的海風香氣
4.晨光的清新希望：SW19「8am」
SW19 的香氣，總是帶著一種**「懂妳心情」的溫柔力量**。這個來自韓國、靈感取自倫敦溫布頓（Wimbledon）的香氛品牌，以時間為敘事軸，讓氣味成為生活節奏的一部分——從「6am」的露氣，到「Midnight」的星光，每一瓶都像日常裡的一個呼吸，一場微小卻動人的感官對話。在韓國，SW19 也早已成為明星愛牌。EXO 伯賢、演員路雲、Krystal 都是品牌愛用者，他們常說：「香氣也是情緒表達的一種方式。」如今由 Plaisir 獨家引進台灣，除了在網站上架，也進駐《LIGHTWELL》、《玫瑰與木調香室 Rosewood》、《WISH TREE》等香氛概念店，讓妳在城市裡，也能聞見屬於溫布頓的晨光。
今年秋冬最受矚目的新作 SW19 8am，由法國調香師 Marianne Nawrocki Sabatier 打造。她擅長以格拉斯香水工藝描繪情緒與時間的細膩變化，這次以「晨光甦醒」為靈感，將清晨的安靜、光影與期待，化為一段柔光氣息。
前調的綠葉與鈴蘭像窗外微涼空氣灌進房間的瞬間——清新乾淨，帶點水氣；中調是雪滴花、紙莎草與茉莉的融合，像被晨光輕撫過的花園，透明卻有著生命的律動；最後以沉香、雪松與白麝香收尾，氣息低語般環繞，留下讓人安心的溫度。
SW19 8am 不僅是一瓶香水，更像是一場重啟感知的晨間儀式。無論是清晨起床、通勤途中，或週末早晨泡一杯咖啡時，只要輕輕一噴，整個人都會被那股「乾淨卻溫柔的光」包圍。品牌強調：「香氣是日常的一部分，而非刻意裝飾。」因此 SW19 的氣味不會濃烈張揚，而是以純淨自然的方式融入妳的呼吸節奏，彷彿每一次呼吸都在提醒——妳可以重新開始。
5.陽光的快樂能量：Elizabeth Arden「SUNFLOWERS陽光沙灘淡香水」如果說秋冬有一瓶能立刻提亮心情的香氣，那絕對是 伊麗莎白雅頓 SUNFLOWERS陽光沙灘淡香水。太陽花香調結合橙花與椰子花的香甜奶香，宛如金色陽光灑落肌膚；尾韻的香草與麝香則包裹出柔軟溫度。香氣以義大利佛手柑與苦橙葉開場，中調是椰子花與太陽花香氣的溫暖花香，尾韻以香草莢、雪松與麝香收束，細膩又安心。這瓶香就像「快樂的味道」，讓妳在陰鬱的季節裡，也能聞見夏天。
