2025秋季底妝大戰開打！PAUL&JOE、RMK、THREE、黛珂、KANEBO五大品牌粉底新品一次看！

秋天的氣溫逐漸轉涼，肌膚卻容易因換季而乾燥或暗沉？想要妝容從早到晚都維持完美狀態，底妝新品就成了最重要的秘密武器！這一季PAUL&JOE、RMK、THREE、黛珂、KANEBO與THREE，同步推出話題作，各自展現不同的底妝哲學，讓妳可以依照需求找到專屬的「命定底妝」。
PAUL & JOE：珍珠光澤感的「糖瓷珍珠粉底霜」
這次PAUL & JOE帶來的糖瓷珍珠粉底霜，最大亮點就是獨特的「teri光感」！靈感來自珍珠被光層層折射後的奢耀質感，質地細膩卻帶有柔潤厚度，獨家珍珠層光感科技能在肌膚表面形成一層高級光暈，修飾膚色同時散發微微珍珠光，讓妝容看起來優雅又高貴。
而且它在keep妝效之外還兼具保養感受，粉底霜裡添加橙花精露、白百合萃取與多重玻尿酸，能讓底妝長時間維持柔軟與水潤。建議可搭配同系列的糖瓷親親美妝蛋使用，能更均勻推開粉底霜，同時帶出細緻服貼度，即使在乾燥的秋季氣候，也能維持肌膚澄淨透亮，讓妝感看起來就像保養後自然透出的光澤。
RMK：全角度發光的「完美無瑕粉底液PLUS」
RMK今年全新上市的「完美無瑕粉底液PLUS」，強調從任何角度看都能展現立體感！質地輕盈卻具備足夠遮飾力，無論正面或側面，甚至斜角視線下，都能保有澄淨透亮的妝效，上臉後能與肌膚融為一體，呈現乾淨俐落的膚質印象。
粉底液採用「黑氧化鈦包覆層」科技，搭配偏光珠光成分，營造從肌膚內層散發的自然明亮感；同時融入乳木果油、玻尿酸、柑橘萃取等高保濕配方，長效維持彈潤，卸妝後肌膚依舊柔軟不緊繃，真正做到「好看又好養」。
如果想要進一步延長底妝的新鮮感，RMK也同步推薦 「平衡調理光感噴霧」，這款噴霧能在妝前快速補水，讓底妝更服貼；妝後使用則能鎖住水分並帶出自然光澤，隨時補噴就像替肌膚開啟一個水光濾鏡。特別適合秋冬乾燥氣候下使用，隨身攜帶也很方便，讓肌膚狀態隨時保持澄淨透亮。
THREE：綻放自然柔霧感的「晶透絲霧粉凝霜」
THREE今年回歸台灣市場，除了既有品項，讓小編偷偷告訴妳接下來將有厲害話題新作-「晶透絲霧粉凝霜」登場！它的特色在於極薄透的「絲霧光感薄膜」，一抹即可完成防曬、潤色與修飾三大功效，妝效呈現柔霧光澤，乾淨卻不失透亮，能自然隱形毛孔與細小紋理，就算沒有化妝技巧也能快速上手，打造簡約而洗練的日常妝容。
更吸引人的是，它還具備SPF50+/PA++++高防護力，防水耐汗不易脫妝，對台灣女孩的膚質很友善！預計將於10月正式上市，同步引進日本的3色選擇，無論是想要柔和粉嫩氣色，還是自然健康米色，都能找到契合的色調，成為今年秋冬最值得期待的底妝新品之一。
黛珂：24小時光澤不掉線的「禪 恆潤光采粉餅」
黛珂2025秋季的「禪 恆潤光采粉餅」，承襲品牌獨家的「SUMI TECHNOLOGY」，結合「3D Glow Powder Triplex」成分，讓粉體細緻到幾乎無感，卻能瞬間修飾暗沉與毛孔，上臉服貼不卡紋、光澤感宛如天生，從早到晚維持透亮不暗沉，就算是乾肌或混合肌，也能享受輕盈卻高遮瑕的完美平衡。
備受好評的還有一點！那就是它不只是單純的粉餅，而是融入保養思維的底妝！成分中包含菸鹼醯胺、梅子與茶葉萃取，能長時間保持肌膚水潤澄淨，並搭載「MULTI-5-PROOF」科技，抗汗、抗皮脂、抗乾燥，應對台灣多變氣候也能維持持妝。對於想要「一整天都像剛上妝」的女孩來說，這是一款能真正做到全方位守護的底妝神器。
KANEBO：AI都誤判為素顏的「無瑕妍采活力肌粉霜Ⅱ」
以「隱形遮飾力」為核心，透過升級版活力美肌科技在塗膜表面與膜內同時進行光線擴散，愈疊愈能保留原生膚質的真實感；瑕疵被柔焦處理但妝感近乎無痕，品牌內測甚至出現AI誤判為「素顏」的結果！想要遮瑕、又不想「看起來有上很多妝」的人，有了它絕對能實現妳的心願。
配方裡還加入靈感來自「胎脂」的TAISHI™ HN複合成分，上妝同時替肌膚鎖住水分，讓乾燥細紋不容易浮現，一罐就能搞定底妝，不用再額外加遮瑕或蜜粉，也能從早到晚都保持那種水潤、有活力的好膚質感。
