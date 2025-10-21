焦點

不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會

2025立法會選舉｜宣布參選者名單

【Now新聞台】2025年立法會選舉於12月7日舉行，提名期由10月24日展開，至11月6日結束，本台列出已宣布參選人士名單如下：

民建聯

地區直選

李清霞、植潔鈴(港島東)

陳學鋒(港島西)

張培剛、顏汶羽(九龍東)

鄭泳舜(九龍西)

李慧琼(九龍中)

陳克勤(新界東北)

葉傲冬(新界東南)

盧婉婷、郭芙蓉(新界西南)

周浩鼎(新界西北)

姚銘(新界北)

功能界別

張琪騰(商界第三)

陳博智(漁農界)

黃俊碩(會計界)

陳勇(港區人大代表政協界)

朱麗玲(社福界)

選舉委員會界別

洪錦鉉

朱立威

陳恒鑌

何俊賢

林琳

陳仲尼

陳永光

葛珮帆

實政圓桌

地區直選

莊豪鋒(新界西北)

