2025聖誕倒數月曆搶先看！Dior、YSL、LUSH夢幻禮盒盤點，價格、開賣日一篇搞定

對於所有美妝與生活儀式感的愛好者而言，聖誕節的倒數，是從擁有那扇能開啟24天驚喜的「倒數月曆」開始的。它不僅是獻給自己一年辛勞的奢華犒賞，更是將每一天的平凡，都點綴成拆禮物般喜悅的魔法。今年，各美妝品牌再次火力全開，由Dior、YSL與LUSH率先鳴槍，推出令人目眩神迷的聖誕倒數月曆禮盒。

2025倒數月曆：迪奧 「奇幻星願」聖誕倒數月曆

2025年聖誕即將來臨，迪奧今年以歡欣愉悅的馬戲團嘉年華為主題，獻上《迪奧2025聖誕倒數月曆》邀您走入迪奧聖誕「奇幻星願」的夢幻世界。從12月的第一天開始，邀您感受6款經典Dior香水的質感氣息與4款Dior明星保養逸品；彩妝品項一次獻上10款嚴選單品，讓你的佳節妝容優雅地毫不費力。還可擁有1款《迪奧香氛世家－奇幻星願香氛蠟燭》，燭身烙印限量聖誕圖騰，綻放專為聖誕嘉年華譜寫的全新《奇幻星願》香氣。同步獻上3款《奇幻星願聖誕掛飾》共24個夢幻驚喜，將人帶回童年馬戲樂園的純真與美好。

迪奧 2025聖誕倒數月曆／23,000元（圖／品牌提供）

外型為蒙田大道30號旗艦店門面，外牆鑲嵌著「奇幻星願」主題的燦金吊飾，幸運星、雜技演員、馬戲團動物在牆面上歡愉躍動；門扉內為精巧抽屜式設計，可化身珠寶盒收納飾品，讓怦然心動的聖誕魔法成為居家生活的絕美收藏。2025年10月7日 「Dior官網」搶先開賣、2025年10月15日 限定專櫃上市。

迪奧 「奇幻星願」聖誕倒數月曆內容物：

迪奧J'adore 香氛 精巧版5ml、迪奧J'adore頂級金緻香精 精巧版3.5ml、Miss Dior 極緻香精 精巧版5ml、Miss Dior花漾迪奧淡香水 精巧版5ml、迪奧SAUVAGE曠野之心淡香水 精巧版10ml、迪奧Dior HOMME淡香水 精巧版10ml、迪奧極淨舒緩潔顏慕斯30ml、迪奧精萃再生玫瑰微導精露10ml、迪奧精萃再生玫瑰賦活乳霜15ml、迪奧逆時活氧膠原精華10ml、迪奧藍星唇膏 #999 絲絨特霧、迪奧藍星唇膏 #720 經典緞光 精巧版、迪奧癮誘粉漾潤唇膏 #001、 迪奧豐漾俏唇蜜 #001、迪奧癮誘沁涼水唇露 #351、迪奧粉漾緹花頰彩盤 #001、迪奧絕對搶眼4D睫毛豐盈底膏 精巧版、迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#090 精巧版、迪奧亮彩指甲油 #999、迪奧亮彩指甲油 #513、迪奧香氛世家-奇幻星願香氛蠟燭 85g、3枚聖誕掛飾。

2025倒數月曆：YSL 奢金流星聖誕倒數月曆

每年最令人引頸期盼的 「聖誕倒數月曆」 更是限定登場，YSL首度打造雙層抽屜式，24格充滿香氛、彩妝、保養明星單品驚喜，拆開的每一天都像收下一顆墜落夜空的金色流星，日日都是專屬於你的奢華儀式。2025 奢金流星聖誕倒數月曆於10.31忠孝SOGO首賣、11.11全台開賣，凡購買倒數月曆即贈 奢華緞面唇膏系列正貨乙支。(恕不挑色)

YSL 奢金流星聖誕倒數月曆／15,000元（圖／品牌提供）

YSL 奢金流星聖誕倒數月曆內容物：

YSL 時尚4色眼影盤 100(正貨)｜情挑誘光潤唇膏 1B(正貨)｜情挑誘吻晶亮蜜唇膏 15(正貨)｜情挑誘光水唇膏 44(正貨)｜Y淡香精 10ML｜MYSLF 淡香精 10ML｜自由不羈淡香精 馥郁版10ML｜自由不羈淡香精 7.5ML｜時尚訂製香水 煙管褲裝 7.5ML｜慾望巴黎淡香精 7.5ML｜黑鴉片淡香精 7.5ML｜LASH CLASH 睫毛膏 迷你版｜奢華款3D耀黑睫毛膏 迷你版｜叛逆時尚防水眼線筆01｜奢華緞面唇膏迷你版 MN｜奢華緞面唇膏迷你版 RM｜金緻奢華賦活精華液7ML｜金緻奢華賦活喚顏露10ML｜金緻奢華賦活乳霜經典版7ML｜極效活萃夜光仙人掌超級精華7ML｜極效活萃仙人掌眼部精華乳5ML｜名模肌密光燦水凝露5ML｜迷你時尚訂製香氛蠟燭｜2025聖誕限量美妝鏡

2025倒數月曆：LUSH 聖誕倒數月曆

這款禮盒精選 25 款熱門產品，包括長年暢銷產品、聖誕節限定系列產品，以及 10 款禮盒專屬驚喜，從泡泡浴芭、沐浴露、香氛皂，到香氛蠟燭和襪子都有，讓你在滿滿的節日氛圍中倒數，天天都有聖誕的感覺！禮盒上的插畫由 Artbox London 藝術家 Shruti Gadhvi 創作。Artbox London 是一間英國註冊慈善機構與社會企業，致力為有學習障礙及神經多元的藝術家提供工作坊，發展藝術興趣與技巧。Shruti 分享道：「我在 Artbox London 翻閱了一本關於冥想的書，於是將花朵、色彩、正念話語與曼陀羅融合，創作出這幅作品。這些話語讓我身心平靜，也讓我在創作時感受到內在的流動。」

LUSH 聖誕倒數月曆／10,000元（圖／品牌提供）

LUSH 聖誕倒數月曆禮盒內容：幻彩星塵汽泡彈、冬日漩渦泡泡浴芭(禮盒限定)、馴鹿寶貝汽泡彈、甜蜜金喜泡泡浴芭、瞌睡小熊汽泡彈(禮盒限定)、飯後清新唇部磨砂20g、爆米花沐浴露110g(禮盒限定)、冬雪之夜汽泡彈、愛情香氛皂(禮盒限定)、迷你睡公主泡泡浴芭、爆米花汽泡彈、節慶蛋糕潤膚乳50g(禮盒限定)、燕麥奶爽身粉65g、黃色小貓汽泡彈、微醺冬夜沐浴露110g(禮盒限定)、夢想成真潤膚乳45g、打擊動物測試襪子(尺寸：M/L)、樹幹蛋糕香氛皂、繽紛花卉汽泡彈(禮盒限定) 、黃金梨磨砂沐浴霜135g(禮盒限定)、共度佳節沐浴露110g、節日糖果泡泡浴芭、椰棗布丁沐浴露120g、平安之夜香氛蠟燭(禮盒限定)、沉靜香草香水15ml(禮盒限定)。

2025倒數月曆：LUSH高街 29 ½ 號月曆禮盒

打開那扇改寫浸浴世界的門，與汽泡彈和泡泡浴芭一起展開夢幻尋根之旅。你將置身充滿繽紛暖浴與和綿密泡泡的奇妙國度，在聖誕來臨前，每天都能享受暖浴。這款禮盒內含 25 款浸浴驚喜，包括 5 款禮盒限定產品及 5 件色彩繽紛的立體角色紙板。這款禮盒由來自 Lush Talent Pool 的 Sherrie Tilley 設計：「我最喜歡的計畫，是能夠展現我對角色設計與故事敘述的熱情的作品。我喜歡為角色與元素賦予獨立生命，讓幽默與情感自然流露於創作之中。」

LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒／7,450元（圖／品牌提供）

LUSH高街 29 ½ 號月曆禮盒內容物：

黃色小貓汽泡彈、迷你閃爍仙子泡泡浴芭、紅粉布丁汽泡彈、奶油泡芙汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈(禮盒限定)、小獨角獸汽泡彈、迷你睡公主泡泡浴芭 、企鵝先生汽泡彈、聖誕老人汽泡彈、雪天使泡泡浴芭、奶油糖泡泡浴芭、翠綠嫩芽汽泡彈(禮盒限定)、甜睡海狸汽泡彈、薑餅人汽泡彈、迷你快樂光芒泡泡浴芭、北極小熊汽泡彈、馴鹿寶貝汽泡彈、迷你彩虹泡泡浴芭、聖誕烏龜汽泡彈(禮盒限定)、瞌睡小熊汽泡彈(禮盒限定)、節日糖果泡泡浴芭 、彩虹雪人汽泡彈、魔法牛牛汽泡彈 、蜂蜜小熊汽泡彈(禮盒限定)、聖誕老公公汽泡彈、角色紙板(禮盒限定)。

