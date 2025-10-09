衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
2025聖誕倒數月曆搶先看！Dior、YSL、LUSH夢幻禮盒盤點，價格、開賣日一篇搞定
對於所有美妝與生活儀式感的愛好者而言，聖誕節的倒數，是從擁有那扇能開啟24天驚喜的「倒數月曆」開始的。它不僅是獻給自己一年辛勞的奢華犒賞，更是將每一天的平凡，都點綴成拆禮物般喜悅的魔法。今年，各美妝品牌再次火力全開，由Dior、YSL與LUSH率先鳴槍，推出令人目眩神迷的聖誕倒數月曆禮盒。
2025倒數月曆：迪奧 「奇幻星願」聖誕倒數月曆
2025年聖誕即將來臨，迪奧今年以歡欣愉悅的馬戲團嘉年華為主題，獻上《迪奧2025聖誕倒數月曆》邀您走入迪奧聖誕「奇幻星願」的夢幻世界。從12月的第一天開始，邀您感受6款經典Dior香水的質感氣息與4款Dior明星保養逸品；彩妝品項一次獻上10款嚴選單品，讓你的佳節妝容優雅地毫不費力。還可擁有1款《迪奧香氛世家－奇幻星願香氛蠟燭》，燭身烙印限量聖誕圖騰，綻放專為聖誕嘉年華譜寫的全新《奇幻星願》香氣。同步獻上3款《奇幻星願聖誕掛飾》共24個夢幻驚喜，將人帶回童年馬戲樂園的純真與美好。
外型為蒙田大道30號旗艦店門面，外牆鑲嵌著「奇幻星願」主題的燦金吊飾，幸運星、雜技演員、馬戲團動物在牆面上歡愉躍動；門扉內為精巧抽屜式設計，可化身珠寶盒收納飾品，讓怦然心動的聖誕魔法成為居家生活的絕美收藏。2025年10月7日 「Dior官網」搶先開賣、2025年10月15日 限定專櫃上市。
迪奧 「奇幻星願」聖誕倒數月曆內容物：
迪奧J'adore 香氛 精巧版5ml、迪奧J'adore頂級金緻香精 精巧版3.5ml、Miss Dior 極緻香精 精巧版5ml、Miss Dior花漾迪奧淡香水 精巧版5ml、迪奧SAUVAGE曠野之心淡香水 精巧版10ml、迪奧Dior HOMME淡香水 精巧版10ml、迪奧極淨舒緩潔顏慕斯30ml、迪奧精萃再生玫瑰微導精露10ml、迪奧精萃再生玫瑰賦活乳霜15ml、迪奧逆時活氧膠原精華10ml、迪奧藍星唇膏 #999 絲絨特霧、迪奧藍星唇膏 #720 經典緞光 精巧版、迪奧癮誘粉漾潤唇膏 #001、 迪奧豐漾俏唇蜜 #001、迪奧癮誘沁涼水唇露 #351、迪奧粉漾緹花頰彩盤 #001、迪奧絕對搶眼4D睫毛豐盈底膏 精巧版、迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#090 精巧版、迪奧亮彩指甲油 #999、迪奧亮彩指甲油 #513、迪奧香氛世家-奇幻星願香氛蠟燭 85g、3枚聖誕掛飾。
2025倒數月曆：YSL 奢金流星聖誕倒數月曆
每年最令人引頸期盼的 「聖誕倒數月曆」 更是限定登場，YSL首度打造雙層抽屜式，24格充滿香氛、彩妝、保養明星單品驚喜，拆開的每一天都像收下一顆墜落夜空的金色流星，日日都是專屬於你的奢華儀式。2025 奢金流星聖誕倒數月曆於10.31忠孝SOGO首賣、11.11全台開賣，凡購買倒數月曆即贈 奢華緞面唇膏系列正貨乙支。(恕不挑色)
YSL 奢金流星聖誕倒數月曆內容物：
YSL 時尚4色眼影盤 100(正貨)｜情挑誘光潤唇膏 1B(正貨)｜情挑誘吻晶亮蜜唇膏 15(正貨)｜情挑誘光水唇膏 44(正貨)｜Y淡香精 10ML｜MYSLF 淡香精 10ML｜自由不羈淡香精 馥郁版10ML｜自由不羈淡香精 7.5ML｜時尚訂製香水 煙管褲裝 7.5ML｜慾望巴黎淡香精 7.5ML｜黑鴉片淡香精 7.5ML｜LASH CLASH 睫毛膏 迷你版｜奢華款3D耀黑睫毛膏 迷你版｜叛逆時尚防水眼線筆01｜奢華緞面唇膏迷你版 MN｜奢華緞面唇膏迷你版 RM｜金緻奢華賦活精華液7ML｜金緻奢華賦活喚顏露10ML｜金緻奢華賦活乳霜經典版7ML｜極效活萃夜光仙人掌超級精華7ML｜極效活萃仙人掌眼部精華乳5ML｜名模肌密光燦水凝露5ML｜迷你時尚訂製香氛蠟燭｜2025聖誕限量美妝鏡
2025倒數月曆：LUSH 聖誕倒數月曆
這款禮盒精選 25 款熱門產品，包括長年暢銷產品、聖誕節限定系列產品，以及 10 款禮盒專屬驚喜，從泡泡浴芭、沐浴露、香氛皂，到香氛蠟燭和襪子都有，讓你在滿滿的節日氛圍中倒數，天天都有聖誕的感覺！禮盒上的插畫由 Artbox London 藝術家 Shruti Gadhvi 創作。Artbox London 是一間英國註冊慈善機構與社會企業，致力為有學習障礙及神經多元的藝術家提供工作坊，發展藝術興趣與技巧。Shruti 分享道：「我在 Artbox London 翻閱了一本關於冥想的書，於是將花朵、色彩、正念話語與曼陀羅融合，創作出這幅作品。這些話語讓我身心平靜，也讓我在創作時感受到內在的流動。」
LUSH 聖誕倒數月曆禮盒內容：幻彩星塵汽泡彈、冬日漩渦泡泡浴芭(禮盒限定)、馴鹿寶貝汽泡彈、甜蜜金喜泡泡浴芭、瞌睡小熊汽泡彈(禮盒限定)、飯後清新唇部磨砂20g、爆米花沐浴露110g(禮盒限定)、冬雪之夜汽泡彈、愛情香氛皂(禮盒限定)、迷你睡公主泡泡浴芭、爆米花汽泡彈、節慶蛋糕潤膚乳50g(禮盒限定)、燕麥奶爽身粉65g、黃色小貓汽泡彈、微醺冬夜沐浴露110g(禮盒限定)、夢想成真潤膚乳45g、打擊動物測試襪子(尺寸：M/L)、樹幹蛋糕香氛皂、繽紛花卉汽泡彈(禮盒限定) 、黃金梨磨砂沐浴霜135g(禮盒限定)、共度佳節沐浴露110g、節日糖果泡泡浴芭、椰棗布丁沐浴露120g、平安之夜香氛蠟燭(禮盒限定)、沉靜香草香水15ml(禮盒限定)。
2025倒數月曆：LUSH高街 29 ½ 號月曆禮盒
打開那扇改寫浸浴世界的門，與汽泡彈和泡泡浴芭一起展開夢幻尋根之旅。你將置身充滿繽紛暖浴與和綿密泡泡的奇妙國度，在聖誕來臨前，每天都能享受暖浴。這款禮盒內含 25 款浸浴驚喜，包括 5 款禮盒限定產品及 5 件色彩繽紛的立體角色紙板。這款禮盒由來自 Lush Talent Pool 的 Sherrie Tilley 設計：「我最喜歡的計畫，是能夠展現我對角色設計與故事敘述的熱情的作品。我喜歡為角色與元素賦予獨立生命，讓幽默與情感自然流露於創作之中。」
LUSH高街 29 ½ 號月曆禮盒內容物：
黃色小貓汽泡彈、迷你閃爍仙子泡泡浴芭、紅粉布丁汽泡彈、奶油泡芙汽泡彈、玫瑰小熊汽泡彈(禮盒限定)、小獨角獸汽泡彈、迷你睡公主泡泡浴芭 、企鵝先生汽泡彈、聖誕老人汽泡彈、雪天使泡泡浴芭、奶油糖泡泡浴芭、翠綠嫩芽汽泡彈(禮盒限定)、甜睡海狸汽泡彈、薑餅人汽泡彈、迷你快樂光芒泡泡浴芭、北極小熊汽泡彈、馴鹿寶貝汽泡彈、迷你彩虹泡泡浴芭、聖誕烏龜汽泡彈(禮盒限定)、瞌睡小熊汽泡彈(禮盒限定)、節日糖果泡泡浴芭 、彩虹雪人汽泡彈、魔法牛牛汽泡彈 、蜂蜜小熊汽泡彈(禮盒限定)、聖誕老公公汽泡彈、角色紙板(禮盒限定)。
看更多 CTWANT 文章
2025年末「零失誤」交換禮物指南！盤點YSL、Dior、NARS限量美妝，送出手絕對被讚爆
2025年末三大聯名太好買！INNISFREE X早午餐兄弟、I'M MEME X 林三益、CLIO X哈利波特
盤點「精品級」潤色護唇膏！金智媛同款還能掛包包、PRADA香蕉黃超吸睛、LA MER是貴婦最愛
其他人也在看
歐洲議會擬禁植物性食品使用「漢堡」「牛排」等名稱 德總理：香腸就是香腸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】歐洲議會通過一項議案，禁止植物性食品使用「漢堡」或「牛排」等與肉類相關的名稱，議案被視為畜牧業的勝利。不過，有關禁令仍需獲得歐盟委員會及 27 個成員國政府批准，方可成為法律。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
日本酒店優惠｜京都酒店每晚低至$499！鄰近京都站、最新teamLab 免轉車到嵐山賞楓睇燈
日本紅葉季即將來臨，京都作為賞楓熱門目的地，屆時一定吸引眾多遊客到訪，房價亦直線上升，加上當地下年3月1日起升調最高住宿稅額至每晚1萬日圓（約510港元），提醒大家趕在加稅前再去一轉！Yahoo購物專員發現Trip.com將於今晚9點（10月9日）推出「京都八條都酒店」一口價優惠，二人入住每晚只需$499，人均只需$249.5，酒店平時都要逾千元一晚，搶到的話絕對是超級抵住！Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
話題薄底鞋、明星潮人都搶穿！adidas跆拳道鞋新色超夢幻、舒華同款德訓鞋粉絲要買
adidasOriginals x CLOT Taekwondo薄底鞋優雅新生！夢幻新色亮相adidas Originals與CLOT攜手推出全新合作系列，以標誌性的Taekwondo跆拳道薄底鞋款為核心，並邀請時裝設計師胡穎琪Caroline Hú 以其獨到視角進行全新演繹。鞋身輪廓輕盈俐落，融入現代美感，將武術與芭蕾的優雅...styletc ・ 16 小時前
婚後才知道他有多暖！這3星座男「越相處越懂得寵你」，一起過生活幸福爆表
很多人說婚姻是愛情的墳墓，但對某些星座男來說，結婚才是他們真正「開啟寵妻模式」的時刻。姊妹淘 ・ 17 小時前
安達祐実從童星到金髮辣媽！ 她的變身背後有什麼隱情？
你有沒有聽過一個2歲就當模特兒、12歲喊一句話讓全日本瘋狂的女孩？😜 安達祐実，1981年9月14日出生在東京台東區，152公分的小個子，卻有大大的能量！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
話題精品聯名太燒心！鬼塚虎× Versace夢幻聯乘、這雙鞋根本高訂級，A.P.C. × MJ獨家首賣地點曝光
精品話題聯名：鬼塚虎 × Versace 夢幻登場、推2026春夏聯名系列Onitsuka Tiger鬼塚虎正式發表與Versace的全新聯名合作，作為2026春夏系列的重要亮點，更是Versace新任創意總監DarioVitale的驚喜首秀，一出手就選擇用鞋說話，氣場全開！ 這雙話題之作選在Versace 2026春...styletc ・ 14 小時前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 18 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 16 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭
【彭博】-- 現貨白銀價格飆升至數十年來的最高水平，因激增的避險需求放大了倫敦市場的供應緊張。銀價周四一度大漲2.3%並突破每盎司50美元，觸及20世紀80年代亨特兄弟逼空以來的最高紀錄。白銀價格今年以來已上漲逾70%，令黃金創紀錄的漲幅相形見絀。美國財政風險、股市過熱及聯儲會獨立性面臨威脅等因素引發投資者擔憂，促使其加大了對避險資產的追逐。與此同時，關鍵的倫敦市場上白銀供應短缺也支撐了價格，同時還大幅推高了借入該金屬的成本。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每盎司50.Bloomberg ・ 9 小時前