專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
2025聖誕限定搶先看：Dior、CHANEL、阿蒂仙之香、嬌蘭 四大夢幻禮盒登場！打開每一格都是驚喜魔法
2025聖誕禮盒提前開搶！Dior、CHANEL、嬌蘭與阿蒂仙之香四大頂級彩妝香氛品牌搶先推出限量倒數月曆與聖誕妝容節慶系列，從香氛、彩妝到保養，融合藝術設計與節日魔法，絕對是名媛貴婦們和喜愛頂級包裝內容們今年最值得收藏的夢幻逸品。
1.Dior香氛世家－奇幻星願聖誕掛飾
讓你度過最奢華的聖誕節！2025聖誕佳節，Dior香氛世家以藝術家René Gruau經典畫作為靈感，推出《奇幻星願聖誕掛飾》。嫩粉、燦金與銀色交織出褶皺紙藝美學，24款限量香氛紙飾與燦金動物吊飾，還有聖誕樹的頂頭星星掛飾，讓你重現歡樂馬戲團的歡愉盛景。
每款香氛掛飾可輕灑一縷《迪奧香氛世家-特拉法加香氛》(12ml)，讓甜美花果香氣綻放節慶魔法，搭配「迪奧幸運星聖誕樹頂裝飾」，讓居家空間充滿Dior式優雅光采。
2.Dior 2025聖誕倒數月曆
以「奇幻星願」為主題，《迪奧2025聖誕倒數月曆》以蒙田大道30號旗艦店外觀為藍本，鑲嵌燦金吊飾與幸運星圖騰，開啟門扉宛如走入Dior馬戲團世界。
內含24格抽屜式收藏盒：6款經典香氛、4款保養逸品、10款彩妝、1款全新香氛蠟燭與3款聖誕掛飾。香氛蠟燭以「焦糖杏仁×棉花糖」譜出暖冬氣息，24天每天都是一場驚喜。
3.L’Artisan Parfumeur 阿蒂仙之香 聖誕倒數日曆
阿蒂仙之香以「冬季森林」為靈感，打造2025聖誕倒數日曆。每一道門扉後都藏著驚喜香氣與生活儀式。內容包含兩款正裝香氛「冥府之路淡香水50ml」、「布列塔尼的空氣淡香精50ml」，及防煙滅燭罩、燭芯修剪器、隨行香氛皮革套等正裝工具。
同時收錄兩款2025新品「焚香之幕10ml」、「橙樹林故事馥郁版10ml」，以及多款經典小香、身體乳與沐浴露，完整詮釋阿蒂仙之香的氣味美學。
限定活動：
購買香水75ml／100ml即贈聖誕卡片四入組，數量有限，贈完為止。
4.香奈兒CHANEL 2025聖誕限量彩妝系列
當星辰劃過夜空，香奈兒以宇宙光影譜出節慶新章。2025聖誕限量彩妝系列邀你沉醉於「星辰」主題的奢華宇宙，從頰彩、眼影到唇妝與指彩，全系列以閃耀金屬光澤與柔霧質地交織出夢幻星海。
首先是「香奈兒璀璨星辰頰彩盤」，集腮紅與打亮雙重用途，粉體壓印品牌五大經典符碼。兩色包括#997玫瑰為藍調粉×珠光白粉色；#998蜜桃以杏桃色×白金燦光對比演繹柔亮層次。
此外，聖誕系列也推出「香奈兒四色眼影 #397璀璨星辰」綴以銀紫、薰衣草、藍灰與水藍打亮色，疊擦後如星雲般閃爍。搭配「精確持久眼線液筆」#542豔紅、#544緋紅 及「超炫耀4D修護睫毛膏 #77星夜」，描繪閃耀的星際眼神。
聖誕彩妝絕不能缺少唇膏和指甲油！「超炫耀絲絨唇膏 星璨版」#548渲染（玫瑰木）、#549美麗人生（棕紅），質地霧柔舒適。「超炫耀釉光唇萃」#558星璨（珠光桃粉）、#559星雲（珠光深紫紅），演繹流星般的華麗。同步推出「時尚釉光指甲油」兩款限量色：#371暮藍（釉光岩灰藍）、#369曜紅（金屬光橘紅），閃耀如星體燃燒軌跡。
5.GUERLAIN 嬌蘭 聖誕倒數月曆
2025年，嬌蘭將經典聖誕倒數月曆交由法國紙藝藝術家 Mélissandre Vidal（瑪莉桑德蕾．維達） 操刀，以紙張雕塑出詩意與奢華共存的節慶童話。
深紅色封面後，展開一場由紙張構築的藝術奧德賽：金色光影與雄偉動物交織，摺紙層疊之間，流露出浪漫而純粹的節慶詩篇。限量聖誕倒數月曆內藏 25款驚喜禮物，包含香氛、保養、彩妝等嬌蘭經典之作。最終日12月25日更藏有特別驚喜——「紅寶之吻唇膏」經典510緞光色，搭配金雕藝術殼，象徵節慶最耀眼的星芒。
整體設計延續「TALE OF WONDERS星芒奇想聖誕系列」概念，靈感來自嬌蘭傳奇香水 SHALIMAR《一千零一夜》的百年傳奇，以新藝術風格詮釋「夢想與香氣交會的瞬間」。封底印有Jacques Guerlain的名言：「成功的香水是要能符合最初夢想的香氣。」
6.GUERLAIN嬌蘭紅寶之吻星芒奇想高訂限量套組 這可是在全球只有670組的限量收藏，堪稱鏡面繁星的極致珍藏。受到巴黎藝術家Géraldine Gonzalez（潔哈汀·貢薩勒斯）啟發，嬌蘭特別推出非凡限量版「ROUGE G紅寶之吻高訂客製化唇膏套組」。鏡面底色襯托兩顆璀璨繁星，散發如藝術品般光芒。「紅寶之吻星芒奇想高訂限量套組」全球僅限量670件，每一組皆有獨立編號，搭配三款經典色號：緞光06、緞光510、絲絨159。無論是收藏或送禮，都象徵著節慶最珍貴的一份祝福。
女神潤娥逆生長術太驚人！《暴君的廚師》與男主角差10歲也能演CP！
50歲林志玲智慧暖心育兒這6招全公開！一句「帶孩子根本沒有優雅這件事！」引發台日媽媽們的共鳴！
