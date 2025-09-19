焦點

專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉

men's uno HK

2025艾美獎紅地氈顯時尚 | Lisa、Jenna Ortega、Selena Gomez 等明星造型全面解析

men's uno HK
更新時間

第 77 屆艾美獎（Emmy Awards 2025）紅地氈再次成為全球矚目的時尚舞台。每年的紅地氈不只是影視盛事的前奏，更是各大時裝屋展示最新創意與工藝的伸展台。今年，從 Jenna Ortega 的 Givenchy 禮服到 Blackpink Lisa 的實驗性 Lever Couture 造型，從 Michelle Williams 的經典 CHANEL 到 Colman Domingo 的華麗 Valentino，各具特色，立刻解構各造型要點。

Jenna Ortega in Givenchy：暗黑浪漫的摩登詮釋

PHOTO / IG@Givenchy
PHOTO / IG@Givenchy
Jenna Ortega 再次證明了她作為新一代時尚偶像的地位。她身穿 Givenchy 定製禮服，以經典黑色為基調，搭配不規則剪裁水晶上衣，展現介乎純真與危險之間的魅力。這一造型延續了她在《Wednesday》後為人熟知的暗黑氣質，但 Givenchy 的細膩工藝賦予其更摩登的線條。她不再只是「哥德少女」，而是已然進化成時尚舞台的中心。

Erin Doherty in Louis Vuitton：結構感與柔美的對撞

PHOTO by John Shearer/WireImage – Courtesy from Louis Vuitton
PHOTO by John Shearer/WireImage – Courtesy from Louis Vuitton

英國女星 Erin Doherty 選擇了Custom Louis Vuitton ，造型以建築感線條為主軸。硬挺的上身結構搭配輕盈的裙擺，營造出力量與柔美的衝突效果。Louis Vuitton 的設計總監 Nicolas Ghesquière 擅長以未來感重塑女性輪廓，這次的作品正好突顯 Erin Doherty的冷峻氣質，同時又帶有微妙的浪漫色彩。

Selena Gomez in Louis Vuitton：星光與柔情的平衡

Photo by Frazer Harrison/Getty Images – Courtesy from Louis Vuitton
Photo by Frazer Harrison/Getty Images – Courtesy from Louis Vuitton

Selena Gomez 身著 Louis Vuitton 的亮紅色晚裝，完美平衡性感與優雅。裙身以紅色為主角，配上特長裙擺，隨她步伐流動。Selena 一直在紅地氈上保持溫婉與明星氣場兼備的風格，這次選擇 Louis Vuiton，既呼應了她近年成熟大方的形象，又展現她作為流行偶像之外的從容與格調。

Blackpink Lisa in Lever Couture：浪漫主義的舞台感

Photo by Frazer Harrison/Getty Images – Courtesy from Bulgari
Photo by Frazer Harrison/Getty Images – Courtesy from Bulgari

Blackpink 成員 Lisa 可謂紅毯最矚目的焦點之一。她穿上極浪漫的粉紅色 Lever Couture 作品配上Bulgari珠寶，充滿雕塑感的層層結構與不對稱輪廓，仿佛一件藝術裝置搬上紅毯。這不僅僅是服裝，而是一場視覺宣言：明星身份、流行文化與前衛時尚的完美融合。Lisa 的紅毯表現再次證明她不僅是音樂偶像，更是全球時尚icon。

Colman Domingo in Valentino：男性紅毯的華麗革命

Photo by Kevin Mazur/Getty Images – Courtesy from Boucheron
Photo by Kevin Mazur/Getty Images – Courtesy from Boucheron

Colman Domingo 已是Red Carpret「常勝軍」，這次他以 Valentino 的亮色系西裝配上Boucheron 珠寶驚豔全場。柔和的粉藍色調，搭配飄逸絲質波點襯衫與閃亮Boucheron 配飾，徹底顛覆傳統男性紅毯的沉悶黑西裝規範。他的穿搭勇於挑戰性別氣質的邊界，讓男性紅毯造型邁向更自由、更包容的境界。

Michelle Williams in CHANEL：經典與傳承的代名詞

Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images – Courtesy from CHANEL
Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images – Courtesy from CHANEL

Michelle Williams 的紅毯造型再次選擇 CHANEL，體現出她與品牌之間長久以來的契合。她所穿的 CHANELl 禮服以珍珠、薄紗與精緻刺繡構成，極致體現品牌的浪漫與永恆。她的氣質與 CHANEL 的優雅互相呼應，仿佛時間靜止，證明經典的力量從來不會被時代淘汰。

Patrick Ball in Dolce & Gabbana：傳統男士正裝的現代重塑

Photo by Frazer Harrison/Getty Images – Courtesy from Dolce &amp; Gabbana
Photo by Frazer Harrison/Getty Images – Courtesy from Dolce & Gabbana

新生代演員 Patrick Ball 則選擇了 Dolce & Gabbana 的定製西裝。挺拔的肩線與利落的修身剪裁，完美詮釋義大利品牌一貫的性感與華麗。不同於 Colman Domingo 的張揚，Patrick 的選擇更傾向低調內斂，但在細節如絲絨翻領與緞面飾邊之中，仍隱約散發高級質感。

