專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
2025艾美獎紅地氈顯時尚 | Lisa、Jenna Ortega、Selena Gomez 等明星造型全面解析
第 77 屆艾美獎（Emmy Awards 2025）紅地氈再次成為全球矚目的時尚舞台。每年的紅地氈不只是影視盛事的前奏，更是各大時裝屋展示最新創意與工藝的伸展台。今年，從 Jenna Ortega 的 Givenchy 禮服到 Blackpink Lisa 的實驗性 Lever Couture 造型，從 Michelle Williams 的經典 CHANEL 到 Colman Domingo 的華麗 Valentino，各具特色，立刻解構各造型要點。
Jenna Ortega in Givenchy：暗黑浪漫的摩登詮釋
Jenna Ortega 再次證明了她作為新一代時尚偶像的地位。她身穿 Givenchy 定製禮服，以經典黑色為基調，搭配不規則剪裁水晶上衣，展現介乎純真與危險之間的魅力。這一造型延續了她在《Wednesday》後為人熟知的暗黑氣質，但 Givenchy 的細膩工藝賦予其更摩登的線條。她不再只是「哥德少女」，而是已然進化成時尚舞台的中心。
Erin Doherty in Louis Vuitton：結構感與柔美的對撞
英國女星 Erin Doherty 選擇了Custom Louis Vuitton ，造型以建築感線條為主軸。硬挺的上身結構搭配輕盈的裙擺，營造出力量與柔美的衝突效果。Louis Vuitton 的設計總監 Nicolas Ghesquière 擅長以未來感重塑女性輪廓，這次的作品正好突顯 Erin Doherty的冷峻氣質，同時又帶有微妙的浪漫色彩。
Selena Gomez in Louis Vuitton：星光與柔情的平衡
Selena Gomez 身著 Louis Vuitton 的亮紅色晚裝，完美平衡性感與優雅。裙身以紅色為主角，配上特長裙擺，隨她步伐流動。Selena 一直在紅地氈上保持溫婉與明星氣場兼備的風格，這次選擇 Louis Vuiton，既呼應了她近年成熟大方的形象，又展現她作為流行偶像之外的從容與格調。
Blackpink Lisa in Lever Couture：浪漫主義的舞台感
Blackpink 成員 Lisa 可謂紅毯最矚目的焦點之一。她穿上極浪漫的粉紅色 Lever Couture 作品配上Bulgari珠寶，充滿雕塑感的層層結構與不對稱輪廓，仿佛一件藝術裝置搬上紅毯。這不僅僅是服裝，而是一場視覺宣言：明星身份、流行文化與前衛時尚的完美融合。Lisa 的紅毯表現再次證明她不僅是音樂偶像，更是全球時尚icon。
Colman Domingo in Valentino：男性紅毯的華麗革命
Colman Domingo 已是Red Carpret「常勝軍」，這次他以 Valentino 的亮色系西裝配上Boucheron 珠寶驚豔全場。柔和的粉藍色調，搭配飄逸絲質波點襯衫與閃亮Boucheron 配飾，徹底顛覆傳統男性紅毯的沉悶黑西裝規範。他的穿搭勇於挑戰性別氣質的邊界，讓男性紅毯造型邁向更自由、更包容的境界。
Michelle Williams in CHANEL：經典與傳承的代名詞
Michelle Williams 的紅毯造型再次選擇 CHANEL，體現出她與品牌之間長久以來的契合。她所穿的 CHANELl 禮服以珍珠、薄紗與精緻刺繡構成，極致體現品牌的浪漫與永恆。她的氣質與 CHANEL 的優雅互相呼應，仿佛時間靜止，證明經典的力量從來不會被時代淘汰。
Patrick Ball in Dolce & Gabbana：傳統男士正裝的現代重塑
新生代演員 Patrick Ball 則選擇了 Dolce & Gabbana 的定製西裝。挺拔的肩線與利落的修身剪裁，完美詮釋義大利品牌一貫的性感與華麗。不同於 Colman Domingo 的張揚，Patrick 的選擇更傾向低調內斂，但在細節如絲絨翻領與緞面飾邊之中，仍隱約散發高級質感。
其他人也在看
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國總統特朗普威脅吊銷對他批評過頭的電視台牌照
【彭博】— 美國總統特朗普表示，如果美國廣播電視網絡對他批評過頭，應對其牌照進行審查，相當於對媒體自由發出最廣泛的威脅。Bloomberg ・ 5 小時前
aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表
aespa粉絲終於等到啦！韓國超人氣女團aespa繼去年於亞博開演唱會後，明年2月7、8日鐵定再次登上亞洲國際博覽館，一連兩日舉辦aespa《SYNK: aeXIS LINE》香港站巡迴演唱會。想一睹偶像風采，就要把握搶飛機會！即睇下文了解票價、座位表及購票方法！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
BLACKPINK香港演唱會2026｜加場！1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop
BLACKPINK四閨女各自發展了一回，宣布開展世界巡迴演唱會，香港站則在2026年1月24、25日，現加開26日一場，並在啟德主場館（Kai Tak Stadium）舉行！門票開售詳情已公布，各位Blinks一起「BLACKPINK in your area！」之前4位偶像都分別推出了個人專輯，先有Rosé去年底推出《Rosie》，隨後有Jisoo、Lisa以及Jennie，準備好迎接偶像們的音樂禮物吧！Yahoo Style HK ・ 57 分鐘前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
「劍神」張家朗入市！ 斥1612萬購白石角雲匯3房
據報道，兩屆奧運金牌得主、有香港「劍神」之稱的張家朗，於上月斥資1612.4萬元，購入大埔白石角雲滙一個3房單位，呎價約1.73萬元。28Hse.com ・ 2 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 22 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 2 小時前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 1 天前