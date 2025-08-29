新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
2025計時腕錶｜探索Longines、Hublot、Hamilton、Zenith全新傑作：傳承動靜之間
計時機芯構造精密，當佩戴者啟動計時裝置時，計時秒針高速運轉，動態流暢悅目。這種複雜功能還是由機械驅動，體現歷代製錶工匠智慧與技術成果。今年各大鐘錶品牌推出的計時腕錶性依然能精準可靠，以下八款腕錶更是從古蹟、自然景觀、復古文化、極限運動和品牌歷史汲取創作靈感，重新詮釋此項複雜功能，注入濃厚人文色彩。
Breguet Type XX Chronographe 2075計時碼錶
250周年計時傑作
寶璣為慶祝品牌成立250周年，推出兩款全新Type XX系列腕錶。兩款腕錶的靈感源自於品牌在1950年代初為法國空軍和法國海軍製作軍用腕錶之歷史。1950年，法國空軍發佈代號「Type 20」招標公告，招募製錶廠房為法國軍方飛行員製作計時腕錶，而寶璣是其中一家中標廠商。1952年，兩款寶璣軍用版時計面世，其中包括法國空軍所使用的Type 20腕錶，法國海軍使用的Type XX腕錶，另外還包括Type XX民用錶款。
兩款新作與1955年出產的民用版Type XX腕錶一脈相承，提供黑色鋁質錶盤款式和限量版銀色錶盤兩個款式。兩款腕錶機芯性能亦略有不同:黑色款式搭載7279型手動機芯，3時位置設有15分鐘計時盤;銀色款式搭載7278型機芯，3時位置設有30分鐘計時盤。兩款機芯同樣配備時間顯示、計時和飛返計時功能，動力儲備60小時。上圖顯示的是黑色錶盤版本。7279型機芯底部細節悅目，刻有Breguet 19飛機飛越歐洲和北美海岸線圖案，象徵創辦人的玄孫兼飛機發明家Louis Charles Breguet創辦寶璣航空(Breguet Aviation)和研製雙翼轟炸偵察機Breguet XIV之歷史。
Gerald Charles Maestro 3.0 Chronograph計時碼錶
承襲大師級美學
製錶大師Gerald Genta的美學歷久不衰，時下不同品牌多款備受鐘錶愛好者推祟的優雅運動腕錶皆是他的得意之作，而全新Gerald Charles Maestro 3.0計時腕錶也是其中之一。這個同名瑞士獨立製錶品牌由Gerald Genta於2000年創辦，目前仍通過現代製錶技術延續Genta理念。品牌根據Genta在2006年主理的GC33腕錶研發新作，推出冰藍色精鋼版本和灰色鈦金屬版本錶款。
上圖顯示的是精鋼版本，配備太陽紋打磨和巴黎釘紋圖案錶盤，搭載瑞士製造3.0自動機芯，具備Incabloc防震系統和單向旋轉擺陀，動力儲備50小時。機芯由351枚零件和46枚紅寶石組裝而成。擺陀和橋板經過精心裝飾。自動擺陀飾有25周年紀念標誌和Gerald Charles標誌「蜂巢」紋理。橋板則飾有螺旋紋、日內瓦波紋和魚鱗紋。錶殼防水性能比原版GC33腕錶更優良，防水深度提升至100米。錶殼直徑39毫米、厚11毫米，設有旋入式巴黎釘紋錶冠，其輪廓應用ErgonTeq專利技術製造，符合人體工學，佩戴更貼手舒適。
Girard Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition計時碼錶
綠色的賽車記憶
芝柏表與Aston Martin合作，推出Laureato桂冠系列計時碼錶阿斯頓馬丁限量版腕錶。新作外觀參照英國跑車裝飾而成，單是其彩虹綠色錶盤便經過14個工序處理，塗有15層超薄彩虹車漆，經過兩次烘烤，才能呈現虹彩綠色效果，代表英國賽車傳統。有說British Racing Green(英國賽車綠)源於1900年，當時英格蘭政府禁止賽車，當地車手只能遠赴別國出賽。1902年，英國代表車手Selwyn Edge從剩餘顏色中選用三葉草綠色代表英國出戰Gordon Bennett Cup賽事，最後成功奪冠。此後三葉綠便成為英國賽車代表色彩之一。
Aston Martin賽車綠以這段歷史為靈感，於1922年為旗下賽車塗上綠色出戰法國大獎賽。1999年，車廠為慶祝勝出Le Mans 24小時耐力賽40周年，將這種獨特的綠調正式命名為Aston Martin Racing Green。新錶之鈦金屬錶殼直徑42毫米、厚12.16毫米，輕盈堅固，配藍寶石水晶玻璃底蓋和一體式錶鏈，輪廓貼手舒適。GP03300-2451自動機芯動力儲備46小時，提供時間顯示、日曆和計時功能。限量188枚。
Grand Seiko Evolution 9 Tentagraph SLGC007計時碼錶
極限計時耐力
Grand Seiko在2023年發表高性能9SC5機械計時機芯，為機械計時機芯性能樹立全新標準。這枚機芯的特色在於它配備雙脈衝擒縱系統和雙發條盒，在啓動計時功能的狀態之下也持續運作三天，每日走時誤差可維持在+5至-3秒之間。除此以外，機芯計時系統還配備垂直離合器和導柱輪，確保佩戴者操作計時功能時更為精確流暢。
時至今年，Grand Seiko以日本岩手縣雪山為靈感，以優雅銀色紋理代表岩手縣雪山的迷人景緻。銀色錶盤搭配黑色副錶盤和錶圈，對比清晰，錶盤佈局清晰易讀。雖然機芯構造精密，但腕錶整體重量輕身，長時間佩戴於手腕也不會構成重量負擔。這是因為品牌運用鈦金屬鑄造錶殼和一體式錶鏈，結構非常輕巧。錶殼直徑43.2毫米、厚15.3毫米，配防眩鍍膜處理盒型藍寶石水晶鏡面，各項顯示裝置一目了然。錶殼裝設旋入式錶冠、計時按鈕和透明錶背，防水深度達100米，防水性能出眾。整體輪廓經過人體工學原理設計而成，輕盈舒適，完美體現日本現代製錶工藝。
Hamilton American Classic Intra-Matic Auto Chrono計時碼錶
駛進復古時空
Hamilton旗下出品在社交平台腕錶愛好者群組間備受賞識，不時有人上載品牌腕錶相片記錄生活點滴。有人欣賞腕錶上鏈聲音悅耳，也有人形容錶款與荷里活科幻電影裡的同出一轍，總之各有喜歡這個品牌的理由。全新Intra-Matic系列腕錶不是科幻電影腕錶，但卻煥發品牌獨有復古美式腕錶型格，相信是美式古著愛好者的心水。新作的創作靈感源於1969年出產的Chromo-Matic腕錶。這款原版腕錶配備標誌「熊貓」錶面，以白色錶盤搭配黑色小錶盤，襯穿孔皮革錶帶，體現1960年代美式駕駛文化美學風格。
三款新作與原版腕錶一脈相成，注入現代超級跑車元素，配備40毫米黑色PVD塗層錶殼和錶帶扣，防水深度100米。單色錶盤以黑色錶盤襯同色小錶盤，通過白色時標和指針顯示小時和分鐘。三款新作的測速計刻度和計時秒針顏色不同，分別是黃色、白色和橙色。Intra-Matic自動計時機芯動力儲備60小時，搭載Nivachron抗磁游絲，有助走時穩定。日曆顯示裝置操作簡便，佩戴者通過按壓錶殼10時位置的快速日期校正器即可調校日曆。
Hublot Classic Fusion Chronograph Boutique Lucerne計時碼錶
陳年瑞士回憶
這枚Classic Fusion計時碼錶盧森專賣店特別版腕錶是以瑞士14世紀古建築Kapellbrücke木橋作為創作靈感製造。這道木製廊橋又稱為Chapel Bridge，建於1332年，座落於瑞士中部經濟文化中心Lucerne古城，橫跨Reuss河流，最初用作防衛建築。17世紀，木橋上才開始裝嵌畫板，記錄當地歷史和Lucerne宗教聖人St. Leodegar 與St. Maurice傳記。目前這道木橋是觀光旅遊熱點，體現了古歐洲人建築智慧，更啓發了Hublot糅合彷舊加工技術和自家製錶工藝，創作出這枚專賣店特別版腕錶。
HUB1143自動計時機芯動力儲存48小時。啡色格紋錶盤更具特色，運用碳纖維和少量源自Lucerne木橋上的木材製造。這些木材取自在1993年因火災而焚毀的木橋，象徵從破壞裡重生。鈦金屬錶殼直徑45毫米、厚13.4毫米，重量輕巧，表面經過磨砂黑化仿舊處理，細節仿真，如同一枚被人恆常佩戴多年的腕錶，佈滿深淺掉色痕跡。錶圈、錶冠、計時按鈕、錶耳和錶背飾有相同效果;附設復古啡色小牛皮錶帶和精鋼仿舊折疊扣，款式低調。錶背裝飾精緻，鐫有「Special Edition Lucerne Boutique」字樣和木橋金屬浮雕圖案。
Longines Conquest Chrono Ski Edition計時碼錶
極速雪地運動
浪琴是FIS國際滑雪聯會官方合作夥伴，亦有贊助世界級高山滑雪賽事，其中包括本年初於奧地利薩爾斯堡Saalbach舉行的FIS高山滑雪錦標賽。浪琴為紀念此項雙年度高山滑雪盛事，推出全球限量2,025枚Conquest滑雪特別版計時碼錶。浪琴在上年底舉行新錶發佈活動，品牌滑雪運動大使兼高山滑雪運動名將Marco Odermatt和Mikaela Shiffrin亦有到場示範新作。
腕錶搭載L898.5自動機芯，游絲擺輪裝有矽質游絲，其抗磁能力比ISO764標準所要求的高出十倍，穩定提供時間顯示和計時功能，動力儲備59小時。精鋼錶殼結構堅固，直徑42毫米，配備黑色陶瓷黑色陶瓷測速計字圈，以及密封精鋼旋入式底蓋，防水深度100米。
錶盤和錶背經過精心裝飾，深灰色錶盤飾有緞面直紋，黑色小錶盤則具有凹形蝸紋外緣，連同黑色外錶圈和刻度圈，線條分明而層次立體，體現運動型格。錶背裝飾具有特別含意，鐫刻有滑雪運動員圖案、賽事名稱、限量號碼等，象徵此錶是本年高山滑雪大賽特別版本，具備珍藏價值。
Zenith Chronomaster Original計時碼錶
製錶工業傳奇
真力時於1865年由瑞士Le Locle製錶大亨Georges Favre-Jacot創辦。他改革生產模式、引用先進工業技術製錶、投產自家製錶儀器、擴建廠房、帶動當地旅遊業，一手一腳建立製錶工業王國，樹立現代製錶模式，致力改善機械機芯性能。19世紀末，品牌開始參與由天文台舉辦的計時競賽，著力提升自家機芯技術性能，累計至今已獲得2,333項精密計時大獎，造詣深厚。1960年代，品牌著手研發首款自家計時自動機芯，隨後在1969年1月10日發表El Primero機芯，體現了當時最頂尖製錶技術。機芯振頻為每小時36,000次，能夠精確計時至十分之一秒。
時至今年，品牌成立160周年，真力時以全新面貌詮釋這枚經典機芯，推出Chronomaster Original腕錶。新作遵從原版搭載有El Primero機芯之Zenith A386腕錶尺寸、款式和性能製造，配備直徑38毫米精鋼錶殼，搭載El Primero導柱輪自動計時機芯，動力儲存60小時，可精準計時至1/10秒，附設停秒和日曆顯示功能。錶盤貫徹原版腕錶美學和功能特色，太陽紋錶盤設有三色重疊計時盤。計時指針高速流暢運轉，每10秒運行一圈，反映品牌製錶技術精髓。
