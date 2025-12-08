精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
2025跨年不撞衫攻略！4種派對場景穿搭超實用，舒適、優雅、搶眼一次到位
2025即將華麗收尾，跨年夜值得用最亮的一套造型，迎接嶄新的自己～想在倒數瞬間化身全場焦點？以下4種「跨年場景ｘ穿搭策略」準備好了，從高光洋裝到療癒針織、從野外浪漫到演唱會氣場，保證每一套都能在 00:00 那一刻閃到對的人、拍出最炸IG照！
跨年派對穿搭：溫馨屋頂派對、針織ｘ暖色系完勝
城市夜景在腳下鋪開，好友圍坐在小暖燈旁，這場合重點就是－自在但不能邋遢。用溫柔層次＋針織材質，讓人想多看兩秒的暖心系魅力～柔軟針織上衣、搭溫暖奶油色或焦糖色下身，整體溫柔又乾淨，若想增加精緻度，可選微微亮線、毛絨材質或落肩設計，小細節就能悄悄提升時髦度。
跨年派對穿搭：浪漫景觀餐廳、約會必勝的高光洋裝
跨年大餐一定要「盛裝到底」！不必太誇張，精緻但有存在感的細節才是跨年浪漫的關鍵，這時最能撐起氛圍的就是剪裁俐落的洋裝。亮面材質、細緻水鑽、極簡卻銳利的線條，都能在舉杯、側身、回頭每個瞬間展現你的優雅輪廓。
跨年派對穿搭：私密感滿分的豪華露營、波西米亞風的自由美學
如果選擇躲進山林迎接新年，享受大自然的洗禮，那穿搭就要和自然節奏同步。大自然色系＋率性線條，搭配寬鬆剪裁、流蘇細節、仿舊皮革、碎花洋裝、溫暖針織外套—各種波西米亞風格單品，重點是輕鬆、飄逸、沒有束縛感，像把一整年的壓力甩進火堆裡。
跨年派對穿搭：跨年演唱會、氣場剪裁＋亮點單品 就是焦點
低頻震到心臟、燈光掃過人群、與萬人倒數吶喊—這種場合需要狂刷存在感！特殊材質＋銳利輪廓，就是演唱會最會穿的人～有結構的短版外套、不規則剪裁、金屬質感單品、強烈印花或科技感面料，都能讓在人群中亮到發光。搭配一點叛逆風，比如皮革短裙、工裝褲，再噴上自信，你就是自己的主舞台。
看更多 CTWANT 文章
保證零失手！女神庭沼珉冬季私服、根本仙女穿搭教科書，高級顯瘦、配色公式直接奉上
年末必收夢幻精品包清單！Valextra絨毛包可愛爆擊、CELINE這顆半月包社群狂洗版
其他人也在看
Olive Young年末大促銷必買！「韓國熱銷TOP 10面膜」清單大公開 低至47折搶購韓妹摯愛款
一年一度Olive Young年末大促銷又來了！到底哪些產品最值得入手呢？Olive Young作為韓國最受歡迎的「國民藥妝店」，其年度銷量排行榜向來是風向指標，能上榜的產品絕對是經過數百萬愛美女生實測認證的實力派。以下即為大家揭曉10大熱銷面膜排行榜，每一款都非常值得入手！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
mandycat office：皇恩浩蕩
真係感恩，你肯放我走！ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 5 小時前
15歲少年沉迷玩手機熬夜！「身高停在138cm」生長板閉合 醫嘆：這輩子已定格
中國河南省鄭州市一名15歲少年長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮，導致身高停在138公分。家長帶他就醫後，醫師檢查發現孩子的骨齡已完全閉合，生長板沒有任何延伸空間，坦言「這孩子這輩子已經定格了」。姊妹淘 ・ 53 分鐘前
薛凱琪束起辮子擺甫士 散發韻味
【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）忙於工作，近日其工作室在社交平台上載視頻，片中音樂配上她的歌曲《不呼不吸幾多秒》，先見到架上墨鏡的她穿上厚厚大衣還戴上帽，她一手拿着咪高峰，一手把外衣的帽子除下，鏡頭一轉，已見她換上型格的冬裝打扮，化上精緻妝容，還束東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 15 小時前
聖誕禮物2025｜女朋友最想收到的名牌禮物推薦15款！Dior、Ralph Lauren、Celine、Coach時尚滿分不會出錯
聖誕將至，想好了寵愛女友的佳節禮物了嗎？小編為大家精心挑選了$3,000、$5,000及$5,000或以上預算的名牌禮物，為女友送上實用性高又時尚度滿分的絕佳驚喜吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數較上屆少 3.3 萬人｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，選舉事務處表示截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距呈擴大趨勢。以下午 10 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,350,680 人，而本屆同時段累計投票人數 1,298,261 人，相差 5.2 萬人。最後在今屆選舉投票最後 1 小時（10 時半至 11 時半），增加了 1.94 萬人投票，最終地區直選整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
立法會選舉｜網售投票心意謝卡索價50元 多間機構員工可憑卡換半日假 醫管局設10萬元抽獎｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今日（7 日）舉行，今屆選民於完成投票後，可獲發一張答謝「心意謝卡」，《Yahoo新聞》日前報道，有機構要求員工上載此感謝卡，作為換取半日假的證明。記者今日中午再發現，有人於網上平台徵求心意謝卡，出價 40 元，亦有多名賣家索價30元至50元不等出售，部分列明可實體交收。Yahoo新聞 ・ 1 天前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【壽司郎】12月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一（01/12-29/12）
凡於12月嘅所有星期一，即12月8、15、22 及29日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！YAHOO著數 ・ 2 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 7 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
美國晶片夢難圓？台積電設廠遇上「美式規矩」 未開工已耗2.7億
美國晶片夢愈走愈難？台積電鳳凰城設廠需處理 18,000 條法規、未正式開工已燒 2.7 億港元，還要面對人才短缺與社區反彈。Yahoo財經 ・ 6 小時前
洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機
英國《衛報》報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因多起爭議，正面臨他擔任防長以來最嚴重危機，包括對「運毒船」發動的攻擊行動，以及他使用未加密聊天軟體處理機密軍事情報，外界批評和要求他辭職的聲音不斷出現。 報導稱，這兩場危機讓這位前福克斯新聞主持人面臨多項指鉅亨網 ・ 2 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 5 小時前
西甲話題 ｜比寧咸食批踭勁流血 做錯一件事反被黃牌
皇家馬德里就好似英超的利物浦，近況認真麻麻，將帥又傳不和。比寧咸在一次爭搶中，被對方球員手肘擊中面部，導致眼角流血，需要暫時離場止血，但做錯一件事，結果食了一張黃牌。Yahoo 體育 ・ 4 小時前