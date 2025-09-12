2025香港單車節｜報名攻略一文睇晒

【Now新聞台】由香港旅遊發展局（旅發局）主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於今年11月30日(星期日)舉行，將開放6,000個名額予本地、內地及海外單車手參與，明日(9月13日)開始接受報名。今年部份項目採用嶄新路線及加入更豐富體驗，提升活動吸引力。

「香港單車節」報名須知

1）網上報名

時間：9月13日上午10時至9月20日晚上11時59分

報名連結：http://www.discoverhongkong.com/cyclothon/tc

特定人士遞交有效的參加資格證明文件(如適用)

單車技術評核(特定人士可獲豁免)：9月27及28日，10月11及12日，合資格健兒將以電郵通知單車技術評核結果

2）報名費

組別｜參與人士｜報名費

50公里組｜16至70歲｜每人600港元(每隊-最多10人)：14,500港元，其中3,000港元將作為慈善用途)

32公里組｜16至70歲｜每人280港元(每隊-最多10人：7,500港元，其中1,500港元將作為慈善用途)

家庭單車樂｜6至70歲｜每組100港元(全數作為慈善用途)

環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站)— 男子公開組及女子公開組｜16至70歲；具備參加單車競賽資格人士｜每人350港元

註：報名費包括選手包，內含號碼布，惟不包括紀念單車服。50公里組及32公里組別參加者完成活動後，更可獲得紀念獎牌、運動水壺及電子證書

3) 單車技術評核

除特定人士外，所有首次參加單車節的50公里組及32公里組人士，或只曾參與2018年或以前的單車節人士，須參加大會安排的單車技術評核

- 日期：9月27日(星期六)及28日(星期日)、10月11日(星期六)及12日(星期日)

- 地點：九龍鑽石山蒲崗村道公園單車園地

- 豁免單車技術評核的特定人士

- 通過2024年新鴻基地產香港單車節單車技術評核；

- 曾完成2022年、2023年或2024年「新鴻基地產香港單車節」50公里組、32公里或30公里組單車項目並獲得完成證書；

- 曾完成2024年1月1日至2025年7月1日期間由中國香港單車總會(單車總會)所舉辦的公路單車比賽；

- 曾完成2024年1月1日至2025年7月1日期間由國際單車聯盟(UCI)所舉辦的公路單車比賽；或

- 曾完成2024年1月1日至2025年7月1日期間由大會認可的其他大型單車賽事(如由國家自行車協會 National Cycling Federation舉辦之賽事)或公路活動

4) 參加者建議平均時速

- 50公里組：可達29公里(適合具速度耐力及豐富經驗的單車手)

- 32公里組：可達24公里(適合有騎行經驗的單車愛好者)

有關2025旅發局「香港單車節」活動詳情，可瀏覽官網

