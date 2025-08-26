天文台料低壓區本週中入南海
2025香港小姐競選決賽 ｜大會公布司儀及嘉賓陣容 張敬軒衛蘭李治廷演唱助慶
全城矚目選美盛事《2025香港小姐競選決賽》，將於本周日（31日）晚8點翡翠台現場直播。
14位候選佳麗分別是，1號李尹嫣 Victoria、2號甘詠寧 Phoebe、3號蔡華英 Emily、4號莫凡 Molly、5號曾閱遙 Elysia、6號朱文慧 Teresa、7號施宇琪 Angela、8號岳凡荻 Fandi、9號陳詠詩 Stacey、10號文雅儀 Tamson、11號梁倩萱 Barbie、12號庄靜璟 Vivian、13號袁文靜 Jane、14號何詠多 Alison。
官方發布最新宣傳片，宣布今屆決賽將由錢嘉樂、麥美恩、阮兆祥及近日憑熱播綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升的「超甜CP」曾展望GM和葉蒨文（Sophie）擔任司儀。嘉賓方面，除了有張敬軒、衛蘭及李治廷演唱助陣，還有1982年香港小姐亞軍鄺美雲華麗登場。最令人驚喜的是，近日憑熱播綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升的「超甜CP」曾展望GM及葉蒨文（Sophie），以特別嘉賓身份「放閃」炒熱氣氛。
