2025體壇大事回顧｜港將全運會及國際賽收穫佳績 屢創經典時刻(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】一眾港隊代表今年表現出色，無論是在全運會還是國際賽都屢創經典時刻。

全運會港隊奇幻旅程患難亦回味，有人脫穎而出。

全運3金得主李思穎：「幸運地隊友即使很辛苦全力地幫我追趕，在當刻我便想，我不可以輸，因為是整隊人的努力。」

全運2金2銅得主何詩蓓：「過去8個月很多高低起伏，幸好身邊有很多支持我的人，令我康復的路程會容易一點，沒有他們便辦不到這個成績。」

有隊伍主場圓夢。

全運男子七欖冠軍隊成員房傑鋒：「可以讓香港觀眾知道，香港欖球有我們華人，以及讓大家知道，其實香港欖球有一定水準。」

手球熱血男孩辭職備戰，就算無牌落袋亦有賺。

港隊手球隊長謝永輝：「錢可以遲點掙，婚可以遲點結，但在啟德主場打球，其實可能一生得一次。」

值得敬佩的還有一眾殘特奧會代表，收穫51金49銀40銅，歷來最多。

從全國走出國際，港將更問鼎世界之巔，蔡俊彥用成就直線回應「親愛的仇人」。

花劍世錦賽金牌得主蔡俊彥：「對一些從我由小到大都不想我成功的人說，對不起我成功了。」

劉慕裳對天上外婆的承諾「無食言」，世錦賽世運雙雙登頂。

黃鎮廷和陳顥樺歐洲大滿貫封王，男雙排名登上世一。

羽毛球「鄧謝配」拍檔9年，短暫拆夥後重聚第一擊稱霸亞洲。

美國成為黃澤林福地，美網和邁阿密公開賽頻頻製造驚喜。

港隊網球代表黃澤林：「我家人經常說『波是圓的』，你未落到場、不博盡，便不會知道與對手的差距。」

這年足球盛夏，外隊輪流轉，5月大球場曼聯雨中激戰。8月C朗首次訪港，去到沙特第一盃還要等等。

啟德體育園開幕，主場館成為新足球聖地，歐聯經典戲碼，利物浦對AC米蘭，北倫敦打吡阿仙奴對熱刺，兩場精彩入波大放送。

港足3場亞洲盃外圍賽叫球迷最快樂，亦最心痛，最終功虧一簣，未能躋身決賽周，主帥韋斯活黯然下台，接替的盧比度帶領東方於亞冠輸南定0比9，告別港超留下遺憾，省港盃同港隊齊齊重新出發。

