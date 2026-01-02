2025黃金腕錶：從中回顧製錶與藝術史上的輝煌時刻

資深投資人各有一套估值方法。雖然這些方法未必完全準確或適用於生活大小決定，但卻是個值得參考的思考工具。這些方法離不開以下準則:能否持續提供滿足感或解決人的需要;它的表現會否受外來因素影響而大幅波動等等。近年越來越多人反思消費和資產的意義，重新認識黃金的價值。黃金是傳統而神聖的貴金屬，也是傳統貨幣的價值所在，物理結構穩定而可塑性高，光澤更如陽光般溫潤悅目。各大鐘錶品牌近年均有推出黃金材質腕錶，靈感源自藝術歷史和品牌歷史中的重要里程碑，以恆久不變的黃金材質紀念這些輝煌時刻，意義非凡。

1.Cartier Santos de Cartier

小裝Santos de Cartier配備18K黃金錶殼寬27.9毫米，長35.8毫米、厚度7.08毫米，七邊形錶冠鑲一顆琢面切割藍寶石，搭載銀色太陽放射紋錶盤，襯藍鋼劍形指針。腕錶配備一體式18K黃金錶鏈和深藍色鱷魚皮錶帶，如袖口腕錶一般百搭耐看。

黃金歷險記

Alberto Santos-Dumont是19世紀末、20世紀初知名飛行員和冒險家。他也是一位航空業奇才，熱衷於發明飛行器和駕駛飛行儀器，用創意構想、學識與科技來超越過去物理界限，成功飛越天際。1896年，他達成首次熱氣球航行創舉。1900年，他與法國珠寶商Louis Cartier相遇，並向Louis表示駕駛飛行器時不便使用陀錶。1904年，Louis便為他製作一枚能佩戴於手腕的時計。這款時計有別傳統，尺寸不但比陀錶精巧，而且還配備方型錶殼，錶殼的兩端更有錶耳，用來連接錶帶，方便人佩戴它於手腕。這枚腕錶便是現代方形腕錶的始祖——Santos de Cartier。事隔多年，方形腕錶和飛行員腕錶經獲多家製錶品牌改良，衍生出不同款式，而Santos de Cartier是品牌旗下經典系列腕錶，配備大、中、小三種尺寸。上圖顯示的是小型尺寸:18K黃金錶殼寬27.9毫米，長35.8毫米、厚度7.08毫米，七邊形錶冠鑲一顆琢面切割藍寶石，搭載銀色太陽放射紋錶盤，襯藍鋼劍形指針。腕錶配備一體式18K黃金錶鏈和深藍色鱷魚皮錶帶，如袖口腕錶一般百搭耐看，傳承冒險精神。

2.Chopard L.U.C XP Urushi Ukiyo-e

Chopard L.U.C XP Urushi Ukiyo-e限量腕錶以《富嶽三十六景》為主題，致敬日本浮世繪大師葛飾北齋經典作品。PHOTO/ CHOPARD

江戶時光

Chopard最近從日本傳統文化和裝飾藝術汲取靈感，推出數款L.U.C獨家時計系列，其中便包括L.U.C XP Urushi Ukiyo-e限量腕錶。這款限量腕錶以《富嶽三十六景》為主題，致敬日本浮世繪大師葛飾北齋經典作品。葛飾北齋生於江戶時代，他最為人熟悉的浮世繪作品有《富嶽三十六景》——1831年〈神奈川沖浪裏〉和〈凱風快晴〉。浮世繪是江戶時代的分色印刷藝術，題材貼近生活，結合繪畫、雕刻、紙藝和木刻板畫。簡單來說，畫家先繪畫草圖，再將草圖鋪在木板。畫家繼而決定這張畫用幾種顏色，按照構圖色彩雕刻相應的浮雕圖案。每種顏色需要獨立一塊木版，而每塊色版只會刻有該顏色出現的區域。接著畫家便在木板塗抹顏料，再鋪上一片紙張，用適當的力度按壓紙張背面，讓顏料滲透在紙中。圖案顏色越多，用到的木板數量和印刷次數也越多。

Chopard L.U.C XP Urushi Ukiyo-e由L.U.C 96.41-L自動機芯提供動力。PHOTO/ CHOPARD

L.U.C XP Urushi Ukiyo-e腕錶靈感與《凱風快晴》一樣，同樣是以富士山為主題製造。18K黃金錶殼如同畫框，搭載一枚由漆藝大師以傳統蒔繪技法繪製富士山圖案錶盤，由L.U.C 96.41-L自動機芯提供動力，洋溢日本風情。

3.Longines Mini DolceVita

2024年，Mini DolveVita推出18K黃金版本、玫瑰金版本和混合材質版本，配備鑲鑽和無鑽款式。上圖顯示的是18K黃金無鑽款式，搭載石英機芯，配皮革錶帶。PHOTO/ LONGINES

跨世紀回憶

Longines在1910年代開始已製作矩形和酒桶形黃金腕錶。這些腕錶在1920至1930年代在歐美流行，Longines當時也有製造。科學家愛因斯坦也擁有過一枚酒桶形黃金腕錶，估計是產自1929至1930年。有說法指這枚腕錶是由別人送贈予愛因斯坦，錶背還刻有「Prof. Albert Einstein, Los Angeles, Feb. 16, 1931」字樣。這枚腕錶後來由他的兒子承繼，最後輾轉落入瑞士伯爾尼歷史博物館中成為館藏。

密封金質錶背刻有Longines飛翼沙漏標誌。浪琴表有為顧客提供刻字服務。佩戴者可請工匠在錶背刻上特別日期、名字或字句，增添紀念意義。PHOTO/ LONGINES

Longines現時仍有出產矩形和酒桶形腕錶，款式和造工則更為精緻。矩形系列腕錶DolceVita在1997年面世，沿用長方形薄身錶殼設計，配皮革錶帶或一體式金屬鏈帶，襯羅馬數字時標及藍色指針，由自動機芯或石英機芯提供動力，設計復古。2023年，品牌推出Mini DolceVita，尺寸更為精巧，錶殼闊21.5毫米、長29毫米，輪廓宛如古董腕錶。至2024年，Mini DolveVita推出18K黃金版本、玫瑰金版本和混合材質版本，配備鑲鑽和無鑽款式。上圖顯示的是18K黃金無鑽款式，搭載石英機芯，配皮革錶帶，功能實用而輪廓輕盈貼手，與半正式休閒裝和西裝穿戴，品味復古。

4.Louis Vuitton Tambour Yellow Gold Onyx

Tambour黃金腕錶採用18K黃金鼓形錶殼、一體式鏈帶和摺疊扣。錶殼直徑40毫米、厚8.3毫米，而它的最大特色，在於18K黃金錶圈鑲嵌了48顆藏紅花色藍寶石（重2.22卡），設計相當有新意。

PHOTO/ LOUIS VUITTON

黑瑪瑙與藏紅花藍寶石

Tambour腕錶是Louis Vuitton旗艦系列腕錶，於2002年問世，以配備標誌鼓形錶殼為特色。2022年，Louis Vuitton推出周年紀念版本，並在隨後一年革新腕錶輪廓，推出奢華運動錶款式。近年出產的Tambour腕錶運用精鋼或貴金屬鑄造，配備一體式錶鏈帶，甚至鑲有彩色寶石，個性非常鮮明。時至今年，品牌推出兩款限量版Tambour珠寶腕錶，包括這款Tambour黃金腕錶。鼓形錶殼、一體式鏈帶和摺疊扣均是採用18K黃金製造，錶殼直徑40毫米、厚8.3毫米，而它的最大特色，在於18K黃金錶圈鑲嵌了48顆藏紅花色藍寶石(重2.22卡)，設計相當有新意。

藏紅花色藍寶石仍未流行，品牌便選用了這種色澤的藍寶石鑲飾腕錶，而不是選用較為人所熟悉的白鑽、芬達石或藍色藍寶石，將有機會帶起橙色藍寶石熱潮。黑色縞瑪瑙錶盤色澤水潤，與黃金錶殼和藏紅花色藍寶石形成鮮明視覺對比。PHOTO/ LOUIS VUITTON

藏紅花色藍寶石仍未流行，品牌便選用了這種色澤的藍寶石鑲飾腕錶，而不是選用較為人所熟悉的白鑽、芬達石或藍色藍寶石，將有機會帶起橙色藍寶石熱潮。黑色縞瑪瑙錶盤色澤水潤，與黃金錶殼和藏紅花色藍寶石形成鮮明視覺對比。自動機芯做工和性能亦一絲不苟，由Louis Vuitton與機芯專家Le Cercle des Horlogers共同設計和製造，獲瑞士日內瓦天文台時計認證，符合ISO 3159標準，每日走時誤差在-4至6秒以內。限量30枚。

5.Montblanc Star Legacy Suspended Exo Tourbillon Château de Versailles

這枚Star Legacy系列懸浮外置陀飛輪Château de Versailles腕錶如同一枚微型藝術品。錶殼和錶盤細節豐富，以1745年路易十五於法國宮殿凡爾賽宮鏡廳舉行的化裝舞會為靈感製造，主題是「紫杉樹舞會」。PHOTO/ MONTBLANC

凡爾賽舞會

這枚Star Legacy系列懸浮外置陀飛輪Château de Versailles腕錶如同一枚微型藝術品。錶殼和錶盤細節豐富，以1745年路易十五於法國宮殿凡爾賽宮鏡廳舉行的化裝舞會為靈感製造，主題是「紫杉樹舞會」。

錶盤採用白金基底，覆以黑色琺瑯與金箔，營造出燭光吊燈倒映在窗戶上的視覺效果。拱門圖案使用的卡喬龍蛋白石與薩蘭科林大理石與凡爾賽宮建築物料相同，產自法國Hautes-Pyrénées地區採石場。白金基底上覆有藍寶石錶面，飾有實心橡木拼花地板，吊燈與賓客則是手工蝕刻而成。PHOTO/ MONTBLANC

錶盤採用白金基底，覆以黑色琺瑯與金箔，營造出燭光吊燈倒映在窗戶上的視覺效果。拱門圖案使用的卡喬龍蛋白石與薩蘭科林大理石與凡爾賽宮建築物料相同，產自法國Hautes-Pyrénées地區採石場。白金基底上覆有藍寶石錶面，飾有實心橡木拼花地板，吊燈與賓客則是手工蝕刻而成。錶盤佈局沿用路易十四時代高級製錶傳統:12時位置小錶盤飾有內填琺瑯和18K黃金鐫刻圓環。鏤空18K黃金指針中軸則飾有太陽神阿波羅頭像。

18K黃金錶圈則手工刻有月桂花圖案，而錶殼側面則刻有凡爾賽宮和平廳裡的古希臘神話人物Minerva與Mercury畫作。PHOTO/ MONTBLANC

18K黃金錶圈則手工刻有月桂花圖案，而錶殼側面則刻有凡爾賽宮和平廳裡的古希臘神話人物Minerva與Mercury畫作。MBM16.68自家機芯配備專利懸浮外置陀飛輪，歷時三年研發。

每枚腕錶均配以胡桃木錶盒，內置音樂盒，播放Jean-Philippe Rameau創作的旋律。木盒內外裝飾還是按照鏡廳舞會內的華麗景象製造。PHOTO/ MONTBLANC

每枚腕錶均配以胡桃木錶盒，內置音樂盒，播放Jean-Philippe Rameau創作的旋律。木盒內外裝飾還是按照鏡廳舞會內的華麗景象製造。限量發行八枚。

6.Omega Seamaster Diver 300M

Seamaster Diver 300M Moonshine金腕錶，襯黑色陶瓷錶圈、黑色陶瓷鐳射雕刻波浪紋錶盤和黑色橡膠錶帶，如同珍藏版特務潛水錶。錶殼防水技術出眾，即使配備透明底蓋，但防水深度仍保持在300米；搭載歐米茄8801自動機芯，性能獲Master Chronometer認證。PHOTO/ OMEGA

銀幕經典

歐米茄Seamaster系列Diver 300米腕錶源自上世紀中期。原來品牌早在二戰時期已向英國國防部供應超過110,000枚腕錶予英軍飛行員、領航員和士兵。1957年，品牌仍有向世界各地的海軍供應Seamaster 300腕錶。1967年，品牌繼續向英國國防部皇家海軍供應第二代Seamaster 300s腕錶。1993年，品牌推出首款Seamaster Diver 300米腕錶。當時奧斯卡得獎服裝設計師Lindy Hemming負責設計占士邦系列電影造型，她提議主角佩戴歐米茄Seamaster Diver 300米腕錶，才有後來特務007占士邦戴歐米茄潛水錶執行任務的情節。品牌曾在2022年占士邦系列電影60周年推出過復刻版本。這枚腕錶與1993年首款腕錶相似，整體性能卻有所調整:搭載Co-Axial Master Chronometer 8806 自動機芯，性能通過瑞士聯邦計量科學研究所測試認證。近年品牌先後推出Moonshine金質、Sedna金質和青銅金金質錶款。上圖顯示的是Moonshine金質版本，襯黑色陶瓷錶圈、黑色陶瓷鐳射雕刻波浪紋錶盤和黑色橡膠錶帶，如同珍藏版特務潛水錶。錶殼的防水技術出眾，即使配備透明底蓋，但防水深度仍保持在300米;搭載歐米茄8801自動機芯，性能獲Master Chronometer認證。

7.Piaget Andy Warhol Watch Collage Limited Edition

品牌近日從Andy Warhol藝術品汲取靈感，推出Andy Warhol「Collage」限量版腕錶。錶盤採用四種彩色寶石鑲嵌而成，包括黑瑪瑙、黃色納米比亞蛇紋石、粉紅色蛋白石與綠色玉髓。錶盤構圖如同一幅抽象畫作，原來靈感源自1986 年 Warhol寶麗來拼貼自拍像。PHOTO/PIAGET

普普藝術大師

美國傳奇普普藝術家Andy Warhol擅長運用絲網印刷術印製明星、政治人物和其他生活化題材畫作。絲網印刷術也是一種分色印刷技術，原理與浮世繪相似。它的製作形式輕鬆，效果鮮明，還可快速批量生產，貼近當代生活精神。他的作品從因此改變人看待藝術的方式。Andy Warhol也是腕錶珍藏家，生前收藏有一枚產自1973年的伯爵枕形腕錶。品牌近年與Andy Warhol視覺藝術基金會合作，重新演繹這款枕形腕錶，並命名為Andy Warhol系列。品牌近日從Andy Warhol藝術品汲取靈感，推出Andy Warhol「Collage」限量版腕錶。錶盤採用四種彩色寶石鑲嵌而成，包括黑瑪瑙、黃色納米比亞蛇紋石、粉紅色蛋白石與綠色玉髓。

錶背鐫刻有Andy Warhol自拍、伯爵品牌徽標與Andy Warhol簽名。全球限量50枚。PHOTO/ PIAGET

錶盤構圖如同一幅抽象畫作，原來靈感源自1986 年 Warhol寶麗來拼貼自拍像。18K黃金錶殼直徑45毫米，配18K黃金層跌條紋錶圈和18K黃金垂直緞面打磨底蓋，搭載伯爵自家製的501P1自動上鏈機芯，動力儲備40小時。錶背鐫刻有Andy Warhol自拍、伯爵品牌徽標與Andy Warhol簽名。全球限量50枚。

8.Rolex Perpetual 1908

Perpetual 1908系列腕錶以勞力士創辦人Hans Wilsdorf在瑞士註冊Rolex為品牌商標之年份命名。PHOTO/ ROLEX

典雅模範

Perpetual 1908系列腕錶觀感復古，卻是相對年輕的勞力士腕錶系列。此系列在2023年面世，以勞力士創辦人Hans Wilsdorf命名品牌為「Rolex」、並在瑞士註冊此品牌商標之年份取名。首款Perpetual 1908腕錶的錶殼纖薄，直徑39毫米，鑲有三角坑紋圓拱形外圈和透明底蓋，襯皮革錶帶和雙帶扣，外型宛如古董正裝腕錶。錶盤提供醇白色或醇黑色，搭配阿拉伯數字3、9及12，以及琢面時標;6時位置則設有小秒針副錶面。

7140型機芯配備Chronergy擒縱系統、Syloxi矽游絲及Paraflex緩震裝置，性能通過COSC瑞士官方天文台及勞力士實驗室頂級天文台精密時計認證。PHOTO/ ROLEX

腕錶搭載全新7140型機芯，技術相當現代，配備Chronergy擒縱系統、Syloxi矽游絲及Paraflex緩震裝置，性能通過COSC瑞士官方天文台及勞力士實驗室頂級天文台精密時計認證。2024年，勞力士發表鉑金錶殼配冰藍色穀粒紋錶面款式，是品牌旗下少數搭載冰藍色穀粒紋錶盤的腕錶，款式稀有。

勞力士推出首款配備18K黃金錶殼和18K黃金七臻型(Settimo)錶帶的Perpetual 1908腕錶。此錶鏈帶專為這款Perpetual 1908腕錶而設，由七排結構略呈弧形的鏈節組成，各個表面均經過磨光處理，結構輕盈順滑。PHOTO/ ROLEX

今年勞力士推出首款配備18K黃金錶殼和18K黃金七臻型(Settimo)錶帶的Perpetual 1908腕錶。此錶鏈帶專為這款Perpetual 1908腕錶而設，由七排結構略呈弧形的鏈節組成，各個表面均經過磨光處理，結構輕盈順滑;鏈帶由經已申請專利的裝置固定於中層錶殼，配隱蔽式摺疊皇冠帶扣(Crownclasp)，每處細節賞心悅目。

9.Zenith Defy Skyline

Zenith Defy Skyline黃金腕錶是品牌旗下少數採用全黃金材質製作的運動錶，也是市面少數提供1/10秒偏心顯示裝置的腕錶。錶殼和一體式錶鏈由黃金鑄造，錶殼直徑41毫米、厚11.6毫米，防水深度100米。PHOTO/ ZENITH

純粹溫潤光芒

這是品牌旗下少數採用黃金材質製作的運動錶，也是市面少數提供1/10秒偏心顯示裝置的腕錶。錶殼和一體式錶鏈由黃金鑄造，錶殼直徑41毫米、厚11.6毫米，防水深度100米。12邊形黃金錶圈、錶殼和鏈帶之平面經過直紋打磨，錶圈邊角和錶冠則經過拋光打磨，磨光對比精緻，在日光和室內燈光下散發溫絢光澤。

腕錶由El Primero 3620 高振頻自動機芯驅動，提供中央時針、分針、9時位置1/10秒顯示和日曆顯示功能，動力儲存60小時。機芯配備矽質擒縱輪及擒縱叉，能提升抗磁性能，穩定走時和減少耗損。PHOTO/ ZENITH

腕錶由El Primero 3620 高振頻自動機芯驅動，提供中央時針、分針、9時位置1/10秒顯示和日曆顯示功能，動力儲存60小時。機芯配備矽質擒縱輪及擒縱叉，能提升抗磁性能，穩定走時和減少耗損。橄欖綠色太陽紋錶盤飾有壓印Zenith星空圖案，與黃金金質錶殼相輔相成，隨手腕活動折射迷人色光變化。腕錶配備整合式黃金H形鏈節錶鏈和純金摺疊式錶扣；隨附黑色橡膠錶帶純金摺疊式錶扣。兩者皆配備快速更換系統，無需工具即可輕鬆更換，具備珍藏價值。