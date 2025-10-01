中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
2025世界50最佳酒吧頒獎禮登陸香港！文華東方The Aubrey國際調酒盛典＋Jigger & Pony限時進駐
文華東方酒店將化身國際調酒舞台，雲集世界級調酒師，舉辦一連串派對及限時活動
香港即將迎來全球酒吧界矚目盛事 —— 2025年「世界50最佳酒吧」頒獎典禮！不同的酒吧都將舉辦一系列活動，而文華東方酒店將化身國際調酒舞台，雲集世界級調酒師，舉辦一連串派對及限時活動，令本地酒迷可以近距離感受頂尖雞尾酒文化，進一步坐實香港「世界酒吧之都」地位。
The Aubrey限定派對 雲集全球頂尖調酒師
10月6日，The Aubrey將舉行 「The Aubrey x BARSTARS Global」 派對，邀請來自上海EPIC、洛杉磯Thunderbolt、巴黎De Vie、米蘭Moebius、墨西哥城Licorería Limantour、布宜諾斯艾利斯Tres Monos、愛丁堡Panda & Sons、日本Tokyo Confidential等國際名吧嘅調酒師即場獻技。當晚每小時都有不同酒吧輪流調酒，並以壓軸特調作結，屆時勢必成為城中最矚目夜晚。
Jigger & Pony限時進駐船長吧 星級雞尾酒首度登場
10月7日，於2024年「世界50最佳酒吧」排行第5位的新加坡殿堂級酒吧 Jigger & Pony 將首次進駐文華東方酒店經典船長吧，帶來包括 Espresso Martini、Apple Sazerac Soda 等特色雞尾酒。Jigger & Pony創意總監Uno Jang更會親自坐鎮，他剛獲選為2025年「世界50最佳酒吧」中唯一同行票選大獎「Altos Bartenders’ Bartender」得主，酒迷必定不容錯過。
文華東方集團調酒師聯展 頒獎禮當晚限定體驗
10月8日頒獎禮當晚，文華東方酒店集團旗下來自香港、曼谷、深圳、北京等地的調酒師代表將於現場展區，展示以城市文化為靈感嘅雞尾酒創作，包括：香港文華東方酒店The Aubrey的Stefano Bussi、曼谷文華東方酒店The Bamboo Bar的Chanel Adams、深圳文華東方酒店MO Bar的Tiger Chang、北京文華東方酒店十條的Matt Guo。
