2025 中國手機市場 Apple 輸華為，iPhone 17 熱賣都救唔到！

市場調研公司 IDC 最新報告顯示，華為在 2025 年成功重奪中國智慧型手機市場冠軍寶座。其最終以 16.4% 份額登頂，出貨量達 4,670 萬部。Apple 則以 4,620 萬部緊隨其後，市場佔有率為 16.2%。

整體而言，2025 年中國市場出貨總量約為 2.85 億部，按年微跌 0.6%。IDC 指出，儘管年初受惠政府補貼和農曆新年銷售旺季刺激，市場一度錄得增長，但隨後因補貼效應減退及記憶體價格高漲，全年增速逐漸放緩。

華為自研晶片推動復甦

IDC 認為華為能夠重奪冠軍，關鍵在於其自研晶片技術進一步成熟。旗下最新旗艦 Mate 80 Pro Max 採用自研 Kirin 9030 處理器，延續高階市場競爭力。

IDC 亞太區高級研究經理 Will Wong 表示，華為自家晶片產能的提升，為其出貨表現提供了持續動能。「華為的成功突顯品牌力與技術掌控的重要性，亦改變了中國手機市場的競爭格局。」他如此說道。

另一方面，隨着華為重新主導國內市場，一些中國品牌如 vivo、小米及 OPPO 加強海外布局，轉向印度及非洲等地，減少與華為在本土市場的直接競爭。

IDC 2025 年中國智慧型手機市場出貨量榜單

Apple 靠 iPhone 17 系列力保聲勢

儘管全年被華為超前，Apple 在 2025 年第四季度表現極為強勢。受新機 iPhone 17 系列帶動，加上對高階 Pro 和 Pro Max 型號的策略性降價，第四季 Apple 在中國市場出貨量按年大增 21.5%，市佔率升至 21%，成為該季度冠軍。

IDC 指出，Apple 與華為在高階市場佔據主導位置，成為唯一可透過品牌溢價抵銷成本上漲壓力的廠商。vivo、小米及 OPPO 分列第三至第五位，而榮耀則跌出前五名。

記憶體成本飆升壓力籠罩，2026 年挑戰重重

分析師 Arthur Guo 預測，隨着記憶體價格持續攀升，手機製造商將面臨更大成本壓力。部分中國廠商削減低價型號出貨以保護利潤，導致 Q4 整體出貨量輕微下滑 0.8%。

受 AI 應用需求急增影響，全球記憶體供應鏈趨於緊張，晶片製造商優先分配產能予 AI 領域客戶。小米及榮耀已宣布調高手機及平板電腦售價，而已淪為小眾品牌的魅族更因成本壓力取消新機發布。

除此之外，IDC 還表示中國市場仍面對生產成本上升、市場飽和及用家換機週期延長等諸多挑戰。業界普遍預期，2026 年出貨量或出現更明顯跌幅。

