張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
2025交換禮物必買Top4！SABON流光夜宴快閃最美登場、雅詩蘭黛118折禮盒直接封神
每到年末最讓人頭痛的就是交換禮物，但今年根本「沒有選擇困難」，因為各品牌直接祭出年度最強組合！從香氛、沐浴、彩妝到精品咖啡，全都推出限量包裝、快閃限定、破天荒折扣與超值禮盒。想送得漂亮、抽到會幸福尖叫，本篇精選 2025 年末交換禮物 Top4──尤其今年 SABON 在南西打造的「流光夜宴快閃店」實在太夢幻，絕對要排進榜首！
TOP 1 SABON《流光夜宴聖誕快閃店》南西限定登場！禮物×遊戲×打卡一次滿足
今年最值得衝現場的交換禮物提案！SABON 從 11/21 起到11/30在新光三越南西店 1F 東側門打造「流光夜宴聖誕快閃選物店」，把冬夜的宮廷晚宴幻化成沉浸式選禮空間：紅毯延伸、花影交錯、香氣流動，一踏入就像成為夜宴主角。現場設有迎賓花牆、香氛角色體驗、晚宴蛋糕牆，每一站都能拍到超美照片，還能體驗香氣、玩遊戲、直接挑交換禮物，一次滿足採購＋玩樂。
到場還能拿禮物！只要來打卡上傳即可獲得「夜宴香氛禮」，不限金額消費再送「磨砂膏開瓶器」，買兩件商品更能拿到「頭皮磨砂膏 20g」加碼禮。快閃限定款、南西限定首賣組合全都在這裡，其中三組交換禮物超受歡迎──流光夜宴沐浴磨砂禮盒、流光夜宴沐浴保養禮盒到綠玫瑰磨砂保養禮盒，全都擁有今年最華麗的祖母綠×寶石藍×金色夜宴包裝，自用送人都超體面。
除了聖誕大組合，還有兩組南西限定必搶：「耶誕沐浴油禮盒組」、以及年度最受期待的「流光夜宴明星三部曲聖誕禮盒」──價格漂亮又實用，是 500～2000 元交換禮物的夢幻神隊友。
TOP 2 雅詩蘭黛《歡慶時刻奇蹟禮盒》1.8折超狂＝3,200元買到17,526元！
今年跨品牌「最狂值不值」冠軍直接頒給這組！雅詩蘭黛把明星保養＋彩妝一次塞進緞面緹花化妝箱，總共 6 正貨＋多款小容量：小棕瓶修護露、亮眼霜、膠原霜、護手霜，再搭配七色眼影盤、睫毛膏、兩支正貨唇膏與限定唇釉、限定頰彩棒，打開就是完整一套妝前保養＋全妝組，3,200 元買到 17,526 元的震撼程度(1.8折)堪稱交換禮物界最強大魔王。
TOP 3 雅詩蘭黛《歡慶時刻唇膏珍藏禮盒》全正貨5支＝2,900元抱回7,250元
想送「收到立刻開心」的禮物，一定要選這組。五支全正貨奢潤精萃緞光唇膏一次到位，從裸色、玫瑰到經典紅全包辦，搭配緞帶印紋禮盒質感滿分，不論送女生、主管或姐妹，全都會被美到暈倒，是交換禮物的零失誤選擇。
TOP 4 夿萐咖啡 Bacha Coffee《假日早晨咖啡系列》金紅節慶最質感的交換禮物
想走質感路線、送男女都不尷尬的禮物，Bacha Coffee 今年節慶系列美到令人心動。金紅包裝宛如冬日幻境，一開箱就有濃濃節慶氛圍──尤其掛耳咖啡禮盒宛如咖啡倒數日曆，25 包喝滿整個十二月，香氣帶牛奶巧克力與焦糖氣息，非常順口，是咖啡控與辦公室族群都會愛的選擇。
如果想送「會讓人拍 IG」的夢幻禮物，必推豪華的假日早晨禮籃：裝滿冬季派對咖啡、香薰蠟燭、經典咖啡杯、手工餅乾、焦糖等豐富內容，早晨點一根蠟燭、沖杯咖啡，就是冬天最療癒的儀式感。
