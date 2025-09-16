2025下半年健康運最需要注意的TOP 5生肖！屬牛小心豬隊友害你生病，「第1名」恐小病釀大病

施政報告｜租者置其屋擬重推｜新生子女免稅額料再放寬
健康是所有生活裡最重要的事情，但卻又往往被我們擺到後面的排序，把工作、家庭甚至愛情都放在前面，而這樣可是不對的，唯有健康才有餘裕去做任何的事情！命理專家湯鎮瑋老師分析，在2025下半年有5組生肖在健康方面要特別留意，不過有上榜的人也不用帶過恐懼，因為只要因此有先特別注意，進而去解決，就是一種開運的方式！
2025下半年健康運要留意生肖TOP 5.羊
屬羊的人可能會感受到身心的壓力，而這壓力來自於長期的勞碌，導致積勞成疾的狀況，加上屬羊的人沒有去正視長期因壓力而累積的不舒服，而讓身體的病痛在下半年陸續發作。湯鎮瑋老師建議，屬羊的人發現不舒服也好沒發現也好，最好都要花點時間跟間錢去做檢查，多多注意發生在身上的警訊，趕緊去調整與養生才是上上策哦！
2025下半年健康運要留意生肖TOP 4.牛
屬牛的人要留意有豬隊友害你們生病哦！最常見的就是有人感冒還傳染給你，所以湯鎮瑋老師提醒，屬牛的人如果有計畫要出遊或者和人群接觸時，都要特別留意身邊有沒有生病的人，小心被他們傳染哦！另外，外出的時候也要注意飲食方面，看起來比較不潔或者生冷食物，甚至也不要因為節儉怕浪費而勉強吃進去，都會讓你們的健康出問題哦！
2025下半年健康運要留意生肖TOP 3.狗
屬狗的人不僅下半年，其實在上半年應該在健康方面也有出狀況，跟屬羊的類似，都是因為忙碌、壓力所導致的身心健康問題，可能覺得捨不得放棄機會而讓自己工作到過勞，另外在心靈方面也會變得比較負面，所以湯鎮瑋老師提醒，可以多藉由信仰為自己祈福，或者多觀看身心靈相關的書籍與建議，讓自己轉念，也讓自己看得更開。
2025下半年健康運要留意生肖TOP 2.虎
屬虎的人下半年責任會變多，也會有許多想要突破的事情，而這些事情會成為屬虎的人心中沉重的壓力，進而引起像是免疫系統、筋骨方面，或者因煩惱而睡不著的失眠等問題。湯鎮瑋老師提醒屬虎的人，千萬別忽視休息的重要性，所謂休息是為了走更長遠的路，偶爾躺平一下也是好的事情哦！
2025下半年健康運要留意生肖TOP 1. 馬
屬馬的人下半年要特別留意小病釀成大病的狀況，因為過去一直忽視身體上的小狀況，覺得應該沒事，很有可能會因為你過往的經驗而誤判狀況，而延誤處理疾病的問題哦！湯鎮瑋老師特別提醒，不要因為自我安慰或者怕影響到別人而逃避身體給你的警訊，健康永遠是最重要的事情，唯有把健康的能量儲備好，才更有體力可以做好奇他的事情，將生活安頓得更美好。
型男命理老師：湯鎮瑋
人稱阿湯哥的湯鎮瑋老師，專長風水堪輿、擇日、八字問事、改名取名、12生肖學，為《女人我最大》命理達人老師，各大專欄、座談節目命理專任老師。
