根據市場研究機構 Counterpoint Research 最新公佈的 2025 年全球智能電話出貨量報告，顯示 2025 年市場整體按年增長 2%，是連續兩年錄得升幅。儘管全球經濟仍具挑戰性，但受惠於新興市場對 5G 裝置的需求以及高端化趨勢，Apple 成功超越 Samsung，以 20% 的市場份額成為 2025 年度全球手機市佔龍頭。

2025 全球手機出貨量成績表：Apple 強勢奪冠、Samsung 緊隨其後，2026 恐迎漲價潮

Apple 憑 iPhone 17 系列強勢奪冠

Apple 在 2025 年表現極為亮眼，出貨量按年增長達 10%，是前五大品牌中增長最高的一員。資深分析師 Varun Mishra 指出，Apple 的增長動力源於 iPhone 17 系列在第四季的高需求，加上 iPhone 16 在日本、印度及東南亞地區的持續強勁表現。此外，疫情期間購入手機的用戶剛好進入換機週期，亦為 Apple 帶來了龐大的升級潮。

Samsung 穩守第二，細分市場各具優勢

Samsung 以 19% 的市佔率位居第二，按年增長 5%。其增長主要由中階的 Galaxy A 系列帶動，而旗艦級的 Galaxy S25 系列及摺疊螢幕手機 (Foldable Phone) Galaxy Fold7 在高端市場的表現亦優於前代。雖然在拉丁美洲和西歐面臨挑戰，但 Samsung 在日本及核心市場的穩健表現成功支撐了整體出貨量。

中國品牌表現分歧：小米穩守，Oppo、vivo 此消彼長

小米： 以 13% 市佔率穩守第三，得益於其高端化策略以及在拉丁美洲和東南亞的穩定發揮。

vivo： 排名第四，按年增長 3%，在印度的線下銷售策略及高端產品線佈局見效。

OPPO： 出貨量按年下跌 4%，主要受到中國本土及亞太區激烈競爭影響。未來 OPPO 計劃整合 realme 品牌，預計兩者合併後的市佔率將達到 11%。

此外，小眾品牌 Nothing 及科技巨頭 Google 在 2025 年表現突飛猛進，出貨量分別大幅增長 31% 及 25%。

2026 展望：記憶體短缺或引發加價潮

儘管 2025 年交出漂亮成績單，但 Counterpoint Research 對 2026 年持保守態度，研究總監 Tarun Pathak 警告，由於 DRAM 及 NAND 記憶體短缺，加上晶片製造商優先供應 AI 數據中心，導致零件成本上升，手機售價已出現調升跡象。因此，分析師將 2026 年的出貨量預測下調 3%。

對於消費者而言，若計劃換機，或許 2025 年底至 2026 年初的優惠期是最後的入手機會，因為供應鏈壓力將直接反映在未來的零售價格上。

