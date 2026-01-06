2025全球最令人嚮往國家排行榜｜日本睽違10年重奪冠軍！香港躋身最想去城市Top 10

世界那麼大，下一站該飛往哪裡？英國老牌旅遊雜誌《Wanderlust》最近公布最新「讀者選擇獎」（Readers’ Choice Awards）結果，由超過20萬名來自世界各地的旅遊愛好者參與投票，選出心目中最想去的國家、城市同島嶼。今年最大贏家是日本，相隔超過10年再次登上「全球最令人嚮往國家」（Most Desirable Country (World)）第一名！從東京繁華街道到四國秘境海岸，憑藉豐富多元的旅遊選擇，成功俘虜全球旅人的心。而香港亦有份上榜，打入「最令人嚮往城市」，與東京、新加坡等亞洲城市齊齊入圍。

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

英國旅遊權威雜誌《Wanderlust》公布的2025年「讀者選擇獎」（Readers’ Choice Awards）結果，由暌違十年的日本再次奪得「全球最令人嚮往國家」冠軍。（圖片來源：Wanderlust、Getty Images）

日本再度成為旅遊首選

《Wanderlust》每年舉辦的讀者選擇獎已經踏入第24屆，今次總共有208,000名讀者參與，投票數超過480萬張，選出22個不同類別的得獎名單。評選出包括最嚮往的國家、城市、島嶼、地區，以至最美食目的地、文化遺產目的地等範疇，堪稱旅遊界年度盛事。

投票吸引超過20萬人參與，日本擊敗哥斯達黎加與加拿大奪得冠軍。（圖片來源：Getty Images）

日本今次能夠重奪冠軍，主要歸功於其能夠滿足不同類型旅客的需求。無論是滑雪的還是海灘度假、歷史古蹟還是主題樂園、城市生活還是山林靜修，日本都能提供相應選擇。而東京作為全球最大城市之一，購物娛樂選擇豐富；京都、奈良保存著千年歷史文化；北海道擁有壯麗雪景與新鮮海產；沖繩則有陽光海灘與悠閒生活節奏。

日本能重奪冠軍寶座，主因在於其多元且靈活的旅遊資源，無論是獨旅或家庭旅遊，都能找到合適的行程。（圖片來源：Getty Images）

雜誌特別提到，近年旅客開始走出東京、大阪等熱門城市，轉向探索更具地方特色的目的地。例如四國的海岸線、金澤的傳統工藝、瀨戶內海的離島等，都成為新興熱點。雜誌形容日本最吸引之處，在於將創新科技、服務與傳統文化完美結合，每次到訪都有新發現，因此遊客願意會一去再去。

值得一提的是，《Time Out》雜誌最近將東京神保町選為「全球最cool街區」第一名。這個充滿書店cafe的地區，離繁忙商業區僅數步之遙，卻擁有截然不同的氛圍，被形容為「東京知識分子幾代人的聚腳地」，特別受文青歡迎。

東京的神保町因其深厚的文化底蘊，擁有超過180間書店的世界最大古書街，從江戶時代古籍到最新出版品應有盡有，成為這股旅遊熱潮下的新據點。（圖片來源：千代田区観光協会）

香港躋身前10名

除了日本奪得「全球最令人嚮往國家」冠軍，排第二位的是中美洲的哥斯達黎加。這個國家以生態旅遊聞名，從北到南都是野生動植物天堂，當中奧薩半島（Osa Peninsula）更被《Time Out》選為「地球上最被低估的旅遊勝地」。第三名為加拿大，憑藉壯麗山河風景與豐富戶外活動上榜。

哥斯達黎加是全球生物多樣性最豐富的國家之一，擁有地球上5%的動植物種，而樹懶是當地明星動物，slow motion的動作，療癒無數遊客。（圖片來源：Getty Images）

至於「全球最令人嚮往城市」方面，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）首次奪冠，東京排第二，悉尼第三。香港成功打入前10名，與新加坡（第6位）一同成為入圍的亞洲城市代表。《Wanderlust》特別讚揚香港將傳統與現代完美融合，美食及景點都非常豐富及多元。最令人意外的是，港人最愛的首爾以及曼谷竟然十大不入。

而加拿大亞伯達省（Alberta）成為「全球最令人嚮往地區」冠軍，班夫國家公園（Banff National Park）與洛磯山脈風景功不可沒。至於「全球最令人嚮往島嶼」，厄瓜多加拉巴哥群島（Galápagos Islands）憑藉獨特生態系統排第一，巴哈馬群島第二，馬爾代夫第三，台灣則排第4位，成為亞洲唯一入圍前10的島嶼。

香港超過40%土地規劃成郊野公園，距離市中心30分鐘即可登山遠足，而麥理浩徑獲《國家地理》選為全球20條最佳行山徑之一。（圖片來源：Getty Images）

其他值得留意的排名包括：日本在「最令人嚮往文化遺產目的地」與「最令人嚮往美食目的地」都排第4位；西班牙成為美食目的地冠軍，法國第二，意大利第三。歐洲方面，雖然沒有入選全球十大，但意大利蟬聯「歐洲最令人嚮往國家」冠軍，克羅地亞與西班牙分別排第二、三位。

今次調查結果反映全球旅客口味越來越多元化，除了傳統熱門景點，大家都開始尋找更獨特、更地道的旅遊體驗，這個排行榜都提供更多選擇等待大家去發掘。

加拿大的亞伯達省洛磯山脈壯麗景觀，擁有超過50座海拔3,000公尺以上山峰，冰川覆蓋面積達1,800平方公里，被列為世界自然遺產。（圖片來源：Getty Images）

2025年十大最令人嚮往國家

日本 哥斯達黎加 加拿大 澳洲 秘魯 南非 美國 紐西蘭 巴西 厄瓜多爾

《Wanderlust》「讀者選擇獎」

網址：按這裏

更多相關文章：

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼

全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名

2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪