2025全球最令人嚮往國家排行榜｜日本睽違10年重奪冠軍！香港躋身最想去城市Top 10
世界那麼大，下一站該飛往哪裡？英國老牌旅遊雜誌《Wanderlust》最近公布最新「讀者選擇獎」（Readers’ Choice Awards）結果，由超過20萬名來自世界各地的旅遊愛好者參與投票，選出心目中最想去的國家、城市同島嶼。今年最大贏家是日本，相隔超過10年再次登上「全球最令人嚮往國家」（Most Desirable Country (World)）第一名！從東京繁華街道到四國秘境海岸，憑藉豐富多元的旅遊選擇，成功俘虜全球旅人的心。而香港亦有份上榜，打入「最令人嚮往城市」，與東京、新加坡等亞洲城市齊齊入圍。
日本再度成為旅遊首選
《Wanderlust》每年舉辦的讀者選擇獎已經踏入第24屆，今次總共有208,000名讀者參與，投票數超過480萬張，選出22個不同類別的得獎名單。評選出包括最嚮往的國家、城市、島嶼、地區，以至最美食目的地、文化遺產目的地等範疇，堪稱旅遊界年度盛事。
日本今次能夠重奪冠軍，主要歸功於其能夠滿足不同類型旅客的需求。無論是滑雪的還是海灘度假、歷史古蹟還是主題樂園、城市生活還是山林靜修，日本都能提供相應選擇。而東京作為全球最大城市之一，購物娛樂選擇豐富；京都、奈良保存著千年歷史文化；北海道擁有壯麗雪景與新鮮海產；沖繩則有陽光海灘與悠閒生活節奏。
雜誌特別提到，近年旅客開始走出東京、大阪等熱門城市，轉向探索更具地方特色的目的地。例如四國的海岸線、金澤的傳統工藝、瀨戶內海的離島等，都成為新興熱點。雜誌形容日本最吸引之處，在於將創新科技、服務與傳統文化完美結合，每次到訪都有新發現，因此遊客願意會一去再去。
值得一提的是，《Time Out》雜誌最近將東京神保町選為「全球最cool街區」第一名。這個充滿書店cafe的地區，離繁忙商業區僅數步之遙，卻擁有截然不同的氛圍，被形容為「東京知識分子幾代人的聚腳地」，特別受文青歡迎。
香港躋身前10名
除了日本奪得「全球最令人嚮往國家」冠軍，排第二位的是中美洲的哥斯達黎加。這個國家以生態旅遊聞名，從北到南都是野生動植物天堂，當中奧薩半島（Osa Peninsula）更被《Time Out》選為「地球上最被低估的旅遊勝地」。第三名為加拿大，憑藉壯麗山河風景與豐富戶外活動上榜。
至於「全球最令人嚮往城市」方面，阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）首次奪冠，東京排第二，悉尼第三。香港成功打入前10名，與新加坡（第6位）一同成為入圍的亞洲城市代表。《Wanderlust》特別讚揚香港將傳統與現代完美融合，美食及景點都非常豐富及多元。最令人意外的是，港人最愛的首爾以及曼谷竟然十大不入。
而加拿大亞伯達省（Alberta）成為「全球最令人嚮往地區」冠軍，班夫國家公園（Banff National Park）與洛磯山脈風景功不可沒。至於「全球最令人嚮往島嶼」，厄瓜多加拉巴哥群島（Galápagos Islands）憑藉獨特生態系統排第一，巴哈馬群島第二，馬爾代夫第三，台灣則排第4位，成為亞洲唯一入圍前10的島嶼。
其他值得留意的排名包括：日本在「最令人嚮往文化遺產目的地」與「最令人嚮往美食目的地」都排第4位；西班牙成為美食目的地冠軍，法國第二，意大利第三。歐洲方面，雖然沒有入選全球十大，但意大利蟬聯「歐洲最令人嚮往國家」冠軍，克羅地亞與西班牙分別排第二、三位。
今次調查結果反映全球旅客口味越來越多元化，除了傳統熱門景點，大家都開始尋找更獨特、更地道的旅遊體驗，這個排行榜都提供更多選擇等待大家去發掘。
2025年十大最令人嚮往國家
日本
哥斯達黎加
加拿大
澳洲
秘魯
南非
美國
紐西蘭
巴西
厄瓜多爾
《Wanderlust》「讀者選擇獎」
網址：按這裏
