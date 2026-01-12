跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席
2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。
2025全球50最佳飯店
每年最受飯店界矚目的「世界50最佳酒店」（The World’s 50 Best Hotels）於今日公布，之所以具有公信度，並非由數據或星級堆疊出的榜單，評選由超過800位業界專家組成的「Academy」負責，每人可投出7間心中難忘的酒店，無須固定分數或申請流程，只要在評選期間正常營運便有機會入榜。全球劃分為13個投票區域，由主席監督成員遴選，確保觀點多元。整體精神強調主觀體驗的真實重量，從設計細節、待客之道到文化氛圍，皆是專家筆下的評分關鍵。
【2025全球50最佳飯店（前20名）】
1.Rosewood Hong Kong｜香港瑰麗酒店（香港）
2.Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River｜曼谷昭披耶河四季酒店（泰國 曼谷）
3.Capella Bangkok｜曼谷嘉佩樂酒店（泰國 曼谷）
4.Passalacqua｜帕薩拉誇酒店（義大利 科莫湖）
5.Raffles Singapore｜新加坡萊佛士酒店（新加坡）
6.Atlantis The Royal｜迪拜亞特蘭提斯·皇家酒店（阿拉伯聯合大公國 迪拜）
7.Mandarin Oriental Bangkok｜曼谷文華東方酒店（泰國 曼谷）
8.Chablé Yucatán｜尤卡坦夏布雷酒店（墨西哥 喬喬拉）
9.Four Seasons Hotel Firenze｜佛羅倫斯四季酒店（義大利 佛羅倫斯）
10.The Upper House｜香港奕居酒店（中國 香港）
11.Copacabana Palace, A Belmond Hotel｜科帕卡巴納宮殿酒店（貝爾蒙德）（巴西 里約熱內盧）
12.Capella Sydney｜雪梨嘉佩樂酒店（澳洲 雪梨）
13.Royal Mansour Marrakech｜馬拉喀什皇家曼蘇爾酒店（摩洛哥 馬拉喀什）
14.Mandarin Oriental Qianmen, Beijing｜北京前門文華東方酒店（中國 北京）
15.Bvlgari Hotel Tokyo｜東京寶格麗酒店（日本 東京）
16.Claridge’s｜克拉里奇酒店（英國 倫敦）
17.Four Seasons Astir Palace Hotel Athens｜雅典阿斯蒂爾宮四季酒店（希臘 雅典）
18.Desa Potato Head｜峇里島馬鈴薯頭度假村（印尼 峇里島）
19.Le Bristol Paris｜巴黎布里斯托爾酒店（法國 巴黎）
20.Jumeirah Marsa Al Arab｜朱美拉阿拉伯塔瑪爾薩酒店（阿拉伯聯合大公國 迪拜）
2025全球50最佳飯店：全球第一在香港
過去最高排名世界第二的「香港瑰麗酒店」（Rosewood Hong Kong）今年攀升至全球第一！是香港奢華住宿的巔峰代表，矗立於尖沙咀維港第一排，43層高樓內匯聚413間客房與11間頂級餐飲空間，從房間望出去，便能將世界三大夜景之一盡收眼底。空間由台裔設計大師季裕棠操刀，以「現代莊園」概念結合綠意與光線，讓人彷彿置身私人府邸。無邊際泳池、Asaya水療中心與麗府婚宴廳更成為名流社交場域，而米其林一星餐廳CHAAT則以香料香氣勾勒異國旅程。
2025全球50最佳飯店：亞洲包辦前三名
前三名由亞洲全包辦，除了香港瑰麗，二、三名都獎落曼谷分別為第二名的「曼谷昭披耶河四季酒店」（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）、第三名的「曼谷嘉佩樂酒店」（Capella Bangkok）。兩家同樣坐落於昭披耶河畔的飯店，可說是當代奢華酒店的雙生對照。前者以299間客房規模打造「都會度假村」概念，由設計大師Jean-Michel Gathy操刀，以靜謐水景與綠意中庭構築出一片都市綠洲，三座露天泳池與米其林餐廳群為其靈魂，體現現代雅仕的自在節奏；後者則走「小而極致」路線，僅101間客房與別墅，全數面河，部分配有私人泳池，專屬管家貼身服務更展現個性化奢華。Capella憑藉精緻的細節與量身定制的體驗，曾拿下全球第一；而Four Seasons 以開放、藝術與尺度取勝，成為旅人心中最具「生活感」的頂級選擇。
2025全球50最佳飯店：新加坡傳奇飯店奪第五
新加坡最具代表性的傳奇酒店「萊佛士酒店」（Raffles Singapore），本次榮登全球第5名，穩坐亞洲奢華酒店殿堂地位。自1887年開業至今，這座殖民風格建築早已被列為國家古蹟，歷經翻修仍保有原始的維多利亞氣韻。2019年完成翻新後，全館115間套房在復古與現代之間取得完美平衡，挑高天花、柚木地板與娘惹瓷磚，細節盡顯優雅底蘊。最為人稱道的「私人管家服務」則是萊佛士的靈魂，從備茶、收衣到安排行程，一切皆以賓客為中心。百年以來，從英國女王到好萊塢影星都曾入住這座「奢華地標」，每間以名人命名的套房都藏著故事。
2025全球50最佳飯店：日本5入榜成大贏家
榜上最多入榜的日本，除了第46名的「三井豪華精選酒店」（Hotel The Mitsui）位在京都外，其餘4家都在東京，分別依序為在第15寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）、第25安縵（Aman Tokyo）、第37 Janu Tokyo、第45虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition Toranomon）。最高名次的「東京寶格麗酒店」作為義大利珠寶品牌首度進軍日本市場的代表作，以低調華麗的姿態矗立於八重洲「Tokyo Midtown Yaesu」高樓40至45層。全館僅98間客房與套房，由米蘭建築團隊 ACPV Architects 打造，將義式奢華與日式工藝完美結合Carrara大理石、Murano玻璃吊燈與西陣織床頭板交織出如珠寶盒般的空間質感，25米挑高泳池宛如漂浮於東京天際，窗外是皇居綠意與富士山遠影。
【延伸閱讀】
《暗河傳》彭小苒蛋捲燙髮型範本！6款仙氣女神級長捲髮修飾臉型又顯氣質
其他人也在看
尖沙咀客貨車的士互撼 的哥乘客受傷送院治理
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生交通意外。今日(12日)早上11時45分，一輛客貨車及一輛的士駛至科學館道與麼地道交界時，兩車發生相撞，的士剷上行人路撞向花槽始停下。救護車接報到場，將清醒的哥及報稱受傷乘客送院治理，客貨司機在場助查肇事原因。on.cc 東網 ・ 1 小時前
東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！
多摩景點1.江戶東京建築園位於小金井市的「江戶東京建築園」，是一處能實際走進歷史的戶外博物館，完整保存江戶時代至昭和中期的代表性建築。園區並非靜態展示，而是以街區形式重現生活場景，讓人能親身走入老屋、商店與民宅之中。2024年參觀人次約23萬，其中知名的「武居三...styletc ・ 46 分鐘前
花旗上調預測 今年樓價升8%
本港樓市轉勢向好，花旗上調今年樓價預測，由原本估計全年上升3%，上調至漲8%，認為新增土地供應少、住宅貨量消化，而且樓市重現淨吸納，加上外來人口的居住需求，以及資本市場帶來財富效應，相信本港樓市將進入數年上行周期，並直言發展商重拾增長動力。信報財經新聞 ・ 11 小時前
自助餐買一送一優惠｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳人均$299起 任食招牌清蒸波士頓龍蝦/避風塘炒辣蟹/鹹蛋黃炒蝦
香港海洋公園萬豪酒店的海灣餐廳Marina Kitchen主打國際美食，加上高樓底和開揚環境，很適合一家大細或情侶在玩完海洋公園後，慢慢坐下來嘆一頓豐富自助餐。最近新推環球美饌盛宴自助午餐、「海洋珍味自助晚餐」買1送1優惠，前者人均$299起，自助晚餐$467起，主打一系列優質海鮮，必食招牌清蒸波士頓龍蝦、避風塘炒辣蟹、鹹蛋黃炒蝦及醉海鮮配海藻沙律等，想平食自助餐的話，記得在1月12日中午十二點在KKday開搶優惠！Yahoo Food ・ 1 小時前
鮑爾遭司法部施壓 Fed獨立性拉警報 美元創三周來最大跌幅
受到聯準會收到司法部大陪審團傳票的消息影響，美元週一 (12 日) 在亞洲交易時段創下近三週以來的最大單日跌幅。 彭博美元指數周一下跌 0.2%，為去年 12 月 23 日以來的最大跌幅，再次點燃市場對於美國貨幣政策獨立性受到政治干預的深切擔憂。 據聯準會主席鮑鉅亨網 ・ 1 小時前
港鐵觀塘綫服務逐步回復正常 藍田站和調景嶺站之間一度電力故障｜Yahoo
港鐵表示，觀塘綫服務已經陸續回復正常。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
2026 曼谷 Villa 推薦：10 間必住私人泳池別墅、包棟民宿 CP 值全攻略
想搵 2026 曼谷住宿？Trip.com 為你精選 10 間頂級曼谷 Villa，由奢華河畔別墅到適合 10 人以上嘅包棟民宿一應俱全！內文詳細分析素坤逸、沙吞及河畔區嘅私人泳池別墅特色、交通接駁及限時 8% 會員優惠。無論係情侶浪漫遊定家庭包棟派對，睇完呢篇攻略即刻搵到你嘅心水曼谷別墅！Trip.com ・ 1 天前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 1 分鐘前
工商舖點評｜盛事經濟下的人潮與商機｜江靜明
香港近年積極推動「盛事經濟」，效果漸見。剛過去的聖誕新年假期，西九文化區人頭湧湧，活動吸引逾128萬人次進場，...BossMind ・ 1 天前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 小時前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄧兆尊自爆曾被女星投懷送抱 被男人開價千5萬包3個月：我呃你做乜啫
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。日前，鄧兆尊為YouTuber Fiona Ho擔任嘉賓拍攝美食片，並大爆娛樂圈男女關係混亂。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
許廷鏗自爆曾因表現被批評用手機掟同事 拎完叱咤金獎離開華納原來係被解約
拎過叱咤樂壇男歌手金獎嘅許廷鏗，近年轉為獨立歌手後聲勢今非昔比，Alfred早前考取埋Pickelball教練資格更被樂迷估計係咪轉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 3 小時前
SIERRA SEA 2A開售即沽清 皮草「西餅客」斥逾4,000萬掃六伙收租 躺平5年重出江湖：有閒錢就買一間
西沙灣新盤 SIERRA SEA 2A期昨日（10日）首輪公開發售213伙，市場氣氛熾熱，全數單位即日沽清。當中大手客組別表現搶眼，合共錄得約10組買家，每組入市約5伙至8伙不等。28Hse.com ・ 1 小時前