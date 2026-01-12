2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席

焦點

2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。

2025全球50最佳飯店

評選由超過800位業界專家組成的「Academy」負責 Source: Four Seasons Firenze
每年最受飯店界矚目的「世界50最佳酒店」（The World’s 50 Best Hotels）於今日公布，之所以具有公信度，並非由數據或星級堆疊出的榜單，評選由超過800位業界專家組成的「Academy」負責，每人可投出7間心中難忘的酒店，無須固定分數或申請流程，只要在評選期間正常營運便有機會入榜。全球劃分為13個投票區域，由主席監督成員遴選，確保觀點多元。整體精神強調主觀體驗的真實重量，從設計細節、待客之道到文化氛圍，皆是專家筆下的評分關鍵。

【2025全球50最佳飯店（前20名）】

1.Rosewood Hong Kong｜香港瑰麗酒店（香港）

2.Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River｜曼谷昭披耶河四季酒店（泰國 曼谷）

3.Capella Bangkok｜曼谷嘉佩樂酒店（泰國 曼谷）

4.Passalacqua｜帕薩拉誇酒店（義大利 科莫湖）

5.Raffles Singapore｜新加坡萊佛士酒店（新加坡）

6.Atlantis The Royal｜迪拜亞特蘭提斯·皇家酒店（阿拉伯聯合大公國 迪拜）

7.Mandarin Oriental Bangkok｜曼谷文華東方酒店（泰國 曼谷）

8.Chablé Yucatán｜尤卡坦夏布雷酒店（墨西哥 喬喬拉）

9.Four Seasons Hotel Firenze｜佛羅倫斯四季酒店（義大利 佛羅倫斯）

10.The Upper House｜香港奕居酒店（中國 香港）

11.Copacabana Palace, A Belmond Hotel｜科帕卡巴納宮殿酒店（貝爾蒙德）（巴西 里約熱內盧）

12.Capella Sydney｜雪梨嘉佩樂酒店（澳洲 雪梨）

13.Royal Mansour Marrakech｜馬拉喀什皇家曼蘇爾酒店（摩洛哥 馬拉喀什）

14.Mandarin Oriental Qianmen, Beijing｜北京前門文華東方酒店（中國 北京）

15.Bvlgari Hotel Tokyo｜東京寶格麗酒店（日本 東京）

16.Claridge’s｜克拉里奇酒店（英國 倫敦）

17.Four Seasons Astir Palace Hotel Athens｜雅典阿斯蒂爾宮四季酒店（希臘 雅典）

18.Desa Potato Head｜峇里島馬鈴薯頭度假村（印尼 峇里島）

19.Le Bristol Paris｜巴黎布里斯托爾酒店（法國 巴黎）

20.Jumeirah Marsa Al Arab｜朱美拉阿拉伯塔瑪爾薩酒店（阿拉伯聯合大公國 迪拜）

2025全球50最佳飯店：全球第一在香港

43層高樓內匯聚413間客房與11間頂級餐飲空間，從房間望出去，便能將世界三大夜景之一盡收眼底 Source: Rosewood Hong Kong
43層高樓內匯聚413間客房與11間頂級餐飲空間，從房間望出去，便能將世界三大夜景之一盡收眼底 Source: Rosewood Hong Kong

過去最高排名世界第二的「香港瑰麗酒店」（Rosewood Hong Kong）今年攀升至全球第一！是香港奢華住宿的巔峰代表，矗立於尖沙咀維港第一排，43層高樓內匯聚413間客房與11間頂級餐飲空間，從房間望出去，便能將世界三大夜景之一盡收眼底。空間由台裔設計大師季裕棠操刀，以「現代莊園」概念結合綠意與光線，讓人彷彿置身私人府邸。無邊際泳池、Asaya水療中心與麗府婚宴廳更成為名流社交場域，而米其林一星餐廳CHAAT則以香料香氣勾勒異國旅程。

2025全球50最佳飯店：亞洲包辦前三名

前三名由亞洲全包辦，除了香港瑰麗，二、三名都獎落曼谷分別為第二名的「曼谷昭披耶河四季酒店」（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）、第三名的「曼谷嘉佩樂酒店」（Capella Bangkok）。兩家同樣坐落於昭披耶河畔的飯店，可說是當代奢華酒店的雙生對照。前者以299間客房規模打造「都會度假村」概念，由設計大師Jean-Michel Gathy操刀，以靜謐水景與綠意中庭構築出一片都市綠洲，三座露天泳池與米其林餐廳群為其靈魂，體現現代雅仕的自在節奏；後者則走「小而極致」路線，僅101間客房與別墅，全數面河，部分配有私人泳池，專屬管家貼身服務更展現個性化奢華。Capella憑藉精緻的細節與量身定制的體驗，曾拿下全球第一；而Four Seasons 以開放、藝術與尺度取勝，成為旅人心中最具「生活感」的頂級選擇。

2025全球50最佳飯店：新加坡傳奇飯店奪第五

新加坡最具代表性的傳奇酒店「萊佛士酒店」（Raffles Singapore），本次榮登全球第5名，穩坐亞洲奢華酒店殿堂地位。自1887年開業至今，這座殖民風格建築早已被列為國家古蹟，歷經翻修仍保有原始的維多利亞氣韻。2019年完成翻新後，全館115間套房在復古與現代之間取得完美平衡，挑高天花、柚木地板與娘惹瓷磚，細節盡顯優雅底蘊。最為人稱道的「私人管家服務」則是萊佛士的靈魂，從備茶、收衣到安排行程，一切皆以賓客為中心。百年以來，從英國女王到好萊塢影星都曾入住這座「奢華地標」，每間以名人命名的套房都藏著故事。

2025全球50最佳飯店：日本5入榜成大贏家

榜上最多入榜的日本，除了第46名的「三井豪華精選酒店」（Hotel The Mitsui）位在京都外，其餘4家都在東京，分別依序為在第15寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）、第25安縵（Aman Tokyo）、第37 Janu Tokyo、第45虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition Toranomon）。最高名次的「東京寶格麗酒店」作為義大利珠寶品牌首度進軍日本市場的代表作，以低調華麗的姿態矗立於八重洲「Tokyo Midtown Yaesu」高樓40至45層。全館僅98間客房與套房，由米蘭建築團隊 ACPV Architects 打造，將義式奢華與日式工藝完美結合Carrara大理石、Murano玻璃吊燈與西陣織床頭板交織出如珠寶盒般的空間質感，25米挑高泳池宛如漂浮於東京天際，窗外是皇居綠意與富士山遠影。

