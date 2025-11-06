2025全球最性感男人，37歲Jonathan Bailey是誰？憑《柏捷頓家族》爆紅的「英國同志男神」

2025全球最性感男人，37歲 Jonathan Bailey 是誰？憑《柏捷頓家族》爆紅的「英國同志男神」

現年 37 歲的 Jonathan Bailey 成為了 2025 年全球最性感的男人！名人雜誌《People》日前公開本年度的最性感男人，排名第一的就是憑《柏捷頓家族：名門韻事》爆紅的 Jonathan Bailey ，更是首位公開同性戀身份而獲得此頭銜的人！

來自英國的 Jonathan Bailey 5 歲開始演戲，7 歲加入皇家莎士比亞劇團開始演員生涯，期間更有學習芭蕾舞、鋼琴養成英倫優雅的王子氣質。近年遇上 NETFLIX 爆紅影集《柏捷頓家族：名門韻事》Anthony Bridgerton 一角瞬即爆紅，暴烈、浪漫又典雅的古裝形象十分亮眼，更成為了第二季的男主角！

「霸氣王子」與「溫柔典雅」的完美反差，飽滿又結實的炸裂肌肉，讓他成為了本年度的「最性感男人」。(NETFLIX)

Jonathan Bailey 演出電影《魔法壞女巫》（Wicked）的 Fiyero 王子大獲好評，就是帥氣又優雅的「荷里活御用貴族」。(《Wicked》劇照）

除了《柏捷頓家族：名門韻事》外，他亦有演出電影《魔法壞女巫》（Wicked）的 Fiyero 王子，就是帥氣又優雅的「荷里活御用貴族」。「霸氣王子」與「溫柔典雅」的完美反差，加上帥氣又精緻的五官，飽滿又結實的炸裂肌肉，讓他理所當然成為了本年度的「最性感男人」。

Jonathan Bailey 在 2018 年公開表明同性戀身份，表明不想壓抑自己的性傾向，坦然地面對自己的 LGBTQ+ 身份，成為了首位「英國同志男神」！

