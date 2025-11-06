針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
2025全球最性感男人，37歲Jonathan Bailey是誰？憑《柏捷頓家族》爆紅的「英國同志男神」
現年 37 歲的 Jonathan Bailey 成為了 2025 年全球最性感的男人！名人雜誌《People》日前公開本年度的最性感男人，排名第一的就是憑《柏捷頓家族：名門韻事》爆紅的 Jonathan Bailey ，更是首位公開同性戀身份而獲得此頭銜的人！
來自英國的 Jonathan Bailey 5 歲開始演戲，7 歲加入皇家莎士比亞劇團開始演員生涯，期間更有學習芭蕾舞、鋼琴養成英倫優雅的王子氣質。近年遇上 NETFLIX 爆紅影集《柏捷頓家族：名門韻事》Anthony Bridgerton 一角瞬即爆紅，暴烈、浪漫又典雅的古裝形象十分亮眼，更成為了第二季的男主角！
除了《柏捷頓家族：名門韻事》外，他亦有演出電影《魔法壞女巫》（Wicked）的 Fiyero 王子，就是帥氣又優雅的「荷里活御用貴族」。「霸氣王子」與「溫柔典雅」的完美反差，加上帥氣又精緻的五官，飽滿又結實的炸裂肌肉，讓他理所當然成為了本年度的「最性感男人」。
Jonathan Bailey 在 2018 年公開表明同性戀身份，表明不想壓抑自己的性傾向，坦然地面對自己的 LGBTQ+ 身份，成為了首位「英國同志男神」！
BTS田柾國Calvin Klein新廣告肌肉放題！「壞男孩」型出新高度，演繹90年代復古風格
許光漢把UNIQLO穿出「高訂」氣質！演繹高領發熱衣HEATTECH，「許太」：是戀愛預告
UPS 貨機美國肯塔基州起飛時墜毀爆炸 增至 11 死 黑盒已尋回｜Yahoo
一架載有 3 名機組人員的美國聯合包裹（UPS）貨機，在美國肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛時墜毀並爆炸，造成至少 7 人死亡，11 人受傷。州長 Andy Beshear 表示，傷亡數字可能會再增加。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新西蘭野生動物園陷財困 安樂死兩頭年老獅子 餘下五獅生死未明︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新西蘭北部旺阿雷（Whangārei）一個私人野生動物園近日陷入嚴重財困，被迫人道毀滅園內兩頭年老獅子，其餘五頭獅子的去向仍未明朗。園方表示，現階段並無可行方案確保獅群長遠照顧，除非有新東主接手並投入大量資金，否則可能需要作出更多艱難決定。事件引起社會關注，不少民眾及前員工呼籲園方重新考慮，盼望能為這批年邁獅子尋找生存出路。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
林明禎日本食極唔肥 Big爆小背心
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
袁偉豪玩「西瓜挑戰」 張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 16 小時前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴
高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲嘅太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門。當時，有網民爆出黃梓漫家底雄厚，據悉有份投資嘅美容院更喺香港有4間分店，又直言黃梓漫曾離婚兼有一對仔女。對於太太被攻擊，高鈞賢對此表示心痛：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公佈嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」日前，黃梓漫罕有分享與前夫離婚細節，又因前往酒店欣賞頂級名錶期間，回想起一件往事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？
方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
T-ara恩靜婚紗首曝光！閃婚導演男友，夢幻仙氣照美翻！
因兩人在交往期間未曾公開戀情，如今直接宣佈結婚，令不少粉絲又驚又喜。不過也因此引發部分網友猜測是否因懷孕而匆忙結婚，對此，韓媒親自向相關人士求證，確認並非奉子成婚，而是兩人感情穩定成熟，選擇在今年冬天攜手邁向人生新篇章。Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老...styletc ・ 1 天前