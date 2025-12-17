2025全球百大旅遊城市排名出爐！巴黎五度封王／亞洲三城擠進前十／香港遊客量打入三甲

近日，權威數據分析公司Euromonitor International公佈了備受全球關注的「全球百大旅遊城市指數」（Top 100 City Destinations Index）。巴黎再次毫無懸念登頂，簡直像在宣告「對不起，我就是這麼受歡迎」。今年歐洲城市依然強勢霸榜，前十名直接包辦六席。亞洲城市也不甘示弱，東京、新加坡、首爾擠進十強俱樂部。最驚喜的是香港，雖然整體排名位列第17，但國際遊客數量竟然力壓倫敦成為全球第二，僅次於曼谷。你最愛的旅遊城市有沒有上榜？這份名單可能會顛覆大家的旅遊清單。

廣告 廣告

這份榜單不只是單純比拼遊客多寡，更是從城市發展、永續經營、經濟活力、健康安全等多方面進行全面評核。（Getty Images）

巴黎穩坐王座 歐亞城市各領風騷

Euromonitor International這份年度報告已經成為旅遊業界的重要指標，今年調查包括全球主要城市，透過多項數據分析如旅遊業發展、永續性、經濟表現及健康與安全等指標評分得出排名。巴黎能夠五連霸絕非偶然，今年聖母院重新開放成為一大話題，加上巴黎聖日耳門足球隊首次奪得歐冠冠軍，所帶來的球迷旅遊效應，都為城市注入了大量人流，全年更吸引超過1,800萬名國際遊客。

巴黎在多項評分都有出色表現，成為實至名歸的五連冠得主。（Getty Images）

歐洲城市今年表現依然強勢，前十名中佔了六席。馬德里穩守第二，擁有普拉多博物館和太陽門廣場等經典景點；東京排第三，成田機場正在擴建，預計2039年客運量將翻倍；羅馬和米蘭分別位列第四、第五，意大利雙城各有魅力；紐約是唯一打入前十的美國城市，排名第六；阿姆斯特丹和巴塞隆拿則分佔第七、第八位。

而亞太地區今年成長驚人，國際旅客人次增加10%，突破3.5億大關。新加坡從去年開始大躍進，今年排第九；首爾受惠於韓流熱潮首次擠進前十。值得一提的是台北表現出色，排名第15位，超越了香港（第17位）、京都（第19位）和曼谷（第20位），成為今年的黑馬。

亞洲區的整體排名持續上升，東京、新加坡、首爾這三個亞洲頂尖城市全部打入全球前十，代表着亞太區的旅遊熱潮已正式回歸，為旅客帶來更多元的選擇。（Getty Images）

2025年十大熱門旅遊城市

巴黎 馬德里 東京 羅馬 米蘭 紐約 阿姆斯特丹 巴塞隆拿 新加坡 首爾

東京淺草寺是日本最古老的寺廟之一，雷門燈籠已成為東京的標誌性景點，每天吸引來自世界各地的遊客參拜祈福。（Getty Images）

曼谷遊客量稱霸 香港表現超預期

除了整體吸引力排名，Euromonitor同時公布了國際遊客數量排行榜，結果相當有趣。曼谷以3,030萬人次穩坐冠軍，憑藉親民價格、美食天堂和購物優勢，成為亞洲最受歡迎的旅遊目的地。

而香港今年亦吸引了多達2,320萬人次國際遊客，超越倫敦（2,270萬）排名全球第二。啟德體育園區落成啟用，加上香港國際機場二號客運大樓完成擴建，大大提升接待能力。Art Basel、Clockenflap音樂節等國際活動陸續回歸，讓香港重新成為具吸引力的亞洲城市。

曼谷榮登「國際旅客人次」榜首，吸引超過3,000萬遊客，證明東南亞地區在旅遊市場上的爆發力，以及泰國政府在旅遊推廣上的成功。（Getty Images）

香港在國際遊客造訪量方面排名全球第二，錄得2,320萬人次，打敗倫敦成為第二位。（Getty Images）

而澳門以2,040萬人次排第四，這個被稱為「東方拉斯維加斯」的城市，賭場和娛樂設施是主要賣點。伊斯坦堡（1,970萬）和杜拜（1,950萬）分列第五、第六，中東城市近年積極發展旅遊業初見成效。值得留意的是，隨著遊客數量持續上升，各地開始調整策略，從追求「量」轉向重視「質」，希望吸引停留時間更長、消費能力更高的遊客。

澳門威尼斯人度假村完美複製威尼斯風情，室內運河和貢多拉船讓遊客不用飛到歐洲也能體驗水都浪漫。（Getty Images）

2025年十大旅客入境人數最多城市

曼谷（3,030萬） 香港（2,320萬） 倫敦（2,270萬） 澳門（2,040萬） 伊斯坦堡（1,970萬） 杜拜（1,950萬） 麥加（1,870萬） 安塔利亞（1,860萬） 巴黎（1,830萬） 吉隆坡（1,730萬）

Euromonitor International全球百大旅遊城市2025

網址：按這裏

更多相關文章：

2025香港直航航線選擇變化回顧！新增全港唯一直飛小松/常州/貴陽/麗江航線 日本多地直航受地震預言影響取消

2025年旅遊大事回顧｜航空事故報告：鋰電池起火，致尿袋、藍牙耳機不能寄艙？空難引起飛機安全關注

2025年旅遊大事回顧｜細數外遊旅行疾病/病毒！大S流感併發肺炎離世、首宗人類感染禽流感、嬰兒殺手百日咳

2025年回顧｜4大人氣IP角色變旅遊朝聖地？即睇Chiikawa/POP MART/Jellycat/Sanrio功績

酒店隱藏服務！執房小費換大象、鱷魚、兔仔造型毛巾 非泰國限定、澳門/郵輪都有

怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企

全球6大另類聖誕習俗！惡魔大遊行／棒打木頭出禮物／聖誕老人衝浪／滾軸溜冰去彌撒

聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）！POP MART星星人主題展／車尾箱聖誕市集／7米BT21聖誕樹

聖誕好去處2025新界區合集（持續更新）！Care Bears/高達/Miffy/小飛象/mofusand陪過聖誕

聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜時代廣場變優獸市／利東街飄雪匯演／中環10米高聖誕樹