2025全球百大旅遊城市排名出爐！巴黎五度封王／亞洲三城擠進前十／香港遊客量打入三甲
近日，權威數據分析公司Euromonitor International公佈了備受全球關注的「全球百大旅遊城市指數」（Top 100 City Destinations Index）。巴黎再次毫無懸念登頂，簡直像在宣告「對不起，我就是這麼受歡迎」。今年歐洲城市依然強勢霸榜，前十名直接包辦六席。亞洲城市也不甘示弱，東京、新加坡、首爾擠進十強俱樂部。最驚喜的是香港，雖然整體排名位列第17，但國際遊客數量竟然力壓倫敦成為全球第二，僅次於曼谷。你最愛的旅遊城市有沒有上榜？這份名單可能會顛覆大家的旅遊清單。
巴黎穩坐王座 歐亞城市各領風騷
Euromonitor International這份年度報告已經成為旅遊業界的重要指標，今年調查包括全球主要城市，透過多項數據分析如旅遊業發展、永續性、經濟表現及健康與安全等指標評分得出排名。巴黎能夠五連霸絕非偶然，今年聖母院重新開放成為一大話題，加上巴黎聖日耳門足球隊首次奪得歐冠冠軍，所帶來的球迷旅遊效應，都為城市注入了大量人流，全年更吸引超過1,800萬名國際遊客。
歐洲城市今年表現依然強勢，前十名中佔了六席。馬德里穩守第二，擁有普拉多博物館和太陽門廣場等經典景點；東京排第三，成田機場正在擴建，預計2039年客運量將翻倍；羅馬和米蘭分別位列第四、第五，意大利雙城各有魅力；紐約是唯一打入前十的美國城市，排名第六；阿姆斯特丹和巴塞隆拿則分佔第七、第八位。
而亞太地區今年成長驚人，國際旅客人次增加10%，突破3.5億大關。新加坡從去年開始大躍進，今年排第九；首爾受惠於韓流熱潮首次擠進前十。值得一提的是台北表現出色，排名第15位，超越了香港（第17位）、京都（第19位）和曼谷（第20位），成為今年的黑馬。
2025年十大熱門旅遊城市
巴黎
馬德里
東京
羅馬
米蘭
紐約
阿姆斯特丹
巴塞隆拿
新加坡
首爾
曼谷遊客量稱霸 香港表現超預期
除了整體吸引力排名，Euromonitor同時公布了國際遊客數量排行榜，結果相當有趣。曼谷以3,030萬人次穩坐冠軍，憑藉親民價格、美食天堂和購物優勢，成為亞洲最受歡迎的旅遊目的地。
而香港今年亦吸引了多達2,320萬人次國際遊客，超越倫敦（2,270萬）排名全球第二。啟德體育園區落成啟用，加上香港國際機場二號客運大樓完成擴建，大大提升接待能力。Art Basel、Clockenflap音樂節等國際活動陸續回歸，讓香港重新成為具吸引力的亞洲城市。
而澳門以2,040萬人次排第四，這個被稱為「東方拉斯維加斯」的城市，賭場和娛樂設施是主要賣點。伊斯坦堡（1,970萬）和杜拜（1,950萬）分列第五、第六，中東城市近年積極發展旅遊業初見成效。值得留意的是，隨著遊客數量持續上升，各地開始調整策略，從追求「量」轉向重視「質」，希望吸引停留時間更長、消費能力更高的遊客。
2025年十大旅客入境人數最多城市
曼谷（3,030萬）
香港（2,320萬）
倫敦（2,270萬）
澳門（2,040萬）
伊斯坦堡（1,970萬）
杜拜（1,950萬）
麥加（1,870萬）
安塔利亞（1,860萬）
巴黎（1,830萬）
吉隆坡（1,730萬）
Euromonitor International全球百大旅遊城市2025
網址：按這裏
